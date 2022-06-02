Parimatch уходит с белорусского рынка, но бизнес в РБ не будет закрывать
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Букмекерская компания Parimatch заявила, что уходит с рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина.
"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью Parimatch холдинга. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.
Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.
Ранее компания заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован. Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.
Народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.
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Аккаунт заблокировали. Написал письмо в специальную шаражку -
https://gc.gov.ua/
Эта шаражкина компания получает деньги с налогов простых украинцев. Кстати зарплаты у них иногда по 300 тысяч гривен !!!!! Об этом писал даже Цензор.
Официально мне ответили что я играл не на том сайте....в париматча оказывается несколько
сайтов с одним и тем же дизайном....Я играл на этом -
https://parimatch.com/
Кароче гниды - гнидами. У этих гнид ничего святого кроме бабла нет.
Хабар у 90 тисяч доларів: члена Комісії з азартних ігор арештували із заставою в 5 мільйонів
https://zaxid.media/news/8136351