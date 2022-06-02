ОБСЕ планирует отправить в Украину новую миссию для документирования последствий вторжения России

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После консультаций с Украиной 45 государств-участников ОБСЕ снова задействовали "московский механизм", предусматривающий документирование миссией экспертов нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины российскими войсками при поддержке Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это произошло в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Во время заседания глава миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже выступила с заявлением от имени 45 государств-участников ОБСЕ о новой активации "московского механизма" в ответ на войну России против Украины, зачитав соответствующее письмо на имя директора БДИПЧ ОБСЕ.

В нем информировалось о том, что, будучи обеспокоенными последствиями продолжающейся агрессии России против Украины, делегации Албании, Андорры, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Монако, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании и США "опять активируют московское (человеческое измерение) механизм в соответствии с пунктом 8 настоящего документа".

В письме содержался призыв к Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) связаться с Украиной на предмет новой экспертной миссии для рассмотрения, дальнейшей проверки и наращивания результатов выводов предварительного отчета "московского механизма", полученного государствами-участниками ОБСЕ 12 апреля и в котором "подтвердились наши общие беспокойства по поводу последствий вторжения и актов войны со стороны РФ".

Глава украинской миссии при ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время заседания Пострады сразу заверил в полной поддержке Украиной запуска 45 странами "московского механизма" с целью наращивания результатов предварительного отчета.

"Учитывая чрезвычайно тяжелую ситуацию и постоянно растущий список зверств России в Украине, мониторинг и документирование независимыми экспертами должно продолжаться. Мы считаем, что привлечение московского механизма человеческого измерения ОБСЕ внесет значительный вклад в общие международные усилия по обеспечению справедливости и привлечению к ответственности организаторов преступлений в Украине", - заявил Цымбалюк.