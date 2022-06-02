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Швеция передаст Украине противокорабельные и противотанковые средства, а также 95 млн евро помощи ВСУ, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя

Швеция в рамках четвертого пакета помощи передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковые средства и винтовки.

Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Анн Линде, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция отправит противокорабельные ракеты, противотанковые средства и 12,7 мм винтовки вместе с боеприпасами в Украину. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным Силам Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться!" " – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
Протикорабельні - то дуже гарно. Бо свині дуже часто до Змиїного плавають...
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02.06.2022 16:08
+13
Шведам-черговий респект...
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02.06.2022 16:08
+11
Дякуємо!
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02.06.2022 16:09
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Протикорабельні - то дуже гарно. Бо свині дуже часто до Змиїного плавають...
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02.06.2022 16:08 Ответить
Та хай плавають і Зміїний своєю технікою поповнюють, як раз буде робота випробувати новітні РСЗО
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02.06.2022 16:10 Ответить
Да вроде вчера уже 2 лодки доплавались)
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02.06.2022 16:10 Ответить
Це правда, але в іншому місці. Це було в Південнобузькому лимані.
До Миколаєва підбирались курви.
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02.06.2022 16:19 Ответить
В 68 ольшанцев игрались.
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02.06.2022 16:29 Ответить
то витягли, доплавались вже давненько
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02.06.2022 16:59 Ответить
Шведам-черговий респект...
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02.06.2022 16:08 Ответить
Дякуємо!
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02.06.2022 16:09 Ответить
Будет забавно, если кацапы, наконец, вытащат свои арматы, а их взорвут с выстрела из этой винтовки второй мировой в заряжающий механизм со снарядами на башне. Хотя у них же противотанковые ружья были 20мм, может просто барреты дадут снайперки с патронами подкалиберными или с другой взрывчаткой разнообразные.
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02.06.2022 16:11 Ответить
Карлы Густавы бы нам, да боеприпасов к ним побольше. Хорошая штучка, но дорогая зараза
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02.06.2022 16:11 Ответить
Швеция у меня в топе стран по поддержке Украины!
Спасибо свеям!!!
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02.06.2022 16:16 Ответить
Схожість стягів...

А відтак - і розуміння, і дружність.

Дякую, Швеція!
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02.06.2022 17:07 Ответить
як там? обіцяного три роки чекають?
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02.06.2022 16:18 Ответить
И без всяких анонсов типа шольца : то 100 ЗРК, то 100 БТР, то гаубицы, теперь ЗРК /как оказалось всего один и через многие месяцы, когда и мордора уже не будет/.
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02.06.2022 16:18 Ответить
Крейсер "москва" дуууже чекає своєго товАріща!
Нудно одному лежати🤓
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02.06.2022 16:18 Ответить
Щиро дякуємо.
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02.06.2022 16:27 Ответить
А датские гарпуны уже доехали?
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02.06.2022 16:33 Ответить
Это скажут только русозвери.
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02.06.2022 16:41 Ответить
маю надію ракети нададуть без записки з забороною шмаляти ними по рашистським човнам
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02.06.2022 17:02 Ответить
Що???
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02.06.2022 17:09 Ответить
Спасибо Швеции!
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02.06.2022 17:20 Ответить
Якщо ці, то, взагалі, чудово.
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02.06.2022 20:42 Ответить
 
 