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Все российские служащие и судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герой,україни,зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал готовить седьмой пакет санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении к парламенту Люксембурга.

"Нужно еще больше санкций против России за войну. Как только заработает 6-й санкционный пакет, мы все должны готовить 7-й. Все российские служащие, работающие на войну? и все российские судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции" , – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, их активы и активы других подсанкционных лиц, как физических, так и юридических, а также хранящиеся в иностранных юрисдикциях активы российского государства должны быть заморожены.

"Нужно найти юридическую возможность их конфисковать и направить на возмещение ущерба, который Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо и поучительно для агрессора. Надо показать, что европейское единство превосходит любые сомнения в способности Европы защищать свои ценности", - подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас каждый человек имеет значение, а россияне гибнут так, будто они не люди, а пыль под ногами хозяев России, - Зеленский
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Топ комментарии
+12
А шо там з журналшлюхами медведчука, які ведуть тєлємарафон? дєрьмак, татаров, дємченко, портнов, бужанський - це лайно досі *********
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02.06.2022 13:32
+11
Може почнемо з дєрмака?
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02.06.2022 13:28
+5
А украинские, Господин Президент? И их тоже?
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02.06.2022 13:38
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Може почнемо з дєрмака?
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02.06.2022 13:28 Ответить
А шо там з журналшлюхами медведчука, які ведуть тєлємарафон? дєрьмак, татаров, дємченко, портнов, бужанський - це лайно досі *********
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02.06.2022 13:32 Ответить
Тпрууу, астанавись...Ты так и Венедиктову с ванечкой под санкции заведешь...
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02.06.2022 13:35 Ответить
А украинские, Господин Президент? И их тоже?
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02.06.2022 13:38 Ответить
с украинских уже сейчас можно начинть - "нi обiцянок, нi пробачень"...
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02.06.2022 13:42 Ответить
начать надо с этих
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02.06.2022 13:40 Ответить
І тільки пропагандистку Овсяннікову треба запросити в Україну, щов вчила малоросів "правдє".
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02.06.2022 13:40 Ответить
https://x.facebook.com/slidstvo.info/photos/a.376099935794421/5651017724969256/?type=3&source=48
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02.06.2022 13:41 Ответить
Навіщо ти наказав викрасти Чауса з Молдови? Чи це другоє?
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02.06.2022 13:46 Ответить
Может с себя начнет? ********** палочки, термос, концерт для убийц Рыбака, убийство разведчика Журавля, вагнеровцы, велике крадiвництво, вакцинация, просто перестать стрелять, шашлычки вместо топлива и оружия для армии, оман ............ дерьмак, татаров портнов ........
А еще не забыть судей, прокурворов и ментов, которые отпускают сепаров и вату.........
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02.06.2022 13:49 Ответить
...термос, зняття клістронів з ПВО, арешт спецназу який готувався повторити операцію з Цемахом...
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02.06.2022 14:08 Ответить
Вова, прекрасна ідея. Та давай почнемо з тих мокшан, яким піщанська понавидавала дозволів, та ОПи презЕдента.
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02.06.2022 13:49 Ответить
Краще на шибеницю, зоб висіли на красній площі тижня з два- як висіли фашиські генерали
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02.06.2022 14:07 Ответить
А українські? А татаров, дєрмак?
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02.06.2022 15:23 Ответить
Не під санкції, а у нас мають бути порушені відносно них кримінальні провадження, а вони оголошені у міжнародний розшук!
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02.06.2022 15:37 Ответить
 
 