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Новости Война в Украине Война
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Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения, переезжайте на подконтрольную территорию, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,авдіївка

Педагогов на оккупированных территориях призывают не работать на рашистов и переезжать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше чем через три месяца начнется новый учебный год. Для многих родителей и педагогов это - время принимать решения. Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме множества юридических проблем есть еще одна - Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честны друг с другом", - подчеркнула она.

По словам Верещук, сейчас опускается железный занавес между цивилизацией и дикостью.

"Многие жители на временно оккупированных территориях сейчас решают для себя: с какой стороны забора они хотят оказаться: с этой или с той. То, куда в сентябре пойдут учиться дети, может буквально определить судьбу: и детей, и родителей. ... Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что трудно. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь - с нами, а не там - с ними. Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны", - отметила вице-премьер.

Также Верещук обратилась к педагогам: "Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную Правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но ваша карьера педагога на этом будет завершена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В дальнейшем обмены военнопленными - совместная работа ГУР и СБУ, - Верещук
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Топ комментарии
+14
то візьми і вивези їх,Верещучка, чи то вже не твоя проблема?
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02.06.2022 13:10
+13
дайте ей уже зонтик, и пусть летит на....й
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02.06.2022 13:14
+10
Ти,що перед війною говорила? Ти говорила, що евакуйовувати людей з прифронтової зони немає необхідності.Ми пам'ятаємо, не забудемо.Відповіси.За все.
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02.06.2022 13:37
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Азовців здали у полон і евакуація закінчилась?
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02.06.2022 13:08 Ответить
то візьми і вивези їх,Верещучка, чи то вже не твоя проблема?
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02.06.2022 13:10 Ответить
дайте ей уже зонтик, и пусть летит на....й
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02.06.2022 13:14 Ответить
рже ця зелена кобила про одне.Але справи її свідчать про інше ...
https://war.obozrevatel.com/ukr/putinu-za-den-zdali-vse-pro-scho-vin-mriyav-hto-rozminuvav-chongar.htm
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02.06.2022 13:28 Ответить
Им некогда с этим разбираться.Они вытащили Медведчука и устроили шоу с Порошенко.
Кто то верит,что Медведчук не мог покинуть Украину,бедный,несчастный человек?Все,кто хотел, выехали с чемоданами денег
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02.06.2022 13:31 Ответить
Вона білше по зраді та по балаканині.
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02.06.2022 13:15 Ответить
От чому люди з неприємною зовнішністю, з неприємною манерою спілкування, з неприємним голосом лізуть в президенти, диктори, віце-прем`єри незрозумілих міністерств і тп...
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02.06.2022 13:23 Ответить
ну, на счет внешности тут не совсем в тему. для своего возраста верещук выглядит вполне неплохо. лет 20 назад наверно была вообще шикарной. в остальном спорить не буду.
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02.06.2022 13:42 Ответить
Фанатка ху@ла Верещук не знає, що зараз відбувається?

Окупанти не випускають людей з Херсонської області, - заявив Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.
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02.06.2022 13:25 Ответить
Легко сказать а куда выезжать и где жить. Ещё две недели назад Подоляк говорил что херсон будет освобождён притом жестко. Вообще такие заявления говорят о том что освобождение видимо не планируется
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02.06.2022 13:36 Ответить
как куда? в селах куча пустых хат. дадут землю. огород. помогут соседи. если не рукожоп, то будешь нормально жить.
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02.06.2022 14:01 Ответить
Ти,що перед війною говорила? Ти говорила, що евакуйовувати людей з прифронтової зони немає необхідності.Ми пам'ятаємо, не забудемо.Відповіси.За все.
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02.06.2022 13:37 Ответить
А куда уехали миллионы украинцев? Я не говорю сейчас о состоятельных людях. Большинство не имело ни средств, ни готового жилья, но они уехали из зон боевых действий и от оккупациии. Все в равных условиях. Мои родственники из Лимана оставили добротный дом, хозяйство и уехали. А кто не хотели уезжать пересидели в подвале и с хлебом солью встречают "ацвабадителей". Молодая здоровая женщина, двое деток, от квартиры уже ничего не осталось, она сидит в подвале под обстрелами в антисанитарных условиях, но эвакуироваться отказывается. Это их осознанный выбор. Знаю о чем говорю.
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02.06.2022 14:15 Ответить
А сколько уехавших уже получило выплаты как ВПО? Сколько стоит месячная аренда жилья на семью, а питание, а лекарства для больных? Где взять деньги если в регионе нет работы? За что купить смену одежды, ведь выехали зимой или в начале весны? Кто даст ответы на кучу подобных вопросов ВПО? Я знаю о чем говорю.
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02.06.2022 15:20 Ответить
в село. есть куча тер громад которые помогают. понятно что это не мегаполис. дают дом, огород, едой и вещами помогают. если вы своими руками умеет что то делать, то вес норм будет.
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02.06.2022 14:37 Ответить
Ах ти ж **** така!
Розмінувала весь південь,а тепер **** *ш,не ходіть в школу до кацапів!
Бери червоний хрест і їдь забирай дітей,та їх батьків,а не чекай поки їх вивезуть в рашу!
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02.06.2022 15:45 Ответить
 
 