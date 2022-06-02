Благодарен Люксембургу за историческое решение предоставить Украине оружие. Ваш потенциал мощнее, чем у некоторых, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Люксембурга, поблагодарил это государство за своевременную поставку оружия Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Благодарен властям и народу Люксембурга за историческое решение предоставить Украине оружие. В отличие от других государств Люксембург не имеет больших военных складов или значительных оборонных производств. Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой. Вы доказали, что ваш потенциал – мощнее, чем у кое-кого из тех, кто остался слабым даже несмотря на значительно больший географический масштаб", - отметил глава государства.
Кроме того, он поблагодарил Люксембург за поддержку санкций против РФ.
"Я благодарен вам и за участие в санкционном давлении на Россию. Только вместе все демократические государства могут обеспечить такие условия, чтобы Россия удовлетворилась масштабом собственной территории и не посягала на жизнь других стран", - сказал Зеленский.
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Як повідомляють журналісти, переговори між бельгійським військовим відомством та приватною технологічною компанією *** зірвалися через ціну на броньовані гаубиці.
"Дуже складно вести переговори, якщо контрагент просить більш ніж удесятеро більше, ніж він заплатив за це сам", - розповіло джерело. Компанія ***, дочірнє підприємство якої спеціалізується на озброєнні, також не дозволило фахівцям бельгійської армії перевірити стан гаубиць перед покупкою.
При цьому в Міноборони країни також сказали, що M109 продали іншій стороні, проте невідомо, кому саме. *** не коментує це.(*** прокоментую БЕЛЬГІЙСЬКА КОМПАНІЯ ОІП дуже любить бабло).
"Так що поставок [самохідних артустановок в Україну] не буде, але це не через принципові міркування", - уточнила міністр оборони Людовін Дедондер в інтерв'ю виданню De Standaard.
угорщина- як гівно у полонці
She said: "He has one image in the media and another picture in these discussions. We looked for a solution to his concerns. He described his concerns and a solution was finally found," with this solution to mainly concern an import derogation (delaying the implementation of an EU regulation - ed.) for Hungary, and also for Slovakia and the Czech Republic, while they put in place adequate refinery facilities in their own countries."
як так сталось,що було заблоковано виробництво Нептуна(після 2014) і запуск патронного заводу ?
Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії Stiletto в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось?
Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пише Під прицілом.
"чтоб дурь каждого била видна! "
Нагадаю, у Вільхи і Вільхи-М дальність 70-130 км, а у HIMARS, котрі ми зараз виклянчуємо і котрі повинні змінити всю війну на нашу користь - до 70 км з тим ***********, який нам нададуть США.
При всій повазі протикорабельна зброя типу Нептунів нам війну не виграє, хоч і лайк за орківський флагман. Так само і з патронами - на щастя є їх запаси або є де придбати. Новий патронний завод мав би сенс при переході з 7.62, але вбухати купу грошей в заміну калашматів при обмеженому загальному бюджеті було б помилкою - війна то у нас артилерійська.
Та і все це деталі на загальному фоні провалу двох оборонних бюджетів, бо Хомчак і Таран мірялись піпіськами.
місця не вистачить, дорогой, скільки зробив Порох для оборони України, бо
нині Україну захищає армія, створена Порохом та недорозвалена Ослом !
тварюка
виродок кончений.
тупоголовий...
Ху№ло підпишеться під кожним словом
якщо Осьол довпойоб, то він навіть для х..ла довпойоб!
це - медицина
у Діда гарні "какашки", нівроку !
Його дідусь, - великий герцог Люксембурзький Анрі, а тато, - спадкоємець трону герцог Гійом.
Принц підріс, але все ще проситься на руки до батька і до матері. )))
колысь начнёт и у квартала со слугами щупать...