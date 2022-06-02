На Восточном направлении 2 июня уничтожены 32 оккупанта, 2 танка, 2 единицы бронетехники, 2 артсистемы, 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ОК "Схід".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 32; танков – 2; БМП – 1; БТР – 1; артиллерийских систем – 2; минометов – 2; БПЛА – 1".
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И тем ни менее, он продолжает пытаться наступать...
Однако, было бы весьма опрометчиво думать, что пределом мечтаний Кремля нынче на Донбассе будет захват Северодонецка и "победный рапорт" об "освобождении" лугандийской народной рЫЦпублики...
Перед тем, как закуклится в берлоге (т.е. перейти к удержанию и "политическому оформлению" всего захваченного), эта тварь неприменно постарается таким же макаром " полностью освободить" и домбабвийский бантустан...
И по моему мнению, главная роль тут будет отведена тому, что мы называем Изюмской группировкой противника...
Вот давайте и поговорим сегодня о ближайших перспективах на этом направлении...
На сегодняшний день, на Изюмском направлении командование войск противника продолжает проводить доукомплектование своих подразделений, понёсших существенные потери в течении предыдущих дней. Так, в ближайшие 3 дня тактические группы 51-го и 137-го вдп из состава 106-й вдд, оперирующие в районе Изюма, ожидают прибытие сводной группы пополнения - до 350 в\сл, для доукомплектования своих передовых подразделений.
Активно пополняются людьми и техникой так же и фланговые группы Изюмской группировки. Например в районе Балаклеи, северо-западнее и западнее Изюма. Та фиксируется как миниму до 4-х БТГр. Причём, на целом ряде участков они начали эшелонироваться... уплотняя боевые порядки.
Сегодня же, противник силами 2-х БТГр попытался атаковать позиции Сил обороны Украины в направлении Довгенького и Дибровного с целью тактического улучшения своих передовых позиций. Однако, после непродолжительного огневого боя с подразделениями ВСУ, обороняющимися на этом участке, понеся потери, он был вынужден отойти на исходные позиции.
Вместе с этим, командование войск противника стремится усилить ПВО своей Изюмской группировки и обеспечить неприкосновенность своих основных коммуникаций и тыловых районов в даннойт операционной зоне... В районе Изюма ДОПОЛНИТЕЛЬНО развёрнута зрабтр на С-300В ("Гладиатор") - до 4-х ПУ и ПУ дивизиона.
Кроме того, очевидно, что командование войск противника развернуло и ведёт достаточно активную и бурную деятельность в рамках подготовки будущей операции в районе Славянск - Краматорск, в которой, Изюмской группировке противника, несомненно, будет отведена одна из главных ролей...
Например, фиксируется интенсивный подвоз в полосу действия Изюмской группировки топлива, боеприпасов и других предметов МТС в рамках накопления и создания запасов предметов довольствия.
Так, в районе Шиповатого позавчера фиксировалась колона из более чем 200(!!!) единиц автомобильного и специального транспорта (в основном топливозаправщиков), а так же 9-и БМП, 8-и ББМ типа "Тигр", 3-х танков типа Т-80У, до 5-и ЗУ-23-2 на мобильных платформах... В районе Приколотного, чуть поменьше - до 75-и единиц автотранспорта (так же, в основном - топливозаправщики и бортовые грузовики) и 2 БТР-80, 2 единицы 152-мм САУ типа "Мста-С", до 10-и единиц БМП, 4 - БМД, 2 ББМ типа "Тигр". Причём, что характерно... вся эта орава двигалась исключительно на юг, в сторону Купянска и Изюма...
И всё это явно и значительно превышает потребности текущего довольствия тех российских войск, которые сегодня оперируют в районе Балаклеи и Изюма. Протвиник явно скирдует запасы различных предметов материально-технического снабжения... и понятно, для чего...
Причём, по моему мнению... к "освобождению" Славянска и Краматорска командование войск противника расчитывает перейти "вплотную" сразу же после "выхода на границы лнр". Без всяких оперативных пауз и перегруппировок...
В пользу этого говорит - очень и очень интенсивная разведка, которую противник ведёт в общей дирекции на Славянск и его окрестности, а так же как минимум 2 мобильных комплекса РЭБ и РТР развёрнутых противником в этой зоне...
В контексте этой самой "будущей" операции противника в районе Славянск - Краматорск выскажу несколько собственных, субъективных соображений...
По трезвому разумению, что бы приступить к "освобождению" Славянска, Дружковки и Краматорска именно с севера и северо-востока у противника есть 3 способа...
- Прорыв к Николаевке через Райгородок
- Удар в лоб, прямо по обеим сторонам дороги М-03 (известной в миру, как "Харьковская трасса")
- Ну или "возвращение" Барвенковских страданий...
Соображение№2
По тому же самому трезвому разумению - все 3, вышеуказанные мною способа, на сегодняшний день, для противника связаны с очешуительными издержками и весьма вероятными высокими потерями.
- Прорыв к Николаевки (даже если через Райгородок) получит какой-либо внятный смысл только в том случае, если будет ликвидирована группа ВСУ, которая нынче обороняется в районе Святогорск - Богородичное - Маяки, а сам Славянск будет заблокирован с севера и северо-запада. На сегодняшний день, всё это так же далеко от практического воплощения, как моя игра на контрабасе...
И да, не забудем, что в таком случае, так же потребуется не только форсировать Северский Донец "где-то у Райгородка" под ураганным огнём ВСУ, но и наладить какое-никакое взаимодействие между теми кто будет наступать от Лимана и теми, кто будет рваться на Краснополье, Хрестище и Богородичное с севера. А нынче у российского командования с этим делом в наличии явные и очевидные трудности...
- Наступление "в лоб" на Славянск, тупо по обеим сторонам дороги М-03, так же имеет мало шансов на успех... Они не могут до сих пор взять полностью Довгеньке (обязательное условие для этого варианта), 3 раза атаковали Богородичное и Краснополье... и всё безрезультатно... При таком варианте потребуется пригнать из под Северодонецка основную массу тамошнего стада, что бы дело сдвинулось с мёртвой точки...
-Ну и вариант с Барвенково... вообще на сегодняшний день выглядит как абсолютно дебильным. Нет, сам по себе прорыв к Барвенково имеет смысл в том случае, если удасться перерезать основные железнодорожную и автомобильную коммуникации идущие оттуда на Славянск. В остальном это - просто удар в оперативную пустоту, с очень большими шансами загнать всю свою "дИсантуру" в котёл... Ибо ни Попапаснянской, ни Авдеевской группировкам никак пока не светит прорваться западнее Краматорска и даже западнее Константиновки... Смещение дирекции удара "где-то между Славянском и Барвенково" тоже нихера не поможет... а упростит украинскому командованию будущий ****** этого стада...
Соображение №3
По моему хамскому представлению... исходя из всего выше сказанного мною, командование войск противника в случае со Славянском постарается реализовать нечто среднее между вариантами №1 и №2...
Более того, ко всему этому в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будут привлечены БТГр-ы ЦВО из состава 2-й и 41-й ОА, которые нынче резвятся в лесах под Лиманом...
Приблизительный сценарий будет выглядет следующим образом:
- Протвиник сосредоточит и развернёт, условно говоря, 3 основных ударных тактических группы. Первая на Барвенковском направлении (по линии Дмитриевка - Бражевка) вторая севернее Славянска (допустим, где-то по рубежу Сухая Каменка - Ярёмовка), и третья в районе Лиман - Ямполь.
- Начнётся всё "зачисткой" Святогорска и окрестностей...
- После чего, вторая и третья группы нанесут синхронный удар по сходящимся направлениям вдоль правого берега Северского Донца навстречу друг дружке... Например, вторая по направлению на Краснополье, Богородичное - Сидорово - Маяки, третья по направлению Райгородок - Маяки, прикрывшись со стороны Николаевки мощным заслоном...
- После чего, в дело вступять первая группировка и та часть попаснянской группировки, которой удасться каким-то фантастическим способом пробиться через дорогу Бахмут - Лисичанск и выйти к той же Николаевке через Соледар и Никифоровку... При этом Бахмут брать необязательно, можно просто заблокировать с востока и северо-востока и обойти его...
- В заключительной серии, предполагается "таки взять" Барвенково (перерезав ОСНОВНЫЕ пути снабжения Славянска) и провернуть то, что они сегодня проворачивают в Северодонецке... "фронтально-лобовое" вытеснения Сил обороны Украины полностью из этой операционной зоны. Если по ходу дела удасться окружить какие-то украинские войска в районе Северск - Верхнекаменка - Лисичанск... это будет рассматриваться как дополнительный бонус...
Резюмируем...
Многие склонны рассматривать те события, которые нынче происходят в районе Северодонецка, как трагедию вселенского масштаба. Опять полезло наружу - "злАчинна влада", "злЫвають наших героЭФ" и даже зациркулировала такая "светлая мысль", что "Северодонецк специально слили, потому что никто доМбаСкиГ не любит в Украине" (характерно для местных пабликов, где вовсю резвятся толпы местных полезных идиотов и рашистких провокаторов)...
Лично я считаю тот факт, что наше военное командование решило не цепляться за гарантированно проигрышные позиции в самом городе, является как раз признаком трезвости его мышления и адекватности восприятия им ситуации...
Сегодня, украинские войска на Донбасском выступе похожи на сжимающуюся пружину... Да, конечно, можно было упереться "ради жителей Северодонецка" и превратить его в некое подобие Сталинграда... Но мало кто из тех, кто орёт сегодня о том, что "Северодонецк слили" думает о самом ближайшем будущем и о том, что война не ограничивается одним лишь Северодонецком... Впереди сражение за Славянск - Краматорск...
Конечно же, можно было бы под постоянными воздушными бомбардировками и арт-обстрелами "захоронить" в номерных кварталах города какую-то часть сил группировки Объединённых сил (ОС) с весьма малыми изначально шансами на успех. Но кому от этого стало бы легче ? Парочке кретинов в тырнетах... или нашей армии?
Зато, "бились бы до последнего"...
Машовец