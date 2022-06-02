РФ в ближайшее время может применить в Украине "сирийский опыт", - Генштаб ВСУ

В ближайшее время РФ будет применять в Украине так называемый "сирийский опыт", в частности, ожидается наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям украинских войск, так и гражданским и логистическим объектам на всей территории Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судя по развитию ситуации и характеру деятельности группировок противника в операционных районах в ближайшее время приоритетными задачами для противника будут: наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям наших войск, так и по гражданским и логистическим объектам по всей территории Украины, продолжение тотального уничтожение гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь за счет нанесения ракетно-авиационных ударов. Это так называемый сирийский опыт", – пояснил он.

По словам Громова, дальнейшей целью РФ является оцепление и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора с Ростовской областью РФ к временно оккупированной территории АР Крым и в дальнейшем - в Приднестровье и, как результат, лишение Украины выходу к Черному и Азовскому морям.

Читайте: Переход ВСУ на вооружение образца НАТО сохранит жизнь наших людей и наши территории, - Залужный провел переговоры с французским коллегой Бюркаром