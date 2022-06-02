Благодарен Люксембургу за историческое решение предоставить Украине оружие. Ваш потенциал мощнее, чем у некоторых, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Люксембурга, поблагодарил это государство за своевременную поставку оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Благодарен властям и народу Люксембурга за историческое решение предоставить Украине оружие. В отличие от других государств Люксембург не имеет больших военных складов или значительных оборонных производств. Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой. Вы доказали, что ваш потенциал – мощнее, чем у кое-кого из тех, кто остался слабым даже несмотря на значительно больший географический масштаб", - отметил глава государства.

Кроме того, он поблагодарил Люксембург за поддержку санкций против РФ.

"Я благодарен вам и за участие в санкционном давлении на Россию. Только вместе все демократические государства могут обеспечить такие условия, чтобы Россия удовлетворилась масштабом собственной территории и не посягала на жизнь других стран", - сказал Зеленский.

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