"Байрактар", на который собирала деньги Литва, Турция передаст Украине бесплатно. ФОТО

Турция решила бесплатно передать Украине ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник "Байрактар", на который Литва собирала средства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦