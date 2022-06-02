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РФ в ближайшее время может применить в Украине "сирийский опыт", - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирія

В ближайшее время РФ будет применять в Украине так называемый "сирийский опыт", в частности, ожидается наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям украинских войск, так и гражданским и логистическим объектам на всей территории Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Судя по развитию ситуации и характеру деятельности группировок противника в операционных районах в ближайшее время приоритетными задачами для противника будут: наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям наших войск, так и по гражданским и логистическим объектам по всей территории Украины, продолжение тотального уничтожение гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь за счет нанесения ракетно-авиационных ударов. Это так называемый сирийский опыт", – пояснил он.

По словам Громова, дальнейшей целью РФ является оцепление и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора с Ростовской областью РФ к временно оккупированной территории АР Крым и в дальнейшем - в Приднестровье и, как результат, лишение Украины выходу к Черному и Азовскому морям.

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Топ комментарии
+50
буде в них анальний досвід (пасивний)
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02.06.2022 16:28
+47
Негайно укріпити мішками з піском пам'ятник російській шльондрі в Одесі , щоб не дай боже не постраждав . Єта жі історія нашіва горада .
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02.06.2022 16:34
+46
Ну и что Громов предлагает нам всем делать с этой информацией?
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02.06.2022 16:29
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Я думаю, що в немитій з часів Чеченської війни налагоджена система протидиверсійної і протитерористичної боротьби.
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02.06.2022 20:21 Ответить
это и так все знают

а что Громов предлагает?
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02.06.2022 19:04 Ответить
Прикидатися родичами Зє! і ********* до вас. В чого, приходимо прах з Умані, відростимо бороди з рейсами, чим не варіант? Воювати - нє, ну, ми ж ортодоксали, нам нє, не кошерно
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02.06.2022 19:44 Ответить
Ну, *****, як відключити автовиправлення, ****. Набираєш одне, воно виправляє на інше
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02.06.2022 19:46 Ответить
Судя по всему, Кац предлагает сдаться. Запугивают население для договорняка.
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02.06.2022 19:46 Ответить
Сирийский сценарий Рашка пытается внедрить с первого дня войны.А пробить коридор до Приднестровья Параша мечтает еще с 2014, Новороссию строила.
Громов в летаргическом сне был? К чему эти заявы и к чему оно клонит?
ps: очень подозрительный тип.
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02.06.2022 19:48 Ответить
А шо за х@й цей громов?
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02.06.2022 20:04 Ответить
Дивно.
А я вважав що сирійський досвід кацапи використовують з самого початку війни.
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02.06.2022 20:21 Ответить
Сирійський досвід?!!
Це там де авіація діяла без боязні "відгребти" від ППО?!!
Ню-ню, пробуйте.
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02.06.2022 20:42 Ответить
Otsosut nie nagibajas6! ryuzke-putin wam w rot!
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02.06.2022 20:46 Ответить
Страшно, аж всратися
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02.06.2022 21:20 Ответить
Та невже..? А до цього шо було? Маріуполь.. Рубіжне.. Попасна
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02.06.2022 22:22 Ответить
Спасибо конечно да информацию, но хотелось бы услышать, как вы будете противодействовать, будет ли вообще наша армия отбивать эти атаки?
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02.06.2022 22:28 Ответить
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