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Новости Война в Украине
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Украина получит €330 миллионов помощи от ЕС для поддержки населения и экономики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

матернова,стефанішина

Украина получит от Евросоюза 330 млн евро в рамках Программы ЕС по поддержке Украины в чрезвычайных ситуациях. Эти средства рассчитаны на поддержку населения, пострадавшего в результате войны России против Украины, а также будут способствовать укреплению устойчивости страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Экстренный пакет помощи является важным шагом для поддержки украинцев в условиях войны. Объединяем усилия для облегчения страданий украинских граждан и усиления устойчивости Украины для противостояния полномасштабной войне России, – прокомментировала Стефанишина, – Мы чувствуем лидерство ЕС и благодарим наших партнеров за такое необходимое решение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержать вступление Украины в ЕС - это наша историческая ответственность, - фон дер Ляйен 

В частности, отмечается, что средства рассчитаны на поддержку:

  • внутренне перемещенных лиц,
  • малых аграрных хозяйств,
  • гражданского общества и СМИ,
  • восстановление гражданской и транспортной инфраструктуры;
  • повышение энергетической устойчивости, включая усиление безопасности и восстановление энергетической инфраструктуры, энергоснабжения и запасов.

Эти средства предоставляются из бюджета ЕС в соответствии с Инструментом соседства, развития и международного сотрудничества.
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Как интересно получается. ЕС даёт нам помощь на 330 миллионов евро, и в тоже время некий гражданин Израиля Бе, тот, что дружбан гражданина Зе, уже второй раз за месяц покупает автогаз у государства Украина за половину рыночной цены нанося убыток бюджету Украины на 695 миллионов гривен. Возникает вопрос, - это ЕС лохи или у нас Украина такая богатая?
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02.06.2022 15:22 Ответить
Поки європейці розкидають бабло, найогидніший продовжує будувати в Києві університет імені себе за бюджетні кошти. Бо у нас в країні більше немає нагальних проблем.
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02.06.2022 16:10 Ответить
 
 