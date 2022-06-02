"Байрактар", на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно. ФОТО

Турция решила бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар", на который Литва собирала средства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!" - написал он.

По его словам, собранные деньги пойдут на покупку боеприпасов для Байрактара, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины.









Как сообщалось, граждане Литвы за трое суток собрали 5 миллионов евро на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

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