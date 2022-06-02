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Parimatch уходит с белорусского рынка, но бизнес в РБ не будет закрывать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

parimatch

Букмекерская компания Parimatch заявила, что уходит с рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина.

"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью Parimatch холдинга. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.

Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.

Ранее компания заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован. Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.

Народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

Читайте: Бренд "Пари-матч" не аннулирован в России
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ага, слышал ужу такую чушь от tribuna.com.ua ... кренделя заявляли еще до начала войны что они теперь не sports.ru под украинской вывеской а совершенно отдельная контора ... вот только как началась война и ввели запрет на рашистские сайты, эти кренделя тоже попали под блок, потому что несмотря на все их вскукареки, сервера у них так и остались в орде
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02.06.2022 17:21 Ответить
Париматч - это полное дерьмо. Выиграл у них 700 долларов. Хрена два заплатили.
Аккаунт заблокировали. Написал письмо в специальную шаражку -
https://gc.gov.ua/

Эта шаражкина компания получает деньги с налогов простых украинцев. Кстати зарплаты у них иногда по 300 тысяч гривен !!!!! Об этом писал даже Цензор.
Официально мне ответили что я играл не на том сайте....в париматча оказывается несколько
сайтов с одним и тем же дизайном....Я играл на этом -
https://parimatch.com/

Кароче гниды - гнидами. У этих гнид ничего святого кроме бабла нет.
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02.06.2022 17:38 Ответить
Одні бандюгани з подачі Зеленського і його холуїв кришують інших бандюганів. До речі ці бандюгани отримують зарплату з українського бюджету....

Хабар у 90 тисяч доларів: члена Комісії з азартних ігор арештували із заставою в 5 мільйонів

https://zaxid.media/news/8136351
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02.06.2022 17:42 Ответить
Наче не заблоковані вони, принаймні за адресою ua.tribuna.com сайт відкривається.
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02.06.2022 17:39 Ответить
ну так это сейчас ... а первые 1.5 месяца войны они в 502 ошибке висели ... потому что ip у них было рашистское
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02.06.2022 17:44 Ответить
Та дайте кожному бєларусу по окремому "Паріматчу" і серіалу "Свати" як бонус.
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02.06.2022 17:25 Ответить
Какая невосполнимая потеря: Ж/Д барыжная контора сваливает...Спасибо еще нужно сказать судьбе!. Лучше бы они с Украины свалили со всеми ср*ными казино
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02.06.2022 17:38 Ответить
ИЗ Украины.
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02.06.2022 17:41 Ответить
Контора по сравнительно честному отьему денег у лохов.
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02.06.2022 19:00 Ответить
Я, в принципі, не проти, щоб в рашці і бєлорашці залишалися компанії типу Imperial Tobacco, Parimatch, Балтіка та інші, які швидше шкодять ************.
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02.06.2022 19:01 Ответить
 
 