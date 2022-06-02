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Связанный с блокированием Россией украинских портов продовольственный кризис приведет к масштабным протестам в Европе, - Зеленский на Международном форуме безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,порт,перевалка

Блокада Россией украинских портов может привести к дестабилизации и массовым протестам в Африке и Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме безопасности в Братиславе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Невозможно обойти вопрос блокады Россией наших портов. Из-за этого акта агрессии мир на пороге продовольственного кризиса. Это не просто какая-то проблема с продовольствием. Это дефицит на рынке, это катастрофический рост цен на базовые продукты, это угроза голода для десятков миллионов людей. Если этому не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых странах Африки, Азии - а значит миграционный кризис в Европе, когда люди из страдающих от голода стран будут искать спасения", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, кризис в Африке неизбежно распространится на всю Европу.

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"Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим, почему наш континент оказался в заложниках одного государства Россия и одного человека в Москве, который дал приказ о морской блокаде Украины", - отметил он.
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Топ комментарии
+13
воно таки реально тупе - не може логічно сформулювати думку..... зерно потрібне Африці, а протестувати будуть європейці?
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02.06.2022 19:38
+8
"Провідець" хренов. З шашликами на 9 "мая" не вийшло, можливо з протестами "пАлучіца".
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02.06.2022 19:48
+4
Ціцерон-по-бомажці.
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02.06.2022 20:04
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воно таки реально тупе - не може логічно сформулювати думку..... зерно потрібне Африці, а протестувати будуть європейці?
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02.06.2022 19:38 Ответить
Скоріше за все малося на увазі, що попруть як звичайно африканські біженці в Європу в великій кількості. То ж європейці будуть протестувати проти бездіяльності своїх урядів.
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02.06.2022 19:50 Ответить
ключове "скоріше малося на увазі"..... але погодься, що трактувати цю заяву можна по різному
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02.06.2022 20:06 Ответить
Пешком с Африки? .Они знают в какую сторону идти?
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02.06.2022 20:26 Ответить
Нужно конкретнее обяснять евролиберастам ситуацию. Типо, в свяли с тем что Шольц саботирует поставки в Украину вооружения, невозможно остановить росийскую орду. Поэтому ждите наплыв голодных беженцев в Европу. А разблокировка только морских портов проблему не решит, когда половина пахотных украинских черноземов находится под росийской окупацией или под обстрелами.
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02.06.2022 19:39 Ответить
Дебил. Уже в Мюнхене сказанул о ядерном оружии - имеем войну с рыфой.
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02.06.2022 19:45 Ответить
Текст Ермак передал,дебил озвучил,и это стало одной из причин войны по словам рахи.На раху пох,а вод дебил под полным контролем Ермака,а это страшная беда
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02.06.2022 20:31 Ответить
"Провідець" хренов. З шашликами на 9 "мая" не вийшло, можливо з протестами "пАлучіца".
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02.06.2022 19:48 Ответить
Ціцерон-по-бомажці.
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02.06.2022 20:04 Ответить
Зе ты за кого? СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2022 20:16 Ответить
Оно может что нибудь когда нибудь толковое сказать?Это же тупое посмешище
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02.06.2022 20:28 Ответить
"папа,вам не мама"(цитати великих боневтіків)
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02.06.2022 21:26 Ответить
зільонський то небо закривав...а тепер закриває продовольчу кризу...
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02.06.2022 20:30 Ответить
Прогнозер херов, сиди молча и готовься к последстаиям тех протестов заранее, дебил сказочный.
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03.06.2022 08:05 Ответить
 
 