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Благодарен Люксембургу за историческое решение предоставить Украине оружие. Ваш потенциал мощнее, чем у некоторых, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Люксембурга, поблагодарил это государство за своевременную поставку оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Благодарен властям и народу Люксембурга за историческое решение предоставить Украине оружие. В отличие от других государств Люксембург не имеет больших военных складов или значительных оборонных производств. Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой. Вы доказали, что ваш потенциал – мощнее, чем у кое-кого из тех, кто остался слабым даже несмотря на значительно больший географический масштаб", - отметил глава государства.

Кроме того, он поблагодарил Люксембург за поддержку санкций против РФ.

"Я благодарен вам и за участие в санкционном давлении на Россию. Только вместе все демократические государства могут обеспечить такие условия, чтобы Россия удовлетворилась масштабом собственной территории и не посягала на жизнь других стран", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+26
Своє виробництво зброї просрав, а тепер бігає по світу з протягнутою рукою.
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02.06.2022 13:42
+17
При правлінні цього бородатого довпойопа, не було закуплено жодного снаряду чи броніка для ЗСУ. А тепер тварюка ходить з протянутою рукою по світу. виродок кончений. А чим ти тупоголовий думав всі ці 2.5 роки?!!
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02.06.2022 13:44
+15
Люксембург в цифрах оказывает довольно приличную помощь. Спасибо!
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02.06.2022 13:48
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"У декого" - це напевне в України імені Зєлєнского?
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02.06.2022 13:35 Ответить
Коли держава(Бельгія) ГНИЛА -вона не контролює власну "оборонку"...

Як повідомляють журналісти, переговори між бельгійським військовим відомством та приватною технологічною компанією *** зірвалися через ціну на броньовані гаубиці.

"Дуже складно вести переговори, якщо контрагент просить більш ніж удесятеро більше, ніж він заплатив за це сам", - розповіло джерело. Компанія ***, дочірнє підприємство якої спеціалізується на озброєнні, також не дозволило фахівцям бельгійської армії перевірити стан гаубиць перед покупкою.

При цьому в Міноборони країни також сказали, що M109 продали іншій стороні, проте невідомо, кому саме. *** не коментує це.(*** прокоментую БЕЛЬГІЙСЬКА КОМПАНІЯ ОІП дуже любить бабло).

"Так що поставок [самохідних артустановок в Україну] не буде, але це не через принципові міркування", - уточнила міністр оборони Людовін Дедондер в інтерв'ю виданню De Standaard.
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02.06.2022 14:06 Ответить
не скавчи дурка
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02.06.2022 14:25 Ответить
Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер 1 червня під час свого виступу перед парламентарями заявила, що Україна таки отримає САУ M109 із бельгійських складів. Перші артустановки уже вирушили в Україну, фактичним постачальником виступила приватна компанія ***, пише Army Recognition.
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02.06.2022 15:05 Ответить
Люкс-ембург-це круто
угорщина- як гівно у полонці
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02.06.2022 13:40 Ответить
Kallas also told EU policy media portal Euraktiv that one of the main opponents of any embargo, Hungary's Victor Orban, had proved constructive on the day.

She said: "He has one image in the media and another picture in these discussions. We looked for a solution to his concerns. He described his concerns and a solution was finally found," with this solution to mainly concern an import derogation (delaying the implementation of an EU regulation - ed.) for Hungary, and also for Slovakia and the Czech Republic, while they put in place adequate refinery facilities in their own countries."
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02.06.2022 16:03 Ответить
Своє виробництво зброї просрав, а тепер бігає по світу з протягнутою рукою.
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02.06.2022 13:42 Ответить
ти пороха питаешь чи найвеличнішого??
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02.06.2022 13:48 Ответить
ЗАпитання до "сивочолого"..

як так сталось,що було заблоковано виробництво Нептуна(після 2014) і запуск патронного заводу ?

Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії Stiletto в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось?
Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пише Під прицілом.
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02.06.2022 13:55 Ответить
не викидайте 5 копійок у спам !!

"чтоб дурь каждого била видна! "
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02.06.2022 13:57 Ответить
Нажаль діло Свинарчука продовжили наступники. При Пе мінус патронний завод і Нептуни. При Зе мінус патронний завод, Нептуни та ще і мінус Вільха, котру поставили на озброєння при Пе у 2018-му. Але поставлені Зе на озброєння Хомчак з Тараном сказали, шо Вільху нам не треба і додаткові ракети замовляти не будемо окрім тих, що накупив Пе і які вже на складах - десь біля 100 шт.

Нагадаю, у Вільхи і Вільхи-М дальність 70-130 км, а у HIMARS, котрі ми зараз виклянчуємо і котрі повинні змінити всю війну на нашу користь - до 70 км з тим ***********, який нам нададуть США.

При всій повазі протикорабельна зброя типу Нептунів нам війну не виграє, хоч і лайк за орківський флагман. Так само і з патронами - на щастя є їх запаси або є де придбати. Новий патронний завод мав би сенс при переході з 7.62, але вбухати купу грошей в заміну калашматів при обмеженому загальному бюджеті було б помилкою - війна то у нас артилерійська.

Та і все це деталі на загальному фоні провалу двох оборонних бюджетів, бо Хомчак і Таран мірялись піпіськами.
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02.06.2022 14:15 Ответить
як ******* мінус нептун при поросі якщо при ньому він вийшов на випробування.але ти ****** шльондра аж не смішно
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02.06.2022 14:29 Ответить
Тим більше. Значить не мінус Нептун. Але краще писати при Пороху. При поросі схоже, наче ви знущаєтесь. А чого ви злий чи зла такі? Я тут в камєнтах недавно, це така норма спілкування - зійти на гівно на рівному місці?
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02.06.2022 14:39 Ответить
та ні день дурнуватий.тай визвірився,вибачаюсь
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02.06.2022 21:21 Ответить
а я нагадаю,як мінімум один завод,який почав виробництво 152х снарядів,і готувався почати роботи по випуску 155х,що обісрався? а ще налагодженно випуск реактивних снарядів,від 80 до 300 мм що знову всрався,а ще нептун,а ще велись роботи по власні ствольній артилеріїта ж богдана.випуск стволів для д30,що знову всрався,а все тому що ти тупий зелебоб і до 24.02 тобі БУЛО ***** чим жила українська оборонка і що вона робила
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02.06.2022 14:28 Ответить
2017 рік, на заводі в Кременчугу...
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02.06.2022 15:07 Ответить
Стугна, Вільха, модернізація Т-64, виробництво БТР-3А та БТР-4....

місця не вистачить, дорогой, скільки зробив Порох для оборони України, бо

нині Україну захищає армія, створена Порохом та недорозвалена Ослом !
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02.06.2022 15:10 Ответить
"Коли це сталось":24 лютого були обстріляні склади в Калинівці.Якщо ваш зе кращий за пороха то чому за ТРИ роки не спромігся захистити наявні **********,не кажучи про випуск нових.
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02.06.2022 17:07 Ответить
"Готов принять с любов стороны"
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02.06.2022 15:44 Ответить
Люксембург-маленька держава з великим серцем-респект...
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02.06.2022 13:43 Ответить
При правлінні цього бородатого довпойопа, не було закуплено жодного снаряду чи броніка для ЗСУ. А тепер тварюка ходить з протянутою рукою по світу. виродок кончений. А чим ти тупоголовий думав всі ці 2.5 роки?!!
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02.06.2022 13:44 Ответить
бородатийдовпойоп
тварюка
виродок кончений.
тупоголовий...

Ху№ло підпишеться під кожним словом
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02.06.2022 14:08 Ответить
ну і ?

якщо Осьол довпойоб, то він навіть для х..ла довпойоб!

це - медицина
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02.06.2022 15:13 Ответить
Люксембург в цифрах оказывает довольно приличную помощь. Спасибо!
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02.06.2022 13:48 Ответить
С миру по нитке... До слез стыдно, что мы вынуждены побираться для защиты страны, в то время, как могли развивать свой впк. Кое-кому проклятый асфальт с дорогами хочется просто в жопу засунуть!
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02.06.2022 13:51 Ответить
Про асфальт это вы зря, в ЕС не берут страну у которых дороги из говна вымащенны, потом не кто не думал в мире что Фуйло мозгом ******* и начни бомбить города
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02.06.2022 13:57 Ответить
Это приговор для правителя. Имея войну с 14-го и растущий на дрожжах фашизм на границах,.не думать о войне может только недалёкий ушлепок.
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02.06.2022 14:29 Ответить
найбільша "вина" Пороха,що він створив настільки нормальні умови,що бидло-насєлеєніє забуло про ту війну і в 19му **** і "устало" від неї
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02.06.2022 14:31 Ответить
За ціну 10 км дороги можна було дивізіон Нептунів замовити
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02.06.2022 15:09 Ответить
Вопрос - посредством чего реализуется логистика в стране?
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02.06.2022 14:01 Ответить
Залізниця
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02.06.2022 14:30 Ответить
Судячи з того, куди б'є РФ - це залізниця і море. Дороги також важливі, але якщо все знали про напад за рік, то можна було тимчасово змістити приорітети в держ.витратах на цей час.
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02.06.2022 14:34 Ответить
Молодець, продовжує приймати з "...усіх сторін" .,
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02.06.2022 13:51 Ответить
Имеется в виду США ,Байден на весь мир заявил о ленд Лизе а потом усрался
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02.06.2022 13:54 Ответить
Байден "усрался" гаубицями, РСЗО, вертольотами, сотнею М-113... та ін.

у Діда гарні "какашки", нівроку !
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02.06.2022 15:16 Ответить
Принц Карл Люксембурзький. Тут йому один рік, а нещодавно в травні йому виповнилося вже два роки.
Його дідусь, - великий герцог Люксембурзький Анрі, а тато, - спадкоємець трону герцог Гійом.

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02.06.2022 13:56 Ответить
маленький люксембургобендерівець
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02.06.2022 13:59 Ответить
Багато фоток з маленьким принцом, - https://royalchildreneurope.tumblr.com
Принц підріс, але все ще проситься на руки до батька і до матері. )))

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02.06.2022 14:54 Ответить
Досить пустозвонства щодобового. Шукайте, блд, снаряди 152 мм.!
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02.06.2022 14:21 Ответить
Взагалі то пороха потрібно спитати про все
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02.06.2022 14:22 Ответить
а ну ****** давай про що ,бо бачу вас ****** зеїбанутих мало русня викосила
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02.06.2022 14:32 Ответить
Боневтік, ти також не зловживай речовинами.
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02.06.2022 14:44 Ответить
ну ниччо...колысь буба научится взвешивать бейцы не токо у европейских лидеров...
колысь начнёт и у квартала со слугами щупать...
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02.06.2022 14:59 Ответить
Люксембург маленькая страна с душой великана.
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02.06.2022 17:31 Ответить
"Ми ж не німці"
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02.06.2022 21:30 Ответить
 
 