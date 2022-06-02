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шпионаж (1222) Гостомель (90) Монастырский (333)

При атаке на аэропорт Гостомеля оккупанты имели информацию о наших частях, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

монастирський

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что у российских оккупантов были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины под аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом министр заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Монастырский заявил: "Я думаю, что в общем нам нужно будет пересмотреть отношение к таким важным, ответственным позициям в нашем государстве. Потому что, например, во время боя в Гостомеле, в первый день широкомасштабной агрессии (России против Украины) 24 февраля, мы общались с бойцами, стоявшими на этих позициях и встретившими врага в первый день, когда было 40 (вражеских) вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где расположены наши позиции .

Поэтому несколько огневых точек были поражены первыми ракетами. И мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП "Антонов" и остатки российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Монастырский добавил, что на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Его лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. По его словам, многие из них до 24 февраля занимали выборные должности в органах местной власти.

Министр уверен, что украинское правосудие догонит их, в частности, в ходе деоккупации. Даже если они сбегут с российскими войсками во время освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, такие коллаборанты не смогут спокойно жить и путешествовать.

Также смотрите: Идентифицирован росгвардеец, жестоко издевавшийся над жителями Гостомеля, - Венедиктова. ФОТО
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Топ комментарии
+78
таторов, демченко, портнов.... зеленский везде расставил предателей после омана.
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02.06.2022 22:47
+76
Ермак №1
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02.06.2022 22:44
+47
Оце так новина.... А чого це нац поліція цим переймається,а не СБУ ?
А хто розмінував мости та дороги на Півдні України?
фамілія одна -дєрьмак!
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02.06.2022 22:45
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Страница 2 из 2
«Украинское правосудие наздожене их» Вы о чем, г-н Монастырский? Вам ли не знать, как крышуют ваши подчинённые незаконную торговлю в подземных переходах метро Киева? Торговлю наркотиками? Оружием?

Украинское правосудие? Которого нет уже в Украине лет тридцать, а про продажность судей, прокуроров ходят уже не легенды, а живые истории. Если из юридического вуза Киева отчисляют колаборантку, поступиашую учится на прокурора, и не скрывающей антиукраинских взглядов? Начните со своего ведомства, г-н Монастврский, не ошибётесь
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02.06.2022 23:39 Ответить
А харьковский универ МВД? По кличке дурка- бандура, где даунбаские детки ментов 90 процентов от общих составляли, та ещё контора была!. Проверить сегодня кто откуда--- ой веселая статистика брызнет!
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03.06.2022 05:44 Ответить
И тот факт, что 90 процентов полицейских Мариуполь перешли на сторону врага Монастырскому ничего не говорит?!! Рыба тухнет с головы
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03.06.2022 08:14 Ответить
шпионов видите?
а они есть!
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02.06.2022 23:42 Ответить
Ну, хотя бы открыто признают этот факт наличия проблемы, это повышает шанс её разрешения. А то, до настоящего времени было только "у нас в армиии все молодцы, и шпионов в стане врага дафига"...
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02.06.2022 23:43 Ответить
Підказка для чувачка з поліції: дєрьмак, демченко. Можно одразу обох до буцегарні: уі обидва урода заробили на довічні терміни.
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02.06.2022 23:43 Ответить
Кацапи мали інформацію про аеропорт, а ЗЄбіли сказали про західні розвіддані: не заважайте крадівництвом займатися
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02.06.2022 23:44 Ответить
И ишаку понятно откуда исходила информация о наших войсках, при таком количестве агентов кремля, которых собрал у себя под рукой наш величайший и солнцеликий, гениальнейший и просто душка - вофка роялист!!!!!!
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02.06.2022 23:47 Ответить
Рассказал бы лучше про это

В окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік ворога

Или как у россиян в первые дни оказались списки АТОшников и владельцев легального оружия. И кто ж интересно им их передал.
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02.06.2022 23:51 Ответить
Запомните одно-все полицейские и милицейские силы-всегда и во все времена были просто наемниками,особенно те ,что набраны с местного населения.
Их главная задача-обеспечивать стойкость государственного режима,а не декларируемую службу народу Украины.А какой там тот гос.режим-дело десятое для них
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03.06.2022 08:24 Ответить
Й, що цікаво,ніяких висновків,ніяких дій. Неправомірні з/плати пенсії. За наші гроші утримуються зрадники злочинці системи мвс. Й ця гнусна влада грається в дозволяти недозволяти нам зброю,в той час,як Вся зброя в державі Наша власність,за Наші гроші. Держава створена,утримується і належить Нам. Вона Наша власність,а не лайна зі влади!!!
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03.06.2022 09:10 Ответить
Ну тут все понятно. Всех сдал Порошенко. Не верите? Спросите у Медведчука, он подтвердит, ему можно верить😂
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03.06.2022 00:05 Ответить
Та ти шо...!!!
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03.06.2022 00:11 Ответить
Почему в Гостомеле не хотят потрусить местную власть , очень много узнают , особенно про зятя покойного мера .
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03.06.2022 00:13 Ответить
Трусити з зелі, риба і т.д.
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03.06.2022 00:15 Ответить
Стільки дерьма у світі зробили вони і їх підкреслюю їх фашизм як ніхто
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03.06.2022 00:18 Ответить
Повторюю, стільки дерьма в світі зробили християни як і їх поплічники фашисти як ніхто
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03.06.2022 00:22 Ответить
Вжопу назавжди, що Умань табу, а я там живу, і до мене приходять і висиляють нагло Умань наш
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03.06.2022 00:28 Ответить
Кроме того, россияне, когда заходили в украинские города и сёла, имели списки тех, кто воевал, проукраински настроенных людей, которых они и расстреливали.
Если мы помним, Портнов грозился составлять такие списки и даже писал об этом открыто в интернете.
Как на это прореагировали наши славные спецслужбы?
Никак, они такими глупостями не занимались, они готовились к шашлыкам.Как эти списки оказались у россиян, им и теперь не интересно.
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03.06.2022 00:32 Ответить
Ловити шпигунів та відслідковувати тих, хто має доступ до державноі таємниці має СБУ. Це називається контр розвідка. З 2019 контр розвідкою займався 95 квартал. А конкретно пан Баканов, який з посади директора 95 кварталу пересів на посаду очільника СБУ влітку 2019. Результати відповідні. Що там казати за шпіонів, якщо очільники Харківської та Херсонської СБУ виявилися зрадниками.
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03.06.2022 01:57 Ответить
Пане міністерк,а чому навчання на ЧС проводили перед самим вторгненням, а позиції там схоже не облаштували,та ще як би ви внесли ясність про двісті нацгвардійців яких взяли в полон начебто без бою.
Друге питання дуже турбує всіх хто вирішив не чекати поки хтось подбає про захист їхніх сімей та вирішили придбати мисливську зброю,суть проста,як так вийшло що дозвільна система не дуже квапитеся роздавати безкоштовно дозвіл на придбання зброї,так звані зеленки(без політики їх і до 19 року так називали),кажуть що проблема з бланками,а ще як на диво довідки про повадження зі зброєю дають тільки в тирі динамо,що де факто є системою МВС,та ще начебто без практичних стрільб,так кажуть люди,може реформатори так змінили дозвільну систему як і ті хто повинен був мінувати підходи та мости ?
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03.06.2022 03:27 Ответить
********* говорила Киев возьмет за 3 дня...
Значит знала что нападение неизбежно...
Начальник Китая Сидзиньпин тоже знал еще летом 2021...
А легенда о Коронавирусе..была лишь дымовой завесой...типа информационное прикрытие...
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03.06.2022 04:55 Ответить
Нападение мусировалось уже примерно год с хвостиком-Илларионов и Юрий Подоляка на своих каналах даже карты показывали,при том сейчас видно уже ,что по тем картам и напали,особенно на юге
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03.06.2022 08:28 Ответить
А ви спитайте пане міністр у Президента, чому він призначив ФСБ агентів до влади в обороні....
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03.06.2022 07:32 Ответить
Монастирського "лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. " Таку думку можна було б сприйняти від малоосвіченої людини поза політикою, але аж ніяк не від очільника МВС. А чим же ще на його думку займались займались представники ОПЗЖ (раніше ПР, СДПУ та інш.) і Компартії в Україні, як не просуванням російських інтересів укупі з тотальною корупцією? Для будь якого рядового патріотично налаштованого громадянина це прописна істина майже з моменту отримання незалежності. Так що міністр не на своєму місці, і відповідно й ті , що його призначали.
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03.06.2022 07:37 Ответить
Агенты московии плавают прям по поверхности,вся страна знает про помощников валуева и сивковича,про должностное лицо бегавшее на дни рождения цуркиса,про строившего заводы на засрашке и других.
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03.06.2022 07:42 Ответить
А пан міністр вважає,що ті переселенці,які виїхали в Україну,з нових окупованих територій не такіж колаборанти?Чи вони змінили свої політичні вподобання?Переїхали такіж самі "шаріівці" та "зажопники".Послухайте,що розповідають вони в траспорті,на зупинках та сквервх.
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03.06.2022 07:49 Ответить
Не гони біса. Поруч зі мною в окопі стояли хлопці з Донецька і Луганська, а комвзвода був з Криму. Багато разів в нічній варті стояв з колишнім беркутівцем.
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03.06.2022 09:05 Ответить
Может этого недоразведчика вместо ******** поставить? Генеральские регалии покоя не дают или разведчику ******** уже нет веры от квартального пианиста хером на рояле?
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03.06.2022 07:55 Ответить
Dan Grigorenko

Судячи з "глибокого" змісту комента, реєстрації 01.06 та не розумінню терміна "бот",
туповатим тролем є саме Dan Grigorenko.

Дуй, недолугий лизоблюд, за рАсєйським кораблем.
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03.06.2022 09:02 Ответить
мали інформацію ? та вам увесь світ вказав на крота в ОПі, а ви ....
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03.06.2022 08:53 Ответить
Якось забули про тих, хто до війни підривав автомобілі з силовиками та журналістами, організовував пожари на складах тощо. Сотні російських та білоруських агентів за роки до початку повномаштабного вторгнення були введені в Україну під видом "незгодних". Крім вбивств реальних опозиціонерів вони збирали інформацію та готувалися до вторгнення.
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03.06.2022 08:58 Ответить
грёбаный стыд слушать такое от первых лиц силовых структур
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03.06.2022 09:10 Ответить
Себе перегляньте😡
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03.06.2022 09:52 Ответить
то, что сразу очевидно простым смертным - для хозяев жизни это загадка, для решения которой требуются "специалисты с тремя академическими образованиями и команды профессионалов высшего уровня", которые разгадают её, и не пройдёт и нескольких лет
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03.06.2022 12:43 Ответить
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