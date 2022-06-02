РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11800 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
9 547 69
помощь (6144) США (23185) Бринк (113)

Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,лендліз

Следующие пакеты помощи США Украине будут упорядочиваться ввиду ситуации на поле боя. Также будут учитываться просьбы украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на брифинге в Киеве.

Она отметила, что пока не может подтвердить информацию о том, что в ближайшие дни США планируют продать Украине боевые беспилотники, однако подчеркнула, что обсуждения продолжаются.

Госпожа посол заверила, что объявленный вчера пакет в $700 млн на безопасность не последний. По ее словам, это часть более широкого пакета помощи на $40 млрд, который поддержал Конгресс и впоследствии соответствующий законодательный акт подписал президент США Джо Байден.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", - пояснила Бринк.

Также читайте: Дальность применения систем HIMARS будут определяться украинскими силами, - Бринк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Ну чо, класний партнер у нас. Дуже вдячні. Без сарказму. Раз на 400 років пощастило із союзниками. Радіємо.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:15
+14
а шо за претензии???
а свое иметь асфальт не позволял????
спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
показать весь комментарий
02.06.2022 20:30
+9
якщо своє озброєння все ******** вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
показать весь комментарий
02.06.2022 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну чо, класний партнер у нас. Дуже вдячні. Без сарказму. Раз на 400 років пощастило із союзниками. Радіємо.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:15 Ответить
А чему вы радуетесь 4 РСЗО на 1000км фронта которые будут на поле боя через два месяца, мы теряем 4% территории в меся
показать весь комментарий
02.06.2022 20:51 Ответить
Норм👍Несколько лет сдерживания + санкции и от кацапии не останется и следа❗
показать весь комментарий
02.06.2022 20:58 Ответить
Та мені якось пох на каців. Що буде з Україною при такому підході? Нам тупо дають, чим стримувати орків, але не наступати.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:12 Ответить
Как санкции влияют на кацапов? Перестанут покупать телевизоры? Перестанут отдыхать за границей? Или Путин голодать начнет? Что для них поменяли санкции, если они и так жили непонятно как?
показать весь комментарий
02.06.2022 21:22 Ответить
Наступна допомога - F16 та F35, з відпускниками до них?
показать весь комментарий
02.06.2022 20:15 Ответить
Их не получится эффективно использовать. Лучше на те же деньги ракет дальностью 300км
показать весь комментарий
02.06.2022 20:20 Ответить
Достатьньо своїх, у відпустку потрібні лише інструктори.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:21 Ответить
Дуже виважена позиція-респект...
показать весь комментарий
02.06.2022 20:16 Ответить
прохання одне побільше зброї всякої різної , а більше далекобійної .
показать весь комментарий
02.06.2022 20:17 Ответить
Надскладні вуличні бої. Якщо ми так турбуємось за наших воїнів нам потрібні зручні рації та високоточна наступальна стрілецька зброя.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:20 Ответить
Америка троллит кремль по полной программе.
Это ответ на последние путинские закидоны про сирийский вариант
в Украине..
показать весь комментарий
02.06.2022 20:24 Ответить
М-ля... Артиллерии в этой войне много не бывает. Накидали бы нам сейчас пушек и РСЗО мы быстрее бы бы победили. А так... "поможем, если станет хуже"...
показать весь комментарий
02.06.2022 20:25 Ответить
Ну так с самого начала понятно как дают оружие, только что бы не сдохли.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:28 Ответить
а шо за претензии???
а свое иметь асфальт не позволял????
спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
показать весь комментарий
02.06.2022 20:30 Ответить
Можна ще вдарити цитатами з Будапешського меморандуму. Як забирати ЯЗ то обіцяли гарантії безпеки, повагу сувернітету та надання допомоги , а як настав час виконувати обісцянки- то значить ще будемо думати допомагати чи ні.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:46 Ответить
А прочитать положения меморандума вам религия не позволяет? Или мозги? И штаты и ВБ выполнили свои обязательства еще в 2014 году. Какие к ним претензии?
показать весь комментарий
02.06.2022 20:50 Ответить
Ну так прочитай ще раз "правовірний" . В українському варіанті чітко прописано «Меморандум про гарантії безпеки" . Це вже після розброєння України орки та інші підписанти почали відморожуватися, що в їхньому віріанті йдеться не про гарантії безпеки , а лише «безпекові запевнення» без механізму гарантування безпеки. Тобто ще задовго до шаурми та шашликів "партнери" потурбувалися, щоб Україна стала беззбройною та слабкою.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:00 Ответить
По-перше: Меморандум нічого не гарантує. Ви хоча б значення слова меморандум прочитали?
По-друге: Що ви робили б з тією ядерною зброєю, якщоб вона у нас була? Ось із-зі таких як ви, Україна і живе в повній дупі. Спочатку вони пишуть повну маячню на форумах, а потім ідуть на виборчі дільниці і голосують за таких самих.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:05 Ответить
По-друге, нас тупо наїбали і викрутили руки, щоб підписали цей нікчемний папірець.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:16 Ответить
+ всі в обхід санкцій фінансували та надавали новітнє озброєння для рф. А а зараз Україна має життями своїх громадян захищати весь цей балаган. І ніхто не покараний, ні "талес", ні інші...
показать весь комментарий
02.06.2022 21:44 Ответить
По-перше:Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування. Дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. В Будапешському меморандумі йшлося про про гарантії безпеки Україні в обмін на ЯЗ .Україна виконала свою частину, а от країни "гаранти", коли настав час виконувати свою частину, просто з"їхали з теми та почали спекулювати довкола терміну "меморандум"і доводити його юридичну нікчемність.
По-друге:ЯЗ можна було продати за грубі гроші, а невелику частину залишити для оборони.
От через таких як Ви, нездатних думати наперед та віруючих в солодкі обіцянки "партнерів" Україна і опинилася в повній дупі. Навіщо нам ЯЗ, це ж дорого утримувати і хто на нас буде нападати, так пояснювали наріду це намахалово такі як ви. Ваш лозунг "заграніца нам поможет" і вибір черговий олігарха з комуністичним минулим бо гарно говорить іноземною мовою та має багато закордонних друзів.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:39 Ответить
Да, орки нарушили меморандум. Удивительно, правда? Никакой ответственности за это не предусматривается. Еще раз: штаты и бриты все пункты выполнили. Что дальше?
Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, то в случае нападения на нашу страну "гаранты" должны топить за нас в ООН. Вот это все обязательства. ВБ и США поддерживают нас в ООН? Поддерживают. Они на нас нападали? Нет. Вот на этом все гарантии заканчиваются. Именно такое соглашение подписала Украина.
Вы сейчас напоминаете алкаша, который продал квартиру за бутылку водки. А после того, как его настигло похмелье, орет, что его обманули, потому что его квартира стоила 2 бутылки. В международных долговорах, как и в жизни вообще-то намека на справедливость нет. Президент, избранный нашим народом подписал такую бумажку, Рада, опять же избранная нами, его ратифицировала. Так какие претензии к Западу? Может стоит в зеркало заглянуть?
показать весь комментарий
02.06.2022 21:27 Ответить
Зрозуміло. Виходить, що різномастні шахраї, чорні рієлтори, які за пляшку горілки видурюють квартири- чоткі хлопаки.Жертва сама винна в своїй дурості та наївності. Але з іншої сторони, якщо цей меморандум нікчемний папірець який визнає тільки Україна то Україна має повне право знову відновити свій ядерний статус.
показать весь комментарий
02.06.2022 22:53 Ответить
Стоит уголовное дело против Кучмы и компании открыть за сдачу ядерного оружия
показать весь комментарий
03.06.2022 09:31 Ответить
Представим что должно быть наоборот?
показать весь комментарий
02.06.2022 20:47 Ответить
рашаговнопропаганды насмотрелись???
показать весь комментарий
02.06.2022 20:48 Ответить
40 миллиардов долларов - это "чтоб не сдохли" ?
показать весь комментарий
02.06.2022 20:46 Ответить
Де вони? Це на скільки десятиліть?
показать весь комментарий
02.06.2022 21:17 Ответить
Мля, ніколи б не подумав, що на цензор.нет стільки скацапленої срані "трьотся". Табунами))
показать весь комментарий
02.06.2022 20:32 Ответить
якщо своє озброєння все ******** вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
показать весь комментарий
02.06.2022 20:32 Ответить
Ну звісно все прос**и за останні 2,5 роки, а до того ЗСУ озброювали скаженими темпами. Вже навіть свинарчуки стали "хероями" бо хоч і вкрали мільйони бюджетних коштів на оборонних замовленнях, але щось потрапляло і до ЗСУ .
показать весь комментарий
02.06.2022 20:52 Ответить
Як не хочеться це визнавати, але є таке, тим більше, що свинарчуки до розмінування Чонгару не додумались
показать весь комментарий
02.06.2022 21:11 Ответить
.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:34 Ответить
Думка абсолютно дилетантська. Ніхто стріляти з нуля не буде - тоді ця зброя буде знищена за день. Безпечна відстань - це максимальна дальність тунгуської арти, тобто зона враження буде десь удвічі вужчою. Але і це не гарантовано, дуже вже забагато інших різноманітних факторів, в тому числі по кількості ***********...
показать весь комментарий
02.06.2022 21:24 Ответить
Т.е. кацапскую артиллерию в расчет не берём? А напомни, куда девалась наша, если мы просимо у Америки, да ещё в долг? И почему нам дают в лизинг, если мы защищаем не только себя, а и всю Европу?
показать весь комментарий
02.06.2022 21:28 Ответить
т.е. ты предлагаешь в долг не брать ,а стать раком перед кацапами? **** пошел в спам, скотиняка
показать весь комментарий
02.06.2022 22:02 Ответить
Це якщо цих рсзо будуть сотні.
показать весь комментарий
02.06.2022 23:13 Ответить
Давайте побольше ударных беспилотников!
показать весь комментарий
02.06.2022 20:35 Ответить
Вот Турцию американцы таки научили, что нужно все свое иметь, а не попрошайничать. Может и мы научимся.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:36 Ответить
Турцію америкоси в 90х роках раком не ставили.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:20 Ответить
Где там , секта свидетелей Байдена , шо вы скажете, на этот раз.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:39 Ответить
Петро Порошенко: "Мене багато разів запитували під час Конгресу Європейської народної партії, чого Україна потребує найбільше. І моя відповідь була - зброї, зброї і ще раз зброї. Можете собі уявити, що майбутнє Європи і світу залежить від 100 винищувачів, 500 танків та 1000 артилерійських систем чи може ще 300 протиповітряних систем. Про це сказав у ефірі італійського каналу Sky TG24.
Сьогодні ми демонструємо це силою свого війська, яке створене за стандартами НАТО, і це було зроблено нами, починаючи з 2014 року. І ось вони сьогодні здивували весь світ. Ми готові захистити Європу від *****. Готові захистити світ від *****".
показать весь комментарий
02.06.2022 20:41 Ответить
"Людям нужно оружие! Дайте оружие! Там такие ребята! Но им нужно оружие! !" (Фільм "Назад дороги немає!!
показать весь комментарий
03.06.2022 06:17 Ответить
Да не мелочитесь, господа! Давайте все, что есть, на поле боя разберencz, если что-то не понадобится, вернем.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:41 Ответить
Да, Беня всё вернёт, до последнего винтика и цента.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:50 Ответить
Все вернется. Ті только жди. Аууу.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:48 Ответить
ПравдаЛюбка , вы наверно хороший писатель фантаст, попробуйте себя в звёздных войнах .😉
показать весь комментарий
02.06.2022 20:42 Ответить
40 млрд решили растянуть на года? А на поле бою? А дети гибнут не по годах. В мирных городах.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:00 Ответить
Для справки: Администрация Байдена-Харрис оставила Талибану оружия на сумму более 85 миллиардов долларов.
показать весь комментарий
02.06.2022 21:58 Ответить
Цікаво скільки з цих лярдів осіло в кишенях самого Байдена. Скільки лярдів намутив його синок в Україні, що для замітання слідів зняли з посади генпрокурора. От і зараз скидається враження, що "ленд-ліз" це лише тема для піару дідугана, а не реальної допомоги Україні. Всяким Афганістанам, Іракам давали в рази більше зброї та грошей для боротьби проти обірванців на пікапах з калашами, а Україні навіть те що поставили обмежують у використанні .
показать весь комментарий
02.06.2022 23:09 Ответить
чо? корупціонер Шокін - взірець боротьби з корупцією?
Беня, тебе вже зовсім переклинило?
показать весь комментарий
02.06.2022 23:28 Ответить
Дурнику, навчися елементарно аналізувати прочитане та самостійно шукати інфу з інших джерел. Я хіба писав, що Шокін був якимось взірцем ? Можна лише уявляти якого маштабу були махінації якщо навіть такого махрового корупціонера і близького друга як Шокін, Петро зняв з посади на вимогу Байдена через розслідування проти фірми його синка .
показать весь комментарий
02.06.2022 23:52 Ответить
дебіл ти 73/43%ний, брехливий, - думаєш, в народу пам'ять відшибло? Гугл з 16-го року не працює, чи забанений? Та це тільки в тебе, в касапа, *************!
Байден вимагав зняття Шокіна за те, що той геть чисто не боровся з корупцією, і заблокував реформи, зокрема, в прокуратурі - ті, які Україна пообіцяла, отримуючи Асоціацію.
У сина Байдена взагалі-то не було фірми в Україні; але з/п він отримував з приватної фірми з українською реєстрацією як найнятий аудитор в статусі "член ради директорів"; причому - до можливих корупційних діянь власника тої фірми він не був причетний від слова "зовсім", ні до рекордних хабарів, ні до бодяження бензинів, тощо. Рябошапка і Венедіктова аж до середини 2020року не змогли нічого накопати - навіть по замовленню Трампа (коли ще Байден не був президентом і навіть програвав в рейтингах!). Не змогли! Яка там до біса корупція в Баденів?

Хоча - ти можеш бути трампістом, а не зебілом... а втім... "акакаяразніца" - все одно ти мудак брехливий.
показать весь комментарий
03.06.2022 01:45 Ответить
Оце то розірвало пукан у ботяри від правди . Одразу насипав цілу купу аргументів: зебіл, касап, трампіст. В цілому , цілком прогнозована реакція бидло-бота, який брак розуму та доказів компенсує образами опонента. Ось для початку почитай https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/1/7239096/ , а решту інфи шукай в гуглі, слова для пошуку Хантер Байден Burisma /
показать весь комментарий
03.06.2022 12:25 Ответить
Определение наверняка зависит от степени подготовки операторов оборудования, пилотов итд, которое пойдёт под ленд-лизом.
показать весь комментарий
02.06.2022 23:42 Ответить
Нахер, навойювались, пора люлі.
показать весь комментарий
03.06.2022 01:36 Ответить
Всё идёт с опозданием 1-2 месяца.
показать весь комментарий
03.06.2022 08:47 Ответить
 
 