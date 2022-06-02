В новый список санкций, введенных США, попали два министра и пресс-секретарь МИД РФ Захарова
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Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о внедрении новых санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина США.
"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", - отмечается в сообщении.
Напоминают, что Ролдугин – виолончелист, дирижер и руководитель Санкт-Петербургского дома музыки – близкий соратник Путина и является частью системы управления его оффшорными активами. Они знакомы более сорока лет, также Ролдугин - крестный отец одной из дочерей Путина. Под санкции попала также его супруга, оперная певица Елена Миртова. Ролдугин уже находится в санкционных списках ЕС, Британии, Австралии и Новой Зеландии.
Также в санкционный список попали:
Юрий Слюсарь, руководитель государственной компании "Объединенная авиастроительная корпорация", являющийся важным поставщиком оборудования для российской армии;
Виталий Савельев – министр транспорта РФ, член Совета директоров "Российской железной дороги" и глава Совета директоров "Аэрофлота";
Максим Решетников – министр экономического развития РФ, входящий также в руководство ВТБ Банка, "Российской железной дороги и ВЕБ.РФ"
Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ, член совета директоров "Российской железной дороги"
Дмитрий Григоренко – вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ.
Санкции предусматривают замораживание всех активов на территории США или под контролем граждан или резидентов США, замораживаются в том числе активы, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие указанным лицам; с ними запрещаются транзакции без получения спецразрешения, предусмотренное для отдельных исключений, а также предоставление в пользу этих лиц или получение от них средств, товаров и услуг.
Решение принято в координации с Госдепом и Министерством торговли. "Держдеп наложил санкции на пять российских олигархов и представителей российской элиты, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Марию Захарову, лидера "Севергрупп" и одного из богатейших миллионеров России Алексея Мордашова и членов семей и компании, которые связаны с ними. Минторговли добавляет еще 71 человек из РФ и Беларуси в список компаний, далее ущемляя возможности российской армии получать технологии и другие материалы, необходимые для продолжения агрессии", - информирует Минфин США.
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Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.
"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.
Деноминация
Население%
Католицизм - 5 558 901 - 54,5
Латинский обряд - 5 289 521 - 51,9
Греко-католики - 268 935 - 2,6
Протестантизм1 985 5761 - 9,5
Православних НЕМА
Питання: Чого Орбан сраку рве?
так шо не страшно.
Віскі Атмєняются
Тепер тільки омивач скла "йОлка"
Це треш та ппц.
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У тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилася «Місіс королева краси Крим весна - 2022».
Переможицею стала 34-річна Ольга Валєєва з Полтави.
У коментарях українці не змогли стримати емоцій.
«Її губи явно натякають, що перемога була чесна»,
«Перемогла ескортниця зпід Полтави »,
«Це російський окупант, який обікрав українську хату і начепив усе найкраще на себе»,
«Чия це анаконда?»,
«Оце біологічна зброя»,
«Боюсь представити 2 та 3 місце»,
«Це точно королева? Як на мене, то це цілий король!»,
«Королева орків»,
«Переселенка з Таїланду»,
«віспа мавп вже у Криму ??».
а крим точно наш??)))
- "Бурёнкою!"
Молодці, СБУ!
Водка не виски, к которым Маня так пристрастилась в Штатах.
Если поддерживать состояние духа на прежнем уровне, к которому она привыкла, с помощью отечественного продукта, цирроз не за горами.
Сгорит человек на работе.
Эх, а ведь могла быть жить как все бабы на мордоре и тихо радоваться своему бабьему счастью, рожая от какого-нибудь хмыря из Лианозово.