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Хакеры рассылают государственным организациям имейлы с якобы изменениями оплаты труда, - Госспецсвязь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

хакер

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила файл "изменения оплаты труда с начислениями.docx", распространявшийся среди государственных организаций Украины с помощью электронной почты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госспецсвязи.

"Документ содержит ссылку на внешний объект (HTML-файл, содержащий JavaScript-код), выполнение которого, после эксплуатации уязвимостей CVE-2021-40444 и CVE-2022-30190, приведет к запуску PowerShell-команды, загрузке EXE-файлу "ms-msdt.exe" и поражение компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", - говорится в сообщении.

CERT-UA инициированы меры по блокированию доменного имени и соответствующего сервера.

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Специалисты советуют "принять меры по снижению вероятности эксплуатации уязвимостей".
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У Сєвєродонецьку ЗСУ ліквідували сьогодні,штурмову групу окупантів
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02.06.2022 18:51 Ответить
Даже если орки и возьмут Северодонецк, он им обойдется слишком дорого - даже по их меркам.
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02.06.2022 19:44 Ответить
Як і Рубіжне
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02.06.2022 19:51 Ответить
Наївні срухакери...бух-ри не такі вже й тупі щоб вестися на ці альо"листівки"))) Якщо не знали, то бюджтені бух-ри завжди читають офіційні нормативно-правові акти на гов.юа бо так було, є і буде завжди! Пошту читають "секритутки", ну ще й іноді "киривники" (яким просто зайнятися нічим!). Тупа русня як завжди!
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02.06.2022 19:18 Ответить
Всё, что касается изменений зарплаты и начислений - это святое, особенно для тунеядцев бюджетников! Да уж, подловили... социальная инженерия работает((
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03.06.2022 02:09 Ответить
 
 