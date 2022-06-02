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В новый список санкций, введенных США, попали два министра и пресс-секретарь МИД РФ Захарова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

захарова

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о внедрении новых санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина США.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", - отмечается в сообщении.

Напоминают, что Ролдугин – виолончелист, дирижер и руководитель Санкт-Петербургского дома музыки – близкий соратник Путина и является частью системы управления его оффшорными активами. Они знакомы более сорока лет, также Ролдугин - крестный отец одной из дочерей Путина. Под санкции попала также его супруга, оперная певица Елена Миртова. Ролдугин уже находится в санкционных списках ЕС, Британии, Австралии и Новой Зеландии.

Также читайте: Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, – Йозвяк

Также в санкционный список попали:

Юрий Слюсарь, руководитель государственной компании "Объединенная авиастроительная корпорация", являющийся важным поставщиком оборудования для российской армии;

Виталий Савельев – министр транспорта РФ, член Совета директоров "Российской железной дороги" и глава Совета директоров "Аэрофлота";

Максим Решетников – министр экономического развития РФ, входящий также в руководство ВТБ Банка, "Российской железной дороги и ВЕБ.РФ"

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ, член совета директоров "Российской железной дороги"

Дмитрий Григоренко – вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующая помощь Украине будет определяться с учетом ситуации на поле боя, - посол США

Санкции предусматривают замораживание всех активов на территории США или под контролем граждан или резидентов США, замораживаются в том числе активы, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие указанным лицам; с ними запрещаются транзакции без получения спецразрешения, предусмотренное для отдельных исключений, а также предоставление в пользу этих лиц или получение от них средств, товаров и услуг.

Решение принято в координации с Госдепом и Министерством торговли. "Держдеп наложил санкции на пять российских олигархов и представителей российской элиты, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Марию Захарову, лидера "Севергрупп" и одного из богатейших миллионеров России Алексея Мордашова и членов семей и компании, которые связаны с ними. Минторговли добавляет еще 71 человек из РФ и Беларуси в список компаний, далее ущемляя возможности российской армии получать технологии и другие материалы, необходимые для продолжения агрессии", - информирует Минфин США.
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Топ комментарии
+16
ну..... за санкции
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02.06.2022 20:41
+7
Нафига эту ублюдошную рожу запостил, вызывает рвотный рефлекс эта тварь
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02.06.2022 20:43
+3
що, вчора на радостях перепив?
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02.06.2022 20:46
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ну..... за санкции
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02.06.2022 20:41 Ответить
Нафига эту ублюдошную рожу запостил, вызывает рвотный рефлекс эта тварь
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02.06.2022 20:43 Ответить
що, вчора на радостях перепив?
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02.06.2022 20:46 Ответить
Da brat pit6 men6she stal, lu4she denugku w wsu pomo46!
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02.06.2022 20:49 Ответить
АлкаЧка й так не просихає , а наразі зовсім зіп'ється , посиніє
і окочуриться
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03.06.2022 00:41 Ответить
Манька Захєрова з горя напьється
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02.06.2022 20:44 Ответить
Европейский союз не будет вводить персональные санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета. Причиной стала позиция Венгрии.Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.

"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.
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02.06.2022 20:44 Ответить
Религия в Венгрии

Деноминация
Население%
Католицизм - 5 558 901 - 54,5
Латинский обряд - 5 289 521 - 51,9
Греко-католики - 268 935 - 2,6

Протестантизм1 985 5761 - 9,5

Православних НЕМА

Питання: Чого Орбан сраку рве?
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03.06.2022 06:11 Ответить
шампунь даунессе ещё двоюродный брат дедушки мамы запретил...
так шо не страшно.
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02.06.2022 20:45 Ответить
Ей эуропы не нужны. Стакан ей и в местных срюльниках нальют
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02.06.2022 20:47 Ответить
Красавы. Теперь пусть Захарова переходит с поганого западного виски и джина на скрепную бояру. Ибо бояра это так патриотично и деды всегда пили
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02.06.2022 20:47 Ответить
Машка, фас! Дотринділась.🤣
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02.06.2022 20:48 Ответить
маньку закодируют?
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02.06.2022 20:49 Ответить
из пневмопистолета для цвяхив..
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02.06.2022 21:01 Ответить
від таких жорстоких санкцій аж мороз по шкірі !
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02.06.2022 20:51 Ответить
Ну фсьо

Віскі Атмєняются

Тепер тільки омивач скла "йОлка"
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02.06.2022 20:51 Ответить
а гундяя орбан выскулил - тот не в списке !!! вот так... мелкий шантажист рад..
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02.06.2022 20:54 Ответить
сподіваюсь хоч скульптору з Якутії не заборонили виїжджати з виставками в Європу ?
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02.06.2022 20:54 Ответить
А Венгрія домоглася зняття санкцій з Гундяєва.
Це треш та ппц.
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02.06.2022 20:59 Ответить
и о погоде! ))) ибо о "прекрасном" как-то не в ... тему совсем ))))
///
У тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилася «Місіс королева краси Крим весна - 2022».

Переможицею стала 34-річна Ольга Валєєва з Полтави.



У коментарях українці не змогли стримати емоцій.
«Її губи явно натякають, що перемога була чесна»,
«Перемогла ескортниця зпід Полтави »,
«Це російський окупант, який обікрав українську хату і начепив усе найкраще на себе»,
«Чия це анаконда?»,
«Оце біологічна зброя»,
«Боюсь представити 2 та 3 місце»,
«Це точно королева? Як на мене, то це цілий король!»,
«Королева орків»,
«Переселенка з Таїланду»,
«віспа мавп вже у Криму ??».
а крим точно наш??)))
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02.06.2022 21:01 Ответить
ешкин кот... что ж там за судьи были? 0_0
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02.06.2022 23:16 Ответить
Свисток знатний у цієі ку@ рви із Полтави
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03.06.2022 00:45 Ответить
- Как зовут тебя лошадь страшная?
- "Бурёнкою!"
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03.06.2022 06:12 Ответить
Маньке санкции по барабану - кацапская боярка круче американского бурбона....
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02.06.2022 21:04 Ответить
У кацапів лише одні "баби-стакани": валька, машка, зінка ... - таке собі "житійо-битійо", без нього нікуди, бо поряд ванька-довбой*б.
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02.06.2022 21:18 Ответить
Скрипка грае. Все куярить. Але так, же вже палає.
Молодці, СБУ!
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02.06.2022 21:38 Ответить
a mozhe yakos' trohy poslabyty sanktzii dlya Zaherovoii,yakscho vona pomye golovu nareshti?'
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02.06.2022 22:24 Ответить
Какая то нездоровая Машка в фотке. Прямо страшно подойти - ещё укусит.
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02.06.2022 23:39 Ответить
Ну насилоньку, дивлюсь і дивуюсь
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03.06.2022 00:36 Ответить
Ну, всё(
Водка не виски, к которым Маня так пристрастилась в Штатах.
Если поддерживать состояние духа на прежнем уровне, к которому она привыкла, с помощью отечественного продукта, цирроз не за горами.
Сгорит человек на работе.
Эх, а ведь могла быть жить как все бабы на мордоре и тихо радоваться своему бабьему счастью, рожая от какого-нибудь хмыря из Лианозово.
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03.06.2022 02:11 Ответить
Теперь Машка будет мыть волосы хозяйственным мылом.
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03.06.2022 07:47 Ответить
А щож Гундяєв не попав? Таких на кацапщині богато.
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03.06.2022 08:44 Ответить
 
 