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Новости Война в Украине
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ОБСЕ планирует отправить в Украину новую миссию для документирования последствий вторжения России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обсє
Фото: ОБСЄ

После консультаций с Украиной 45 государств-участников ОБСЕ снова задействовали "московский механизм", предусматривающий документирование миссией экспертов нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины российскими войсками при поддержке Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это произошло в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Во время заседания глава миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже выступила с заявлением от имени 45 государств-участников ОБСЕ о новой активации "московского механизма" в ответ на войну России против Украины, зачитав соответствующее письмо на имя директора БДИПЧ ОБСЕ.

В нем информировалось о том, что, будучи обеспокоенными последствиями продолжающейся агрессии России против Украины, делегации Албании, Андорры, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании и США "опять активируют московское (человеческое измерение) механизм в соответствии с пунктом 8 настоящего документа".

В письме содержался призыв к Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) связаться с Украиной на предмет новой экспертной миссии для рассмотрения, дальнейшей проверки и наращивания результатов выводов предварительного отчета "московского механизма", полученного государствами-участниками ОБСЕ 12 апреля и в котором "подтвердились наши общие беспокойства по поводу последствий вторжения и актов войны со стороны РФ".

Глава украинской миссии при ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время заседания Пострады сразу заверил в полной поддержке Украиной запуска 45 странами "московского механизма" с целью наращивания результатов предварительного отчета.

"Учитывая чрезвычайно тяжелую ситуацию и постоянно растущий список зверств России в Украине, мониторинг и документирование независимыми экспертами должно продолжаться. Мы считаем, что привлечение московского механизма человеческого измерения ОБСЕ внесет значительный вклад в общие международные усилия по обеспечению справедливости и привлечению к ответственности организаторов преступлений в Украине", - заявил Цымбалюк.
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Топ комментарии
+6
дайте угадаю, расеяны тоже будут в составе миссии, как тогда на Донбассе?
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02.06.2022 21:13
+4
і на цей раз кому будуть вішати лапшу на вуха? обсе--знаете руский корабль? от вам туди
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02.06.2022 21:10
+4
ганьбище. знаємо ми вашу діяльність в 2008 і в 2015. тьху. горіти вам у пеклі, запроданці.
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02.06.2022 21:13
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і на цей раз кому будуть вішати лапшу на вуха? обсе--знаете руский корабль? от вам туди
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02.06.2022 21:10 Ответить
ганьбище. знаємо ми вашу діяльність в 2008 і в 2015. тьху. горіти вам у пеклі, запроданці.
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02.06.2022 21:13 Ответить
дайте угадаю, расеяны тоже будут в составе миссии, как тогда на Донбассе?
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02.06.2022 21:13 Ответить
не нужны эти чинуши импотенты. Это сегодня они так заявляют, что бы получить финансирование. Очень большое финансирование. А завтра они заявят, что необходимо включить в обсе русских убийц, что бы не было типа предвзятого взгляда. И сегодняшние убийцы и насильники Украинских детей и женщин будут искать доказательства их же вины. Миссия затянется, деньги будут течь рекой в карманы убийц и их пособников и друзей из обсе.
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02.06.2022 21:15 Ответить
этот инструмент на кацапии просто не работает...
мавпы мають жыты на пальмах..
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02.06.2022 21:18 Ответить
ОБХСе будет под прикриттям шарма?
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02.06.2022 21:34 Ответить
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02.06.2022 22:01 Ответить
До 24.02 ОБСЄ звітувала щось накшталт - з боку расєї через такий-то пункт пропуску зайшло стільки-то техніки і озброєних людей, але їхню приналежність ми не знаємо, ми їх спитали "ви рузкіє?" вони відповіли "нєт", тож це не росіяни

Уявіть, що вони зараз намоніторять - ми чули вибухи, але не знаємо де, звідки і хто стріляв, може хтось загинув, а може й ні, ми бачили трупи, але не знаємо від чого ті люди загинули, а може й не загинули, ми працюємо до 17:00, вночі ми спимо і не можемо нічого сказати, але закликаємо обидві сторони конфлікту до святкового припинення вогню
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02.06.2022 22:18 Ответить
ООН, ОБСЄ,МАГАТЕ - список міжнародних імпотентів з вадами зору, слуху, мовлення, сумління...
Кого це зараз може ввести в оману?
Українців?
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02.06.2022 22:20 Ответить
только на разминирование
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02.06.2022 22:48 Ответить
Нахер обсєр цей на маю ніякого бажання їх оплачувати, як і рештуоон лядей,самій гиоші треба
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03.06.2022 01:29 Ответить
 
 