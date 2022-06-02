Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США

Следующие пакеты помощи США Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя. Также будут учитываться просьбы украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве.

Она отметила, что пока не может подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Госпожа посол заверила, что объявленный вчера пакет в $700 млн на безопасность не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на $40 млрд, который поддержал Конгресс и впоследствии соответствующий законодательный акт подписал президент США Джо Байден.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.

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