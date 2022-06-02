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Новости Война в Украине
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армия РФ (15358) ликвидация (1929) генерал (41)

В России признали ликвидацию летчика из "верхушки" ВВС РФ генерал-майора Боташева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупант,боташев

В России открыто признали ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Канамата Боташева. Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

Боташева похоронили 2 июня в Карачаево-Черкесии. Прощались с ликвидированным в Украине летчиком со всеми почестями на центральной Карачаевской площади.

При этом не уточняется, при каких обстоятельствах погиб лётчик.

В России признали ликвидацию летчика из верхушки ВВС РФ генерал-майора Боташева 01

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Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, однако был уволен из-за инцидента под Петрозаводском. Так, в 2012 году генерал попросил товарища полковника покататься на самолете, доступа к которому у него не было. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру самого высокого пилотажа, однако истребитель разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд. Боташев – самый высокий российский летчик, о гибели которого на войне в Украине стало вообще известно.
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Топ комментарии
+31
Гори в Аду выродок фашистский
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02.06.2022 17:51
+28
Земля скловатою!
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02.06.2022 17:50
+20
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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02.06.2022 17:54
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Земля скловатою!
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02.06.2022 17:50 Ответить
" ИХТАМ НЕТ!!!!
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02.06.2022 17:51 Ответить
Гори в Аду выродок фашистский
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02.06.2022 17:51 Ответить
Хєрово в кацапстані з кваліфікованими льотчиками, якщо вже генерали на бойові завдання літають
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02.06.2022 17:51 Ответить
він був з вагнера....можливо з тих що відпустили зелені покидьки...
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02.06.2022 17:54 Ответить
Якщо я розумію правильно, то те, що він генерал, річ другорядна.
Він генерал у відставці вже 9 років і його призвали як звичайного льотчика, а не як авіаційного командира
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02.06.2022 18:04 Ответить
Його не призвали , воно з вагнера , полетів за довгим рублем
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02.06.2022 18:23 Ответить
Замотали в килим з підлоги.
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02.06.2022 17:54 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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02.06.2022 17:54 Ответить
Да, имя и фамилия у него типичное для сруских! В переводе означает, иван петров.
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02.06.2022 18:08 Ответить
Лётчик погиб, перепутав педаль тормоза с педалью газа.
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02.06.2022 17:57 Ответить
Для ***** он не шишка, а простой пена, причем по всему видно еще и тупой.
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02.06.2022 17:58 Ответить
На Насирова похож.!
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02.06.2022 17:58 Ответить
Полный ипанат, уволенный с рядов ВС РФ (угробил 2 современных самолета развлекаясь под наркотой с пацанами). Воевал от ЧВК Вагнера. ***ло с облегчением вздохнул и свечку поставил
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02.06.2022 17:59 Ответить
Не верю! Пусть позвонит майору Чернобаеву!
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02.06.2022 18:54 Ответить
"угробил 2 современных самолета " - фсьо пачиму ??? Патамушта сомольоды взял те, каторыи чижалее вобздуха !!! От и *********.
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03.06.2022 06:13 Ответить
В Бой Летят Одни старики
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02.06.2022 18:00 Ответить
Примите мои искренние "И *** С НИМ!!!"
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02.06.2022 18:04 Ответить
Шкода, що у вагоні-рефрежираторі з пів року не повалявся...
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02.06.2022 18:09 Ответить
*****, успел таки украсть себе ковёр шоб гроб прикрыть.
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02.06.2022 18:12 Ответить
Канат вже Кобзоном насолоджується.
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02.06.2022 18:24 Ответить
По идее должны хоронить в стиральной машинке.
Ну да ладно, и так сойдет.
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02.06.2022 18:31 Ответить
Признали-не признали, какая разница? Аннигилирован да и пошёл к ******, свинособака!
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02.06.2022 18:51 Ответить
Як каже Біблія:"Хто візьме меча, від меча і загинуть". Туди йому і дорога.
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02.06.2022 18:55 Ответить
Сломался.
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02.06.2022 19:08 Ответить
В 2012-м этот урюк недостаточно покатался. Через 10 лет он исправился.
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02.06.2022 19:22 Ответить
твари,лбядь,вам-то что плохого Украина сделала,большинство ваших её даже на карте не покажет..
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02.06.2022 19:34 Ответить
Возник у меня очень интересный вопрос, а где пленные кацапские летчики убийцы? Надеюсь я ошибаюсь, что они опять бомбят наши города, убивая Украинских детей. Не их ли меняли для пиара зеленский и верещучка на наших пленных. Ни где нет данных, кого из кацапов убийц меняли. Есть прецедент ранее, что эта импотентная зеленая власть опять отдавала преступников для видосиков.
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02.06.2022 20:11 Ответить
Не, не а чо ? Сделать их этих пелотов современных мересьевых, прострелив колени - и меняй
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03.06.2022 06:07 Ответить
Знищавілі регіони, мешканці яких готові здихати за пайку...

Пісець: генерал-майора авіації ховають замотавши в дешеве коврове покриття для підлоги...
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02.06.2022 21:54 Ответить
Напевно обичай похоронний у них такий
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02.06.2022 23:06 Ответить
долетався паскудо...
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02.06.2022 22:55 Ответить
Полетів должок відробити за угроблений в 2012 році лаптєльот. Цікаво йому должок спишуть , (тіпа кров'ю змив) чи по спадщині перейде
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02.06.2022 23:09 Ответить
Кобзон перетянул канат!
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02.06.2022 23:29 Ответить
Эцих с гвоздями ему на вечные времена.
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03.06.2022 06:09 Ответить
Яка гарна новина!!
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03.06.2022 06:51 Ответить
 
 