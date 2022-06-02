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"Байрактар", на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байрактар,bayraktar

Турция решила бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар", на который Литва собирала средства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!" - написал он.

По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для Байрактара, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины.

Байрактар, на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно 01
Байрактар, на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно 02
Байрактар, на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно 03
Байрактар, на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно 04

Как сообщалось, граждане Литвы за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Также читайте: В Литве за три дня собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины
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Топ комментарии
+118
От за це туркам-респект...
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02.06.2022 15:30
+93
Это вам не Шольц
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02.06.2022 15:31
+81
Литва, Туреччино, дякуємо вам. Від щирого серця.
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02.06.2022 15:32
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Страница 2 из 2
Стоимость одного БПЛА - 1-2,5 лимона $. Стоимость комплекса - 60-70 лимонов$. Если без комплекса - то за эти деньги турция должна поставить, как минимум, два. Кто кого трахает - ердоган **** ввз.
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02.06.2022 18:35 Ответить
Эту "суку" твой подлый табор пошей будет ПОМНИТЬ на всю оставшуюся жизнь, то есть до 2025 года.
Так что жертва АБОРТА, существуй рошки.
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02.06.2022 20:07 Ответить
Так а стоимость одного украинского танка Оплот на экспорт 5 миллн евро представители власти в 2014 г сказали что это дорого для украинкой армии а эти в 2020 г вообще даже не вспоминали - стоимость же самоходной гаубицы + - 1 миллион а они теперь закупают по 12 миллионов так самое главное не известно когда еще они будут. Ну не уроды.
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02.06.2022 20:11 Ответить
На гроші,що зібрали літовці-6 млн ЕУвони кцплять снаряди для Барьяхтару. За 3 дні зібрали в маленький Літві.
А ми, українці на таке здатні? - За травень 2022 в Україні збільшились продажі НОВИХ авто. А на рахунку ВСУ лишилось 40 млн грн. Маємо дві України - одна воює, а друга багатіє?
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02.06.2022 22:19 Ответить
Велика повага Литовцям та Туркам за підтримку в конкрентній справі але виникає питання до представників влади куди пішли кошти зібрані українським народом в сумі 15 міллрд. грн. за перші 2 неділі війни - це 500 мллн. $ по офіційному курсу.
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02.06.2022 19:05 Ответить
Куди поділись гроші? Це сокраментальне питання всіх 30 років незалежності яке всі задають але ніколи не отримують відповді, принаймні правдивої.
Але якщо трохи подумати, то можна відповісти одним простим словом - ********.
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02.06.2022 20:33 Ответить
Загугли, скільки коштує 1 день війни. Для України за різними підрахунками тільки на збройні сили йде до 2 млрд гривень. Для порівняння-підораші 1 день коштує близько 900 млн. USD.
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03.06.2022 14:57 Ответить
Господи!...чи аллах? Як це турки спромоглись за три місяці війни подарити цілий беспілотник??? Дуже щедро.
А ось литовським братам і сестрам щира подяка.
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02.06.2022 20:29 Ответить
Своеобразные ребята турки, но нормальные ребята.
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02.06.2022 20:29 Ответить
такі моменти і повертають надію і віру в людей
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02.06.2022 20:41 Ответить
Турция удивлена поступком Литвы, жители которой за 3 дня собрали более 5 млн. евро на Bayraktar TB2 для Украины.
Турки решили пойти на встречу и подарить новейшую модификацию дрона со всеми "причиндалами".
ПОДАРИТЬ, для передачи Украине....
А оставшиеся деньги перевести в фонд защиты и востановления Украины...
За вашу и нашу свободу...
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02.06.2022 22:26 Ответить
Дякуємо друзі за допомогу. Нам зараз дуже важко, але разом ми переможемо орків.
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02.06.2022 22:48 Ответить
Что случилось, что Вы такой грустный? ,,Байрактара" для Украины жалко?
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02.06.2022 23:05 Ответить
To Nemec Okas, я тоже порожен тому, что сделали Литва (моя Родина, я Литовец) и Турция. Инфа в Украинские сми пошла после того, когда я кое где написал Куда написал - секрет Я горжусь тем, что я Литовец. Но Турки - они просто... Прости не люди. Они Боги! Они так пошли на встречу, что я уху сьел! Слава Украине! Слава Турции!
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02.06.2022 23:02 Ответить
А що з виготовленням українських ударних безпілотників , роботу по яким 2,5 роки блокував Найвеличніший ? Чи це знову не на часі ?
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03.06.2022 10:19 Ответить
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