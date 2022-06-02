"Байрактар", на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно. ФОТО
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Турция решила бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар", на который Литва собирала средства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter
It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022
"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!" - написал он.
По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для Байрактара, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины.
Как сообщалось, граждане Литвы за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.
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Так что жертва АБОРТА, существуй рошки.
А ми, українці на таке здатні? - За травень 2022 в Україні збільшились продажі НОВИХ авто. А на рахунку ВСУ лишилось 40 млн грн. Маємо дві України - одна воює, а друга багатіє?
Але якщо трохи подумати, то можна відповісти одним простим словом - ********.
А ось литовським братам і сестрам щира подяка.
Турки решили пойти на встречу и подарить новейшую модификацию дрона со всеми "причиндалами".
ПОДАРИТЬ, для передачи Украине....
А оставшиеся деньги перевести в фонд защиты и востановления Украины...
За вашу и нашу свободу...