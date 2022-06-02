По предварительным данным, россияне за время оккупации ЧАЭС украли и уничтожили оборудование на 135 млн долларов, - The Washington Post
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Российские оккупанты украли и уничтожили оборудование с Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, некоторое оборудование, которое отследили благодаря GPS-трекерам, находится в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По данным The Washington Post, с Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение.
В то же время список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или прострелили в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще составляется.
Представитель ЧАЭС сообщил журналистам, что за время оккупации 9 их коллег были убиты, 5 похищены.
До вторжения около 6000 рабочих ЧАЭС следили за последствиями катастрофы, а также перерабатывали ядерные отходы из других электростанций в Украине и Европе.
За несколько дней до вторжения были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких сотен.
Оставшиеся работали по несколько сотен часов под наблюдением россиян, часто не отдыхая по несколько дней, пытаясь обеспечить безопасность станции и работу систем.
При этом, по словам директора "зоны отчуждения" Евгения Крамаренко, оборудование и информация станции разворовывались или уничтожались.
Прямая речь Крамаренко: "Мы видим, что его часть находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси - Гомель, Минск, другие места".
В общей сложности он оценивает стоимость замены того, что было потеряно, более чем в 135 миллионов долларов.
При этом программное обеспечение специально разработано для станции и незаменимо.
Директор Центральной аналитической лаборатории сайта Николай Безпалый сказал, что некоторые из важнейших работ его лаборатории – мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения по признакам всплесков – практически невозможны без него.
"Сейчас невозможно предоставить достоверную информацию, находится ли оборудование в рабочем состоянии или нет, потому что нет программного обеспечения. Россияне не смогут им пользоваться, потому что ПО уникальное, сделанное специально для наших устройств", - заметил Безпалый.
Сотрудники ЧАЭС скептически отнеслись к тому, что чиновники Росатома вывезли из Чернобыля программное обеспечение или оборудование для своих целей.
По их словам, россияне в любом случае знали бы, что они не могут его использовать, и потому вероятным объяснением было то, что уничтожение было каким-то наказанием.
Другая возможность, по их словам, заключалась в том, что российские ядерные чиновники начали верить кремлевской пропаганде накануне вторжения, ложно утверждавшей, что Украина работает с западными государствами над разработкой ядерного оружия.
В настоящее время на ЧАЭС работают над лучшими планами эвакуации на случай нового вторжения.
По словам Крамаренко, реальная опасность связана с лесными пожарами с приближающимся летом. Все оборудование, которое они могли бы использовать для борьбы с ними, украли или стало непригодным для использования.
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О, ***. Люди умирают. Страшнее, дети. ***** ты в кремле.
Але, є ще більші втрати: дві роти нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС і здалися в полон без жодного пострілу.... Їх треба повертати; бо вони здалися не через те, що боялись за своє життя... це був перший випадок, коли командування наказало їм здатись.... другий ми також бачили...
зеленського треба судити за все що він зробив (насправді не зробив) - це реальність
#дедываевале.
То есть кто-то таки знал про вторжение ?