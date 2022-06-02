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Оккупанты в Мариуполе не выдают справку о смерти в случае гибели человека под обстрелами, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты дают справку только в случае смерти по естественным причинам.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти по естественным причинам. В случае гибели человека под обстрелами, или даже смерти от последствий полученных ранений, справка о смерти не выдается. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум - близким могут выдать справку после захоронения "пропавшего без вести".

Это уже даже не сокрытие преступлений. Это уже что-то другое. Но я не знаю этого названия", - подчеркнул он.

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Яка на.уй довідка від окупантів, а ну с'є..ався з такими новинами. Бо якось так звучить що Маріуполь збирається бути окупованим і на довго!
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02.06.2022 18:32 Ответить
Антихристи. Ванга віщувала, "Новая Земля и появление Антихриста: пророчества Ванги о зеркальной дате 22.02.2022".
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02.06.2022 18:42 Ответить
Оффтоп, просто подумал, когда ближайшая следующая зеркальная дата...
23.02.2032
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02.06.2022 18:52 Ответить
та дайте вже пожити спокійно, бляха
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02.06.2022 18:53 Ответить
скоро ВСУ вам всем справки выдаст!!!
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02.06.2022 19:16 Ответить
Шо за брєд? А якби й видавали?! Яке право мають вони видавати щось на нашій території????
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02.06.2022 19:29 Ответить
Вот где этот мэр находится - если на территории Мариуполя то это одно. Если в другом, безопасном месте - то какой он нахер мэр.
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02.06.2022 19:50 Ответить
Та тю! Разве кацапы затем украинцев убивают, шоб справки выдавать? Андрющенко нашёл, чем обеспокоится. Если ты мэр города, то бери и выдавай такие справки. Если ты мэр, конечно. А где этот Андрющенко находится?
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02.06.2022 21:38 Ответить
 
 