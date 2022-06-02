Швеция передаст Украине противокорабельные и противотанковые средства, а также 95 млн евро помощи ВСУ, - МИД

Швеция в рамках четвертого пакета помощи передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковые средства и винтовки.

Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Анн Линде, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция отправит противокорабельные ракеты, противотанковые средства и 12,7 мм винтовки вместе с боеприпасами в Украину. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным Силам Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться!" " – говорится в сообщении.

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