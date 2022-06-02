При атаке на аэропорт Гостомеля оккупанты имели информацию о наших частях, - Монастырский
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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что у российских оккупантов были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины под аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом министр заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Монастырский заявил: "Я думаю, что в общем нам нужно будет пересмотреть отношение к таким важным, ответственным позициям в нашем государстве. Потому что, например, во время боя в Гостомеле, в первый день широкомасштабной агрессии (России против Украины) 24 февраля, мы общались с бойцами, стоявшими на этих позициях и встретившими врага в первый день, когда было 40 (вражеских) вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где расположены наши позиции .
Поэтому несколько огневых точек были поражены первыми ракетами. И мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи".
Монастырский добавил, что на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Его лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. По его словам, многие из них до 24 февраля занимали выборные должности в органах местной власти.
Министр уверен, что украинское правосудие догонит их, в частности, в ходе деоккупации. Даже если они сбегут с российскими войсками во время освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, такие коллаборанты не смогут спокойно жить и путешествовать.
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Украинское правосудие? Которого нет уже в Украине лет тридцать, а про продажность судей, прокуроров ходят уже не легенды, а живые истории. Если из юридического вуза Киева отчисляют колаборантку, поступиашую учится на прокурора, и не скрывающей антиукраинских взглядов? Начните со своего ведомства, г-н Монастврский, не ошибётесь
а они есть!
В окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік ворога
Или как у россиян в первые дни оказались списки АТОшников и владельцев легального оружия. И кто ж интересно им их передал.
Их главная задача-обеспечивать стойкость государственного режима,а не декларируемую службу народу Украины.А какой там тот гос.режим-дело десятое для них
Если мы помним, Портнов грозился составлять такие списки и даже писал об этом открыто в интернете.
Как на это прореагировали наши славные спецслужбы?
Никак, они такими глупостями не занимались, они готовились к шашлыкам.Как эти списки оказались у россиян, им и теперь не интересно.
Друге питання дуже турбує всіх хто вирішив не чекати поки хтось подбає про захист їхніх сімей та вирішили придбати мисливську зброю,суть проста,як так вийшло що дозвільна система не дуже квапитеся роздавати безкоштовно дозвіл на придбання зброї,так звані зеленки(без політики їх і до 19 року так називали),кажуть що проблема з бланками,а ще як на диво довідки про повадження зі зброєю дають тільки в тирі динамо,що де факто є системою МВС,та ще начебто без практичних стрільб,так кажуть люди,може реформатори так змінили дозвільну систему як і ті хто повинен був мінувати підходи та мости ?
Значит знала что нападение неизбежно...
Начальник Китая Сидзиньпин тоже знал еще летом 2021...
А легенда о Коронавирусе..была лишь дымовой завесой...типа информационное прикрытие...
Судячи з "глибокого" змісту комента, реєстрації 01.06 та не розумінню терміна "бот",
туповатим тролем є саме Dan Grigorenko.
Дуй, недолугий лизоблюд, за рАсєйським кораблем.