Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США
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Следующие пакеты помощи США Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя. Также будут учитываться просьбы украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве.
Она отметила, что пока не может подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.
Госпожа посол заверила, что объявленный вчера пакет в $700 млн на безопасность не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на $40 млрд, который поддержал Конгресс и впоследствии соответствующий законодательный акт подписал президент США Джо Байден.
"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.
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Это ответ на последние путинские закидоны про сирийский вариант
в Украине..
а свое иметь асфальт не позволял????
спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
По-друге: Що ви робили б з тією ядерною зброєю, якщоб вона у нас була? Ось із-зі таких як ви, Україна і живе в повній дупі. Спочатку вони пишуть повну маячню на форумах, а потім ідуть на виборчі дільниці і голосують за таких самих.
По-друге:ЯЗ можна було продати за грубі гроші, а невелику частину залишити для оборони.
От через таких як Ви, нездатних думати наперед та віруючих в солодкі обіцянки "партнерів" Україна і опинилася в повній дупі. Навіщо нам ЯЗ, це ж дорого утримувати і хто на нас буде нападати, так пояснювали наріду це намахалово такі як ви. Ваш лозунг "заграніца нам поможет" і вибір черговий олігарха з комуністичним минулим бо гарно говорить іноземною мовою та має багато закордонних друзів.
Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, то в случае нападения на нашу страну "гаранты" должны топить за нас в ООН. Вот это все обязательства. ВБ и США поддерживают нас в ООН? Поддерживают. Они на нас нападали? Нет. Вот на этом все гарантии заканчиваются. Именно такое соглашение подписала Украина.
Вы сейчас напоминаете алкаша, который продал квартиру за бутылку водки. А после того, как его настигло похмелье, орет, что его обманули, потому что его квартира стоила 2 бутылки. В международных долговорах, как и в жизни вообще-то намека на справедливость нет. Президент, избранный нашим народом подписал такую бумажку, Рада, опять же избранная нами, его ратифицировала. Так какие претензии к Западу? Может стоит в зеркало заглянуть?
********вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
Сьогодні ми демонструємо це силою свого війська, яке створене за стандартами НАТО, і це було зроблено нами, починаючи з 2014 року. І ось вони сьогодні здивували весь світ. Ми готові захистити Європу від *****. Готові захистити світ від *****".
Беня, тебе вже зовсім переклинило?
Байден вимагав зняття Шокіна за те, що той геть чисто не боровся з корупцією, і заблокував реформи, зокрема, в прокуратурі - ті, які Україна пообіцяла, отримуючи Асоціацію.
У сина Байдена взагалі-то не було фірми в Україні; але з/п він отримував з приватної фірми з українською реєстрацією як найнятий аудитор в статусі "член ради директорів"; причому - до можливих корупційних діянь власника тої фірми він не був причетний від слова "зовсім", ні до рекордних хабарів, ні до бодяження бензинів, тощо. Рябошапка і Венедіктова аж до середини 2020року не змогли нічого накопати - навіть по замовленню Трампа (коли ще Байден не був президентом і навіть програвав в рейтингах!). Не змогли! Яка там до біса корупція в Баденів?
Хоча - ти можеш бути трампістом, а не зебілом... а втім... "акакаяразніца" - все одно ти мудак брехливий.