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Новости За рубежом
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членство в ЕС (776) Евросоюз (15875) Урсула фон дер Ляйен (375)

Поддержать вступление Украины в ЕС – это наша историческая ответственность, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фон,дер,ляєн

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, назвав это его "исторической ответственностью".

"Украинцы сражаются так мужественно, потому что они точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они хотят присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наша моральная обязанность - позволить их членство в ЕС и проложить им путь в наш Союз", - заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен настояла на том, что инвестиции ЕС в Украину должны быть тесно связаны с проведением реформ, а сама Украина должна выполнить необходимые для вступления условия и соответствовать стандартам.

"Но насколько быстро (Украина будет двигаться в ЕС. - Ред.), какова скорость - это зависит от самой страны и нашей поддержки… От нас зависит, насколько сильно мы поддерживаем, инвестируем, и в руках наших украинских друзей, что они из этого делают", – сказала фон дер Ляйен.

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Топ комментарии
+6
Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, Джерело: https://censor.net/ua/n3345516

так включайте Украину в ЕС и через Брюссель контролируйте все инвестиции -
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02.06.2022 15:15
+3
Тем более, что статус кандидата ни к чему ЕС не обязывает, потом могут брать хоть год, хоть 10 лет, но предоставлением этого статуса ЕС бы подало сигнал, что Украину там не против видеть, безо всех тех дешёвых поддержок на словах с дулей в кармане.

Так что голосуйте "за".
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02.06.2022 15:07
+1
А Орбан буде проти.
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02.06.2022 15:11
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Правила форума Совет форумчан
Тем более, что статус кандидата ни к чему ЕС не обязывает, потом могут брать хоть год, хоть 10 лет, но предоставлением этого статуса ЕС бы подало сигнал, что Украину там не против видеть, безо всех тех дешёвых поддержок на словах с дулей в кармане.

Так что голосуйте "за".
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02.06.2022 15:07 Ответить
А Орбан буде проти.
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02.06.2022 15:11 Ответить
Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, Джерело: https://censor.net/ua/n3345516

так включайте Украину в ЕС и через Брюссель контролируйте все инвестиции -
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02.06.2022 15:15 Ответить
посмотрим, как на деле окажется.., если и в кандидатстве откажут, то тогда слова-лишь пустой звон..
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02.06.2022 15:21 Ответить
Якою кровью?....якими жертвами? Практично з першого Майдану воюємо за право знаходитися в європейській сім'ї народів....

Якби Європа зрадила ще й у цьому праві українців...ну це би була ЗРАДА із ЗРАД...Можливо і фатальна для країни...хоча можливо й ні...
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02.06.2022 15:30 Ответить
Туреччина заявка 1987 кандидат 1999.
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02.06.2022 16:41 Ответить
і це правда.
І буде кандидатом доти, допоки не позбудеться авторитарного способу правління країною.
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02.06.2022 18:49 Ответить
..."Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ"...

Виключно так - під жорстким диктатом і примусом до повної ліквідації олігархічної системи з усіма її метастазами на 💯%
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02.06.2022 17:10 Ответить
Браво, Урсула!
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02.06.2022 17:16 Ответить
 
 