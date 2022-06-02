За ночь оккупанты не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах, - Гайдай

За ночь войска РФ не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах.

Об этом сообщил во время телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая.

"Орки пытаются прорвать нашу оборону по всем направлениям. Выйти на Лисичанск рашисты пытаются со стороны Золотого и Тошковки; наступают со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу "Лисичанск-Бахмут", - указал он.

Также Гайдай сообщил, что приоритетное направление наступления войск РФ – Северодонецк. За ночь рашисты успеха не имели. Наши защитники продолжают проводить контратаки, подвигать россиян на определенных улицах, вчера, как уже сообщали, наши взяли в плен шестерых оккупантов.

"Ждем улучшения ситуации, чтобы пополнить запасы продуктов и воды для местного населения. В городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей. Эвакуация из Северодонецка остановлена. Относительно Лисичанска - может возобновиться, сейчас наблюдаем за ситуацией в плане безопасности. Из Горской общины вчера удалось вывезти людей. Но в целом эвакуация с Луганщины пока опасна. Советуем оставаться в укрытиях!", - отмечает глава региона.

Он также сообщает, что все населенные пункты области - под постоянными вражескими обстрелами. Лисичанск – под украинским контролем.

"Вчера орки ударили по больнице. В город еще есть возможность привозить гуманитарные грузы. Рашисты не выдохлись, их много, они продолжают системно истреблять область. Наши защитники мужественно держат оборону", - резюмирует он.