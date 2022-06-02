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За ночь оккупанты не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

За ночь войска РФ не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах.

Об этом сообщил во время телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация тяжелая, но контролируемая.

"Орки пытаются прорвать нашу оборону по всем направлениям. Выйти на Лисичанск рашисты пытаются со стороны Золотого и Тошковки; наступают со стороны Попасной и Камышевахи, и из Белогоровки, чтобы отрезать трассу "Лисичанск-Бахмут", - указал он.

Также Гайдай сообщил, что приоритетное направление наступления войск РФ – Северодонецк. За ночь рашисты успеха не имели. Наши защитники продолжают проводить контратаки, подвигать россиян на определенных улицах, вчера, как уже сообщали, наши взяли в плен шестерых оккупантов.

"Ждем улучшения ситуации, чтобы пополнить запасы продуктов и воды для местного населения. В городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей. Эвакуация из Северодонецка остановлена. Относительно Лисичанска - может возобновиться, сейчас наблюдаем за ситуацией в плане безопасности. Из Горской общины вчера удалось вывезти людей. Но в целом эвакуация с Луганщины пока опасна. Советуем оставаться в укрытиях!", - отмечает глава региона.

Он также сообщает, что все населенные пункты области - под постоянными вражескими обстрелами. Лисичанск – под украинским контролем.

"Вчера орки ударили по больнице. В город еще есть возможность привозить гуманитарные грузы. Рашисты не выдохлись, их много, они продолжают системно истреблять область. Наши защитники мужественно держат оборону", - резюмирует он.
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Тобто орки вже в місті.
Ну ясно..
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02.06.2022 13:02 Ответить
трохи зайшли в місто вчора казали 80% контролюють тільки але нічого ще не значить
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02.06.2022 13:03 Ответить
Та чорт з тим містом, потім все одно повернемо, зараз би наші найбоєздатніші підрозділи сохранити, які там знаходятсья
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02.06.2022 13:10 Ответить
Організація стійкої оборони позицій українських військ на лівому березі Сіверського Донця, головним чином у промзоні Сєверодонецька, суттєво знижуватиме тиск ворога на Лісичанськ, що дозволятиме проводити успішну контрбатарейну боротьбу з артилерією супротивника з високого берега річки і підвищуватиме загальні втрати ворога в ближніх боях міської і промислової забудови. Таким чином можна воювати досить довго - на прикладі ДАПу, де було ще важче, адже приходилось навіть проїзджати сепарський блок-пост щоби нашим бійцям лише з двома автоматними ріжками потрапити в ДАП. А тут треба лише втримувати під нашим контролем переправи через річку.
Якщо вдасться таким чином стабілізувати обстановку, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Краматорськ при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може йти й мова. Натомість, відбуватиметься швидке вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
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02.06.2022 13:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.06.2022 13:23 Ответить
оті 15 тисяч щ не виїхали то на 95% сепарня і вата. Вони чекають своїх. не переймайтеся за них.
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02.06.2022 14:31 Ответить
Не факт.
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02.06.2022 22:32 Ответить
 
 