РФ в ближайшее время может применить в Украине "сирийский опыт", - Генштаб ВСУ
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В ближайшее время РФ будет применять в Украине так называемый "сирийский опыт", в частности, ожидается наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям украинских войск, так и гражданским и логистическим объектам на всей территории Украины.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Судя по развитию ситуации и характеру деятельности группировок противника в операционных районах в ближайшее время приоритетными задачами для противника будут: наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов как по позициям наших войск, так и по гражданским и логистическим объектам по всей территории Украины, продолжение тотального уничтожение гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь за счет нанесения ракетно-авиационных ударов. Это так называемый сирийский опыт", – пояснил он.
По словам Громова, дальнейшей целью РФ является оцепление и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора с Ростовской областью РФ к временно оккупированной территории АР Крым и в дальнейшем - в Приднестровье и, как результат, лишение Украины выходу к Черному и Азовскому морям.
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а что Громов предлагает?
Громов в летаргическом сне был? К чему эти заявы и к чему оно клонит?
ps: очень подозрительный тип.
А я вважав що сирійський досвід кацапи використовують з самого початку війни.
Це там де авіація діяла без боязні "відгребти" від ППО?!!
Ню-ню, пробуйте.