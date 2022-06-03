РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10919 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 566 51
Байден (2383) Столтенберг (1412)

Это превратилось в войну на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но Россия несет еще большие потери, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "окончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

Также читайте: Путин, начав войну с Украиной, недооценил возможности украинцев защищаться и единство союзников в их поддержке - Столтенберг

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
@К.Пелагин

Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.

Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
показать весь комментарий
03.06.2022 05:32
+10
Америка будет воевать вместе с Украиной до последнего россиянина. Вот так будет правильно.
показать весь комментарий
03.06.2022 06:19
+9
Якщо дійсно, Гонтареву зроблять куратором "плану Маршала" для України, то особисто я буду більш ніж задоволений.

Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.

Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
показать весь комментарий
03.06.2022 03:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо дійсно, Гонтареву зроблять куратором "плану Маршала" для України, то особисто я буду більш ніж задоволений.

Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.

Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
показать весь комментарий
03.06.2022 03:08 Ответить
Але чи погодиться вона на це після всього того лайна та "хору верьовки"...
показать весь комментарий
03.06.2022 03:17 Ответить
Ти дебіл? Банківська система, яка була до Гонтарєвої, якраз і не витримала війни, тому і обвалилася гривня, тим більше, війна, анексія територій та все інше в любому випадку призвели б до падіння валюти.

А ось тепер банківська система пройшла набагато легше повномасштабну війну, цю банківську систему вже вибудувала саме Гонтарєва.

Так, Гонтарєва знищила половину банків, а точніше банків-прокладок, які були створені для викачування грошей.

Українці втратили 500 мільйонів, так я навіть назву вам прізвища цих українців, зокрема брати Суркіси, які досі судяться та вимагають повернути їм їхні схеми, Коломойський, хоча він нагрівся набагато більше, ніж втратив, Боголюбов...Можна довго продовжувати список українців.
показать весь комментарий
03.06.2022 05:14 Ответить
Так, Гонтарєва знищила половину банків, а точніше банків-прокладок, які були створені для викачування грошей.

Українці втратили 500 мільйонів, так я навіть назву вам прізвища цих українців, зокрема брати Суркіси, які досі судяться та вимагають повернути їм їхні схеми, Коломойський, хоча він нагрівся набагато більше, ніж втратив, Боголюбов...Можна довго продовжувати список українців.

"гонтарєва - це людина сороса" Ось після цього з вами можна розмову закінчувати, бо ви або рашиський бот, або просто дегенерат, який трансює рашиську пропаганду.
показать весь комментарий
03.06.2022 05:11 Ответить
Горіла хата, палала...
показать весь комментарий
03.06.2022 05:10 Ответить
Какой ужас. Положила почти все банки в Украине . 100 банков , курс гривни поднялся с 8 до 27 за доллар . Ей теперь на прерасную жизнь в Англии хватит. Ай да Гонтарева, ай да молодец.
показать весь комментарий
03.06.2022 06:16 Ответить
Господи, чому ви така тупа... Читайте вище що відбулось насправді.
показать весь комментарий
03.06.2022 07:23 Ответить
ботоферма
Olena Lynch

Мене читають: 3

Я читаю: 2

Реєстрація: 09.04.2022
показать весь комментарий
03.06.2022 16:13 Ответить
Гонтарєва повинна проходити по справі Медведчука. Її з нетерпінням чекають в СБУ і прокуратурі
показать весь комментарий
03.06.2022 08:10 Ответить
"горити и палати "буде беня Калапамойний и его слуги -прихвостни ‼️
показать весь комментарий
03.06.2022 08:21 Ответить
Прям сюжет из квартала 95. А реальность к сожалению совсем другая да и история тоже. Гонтарева запомнилась только беганьем по обменника и поисками на камеру долларов по 12. А вот кто действительно запомнился реструктуризацией долгов, налогообложением пенсий и их уменьшением для работающих пенсионер и тд, так это Яресько. Так что спасали тогда гривню, и как всегда, увеличением налогобложения простых людей. А не молитвами на кого то при власти.
показать весь комментарий
03.06.2022 10:58 Ответить
если бы не Гонтарева, то ты бы по обменникам в качестве кошелька таскал бы кравчучку. Так что как и обещал - идёшь курсом русского военного корабля.
показать весь комментарий
03.06.2022 16:16 Ответить
от що тобі в адресі було не зрозуміло?
показать весь комментарий
30.10.2022 20:46 Ответить
я так і зрозумів, що ти настільки тупий, що вказаного напряму з першого разу зрозуміти не зможеш.
показать весь комментарий
30.10.2022 21:47 Ответить
Ні не тупий,я просто не розумію " пітушинної" мови,а ти все "кукарікаєш". Вибач ,що напрягаю тебе,і тобі приходиться з тої "адреси" вилазити.Я зразу зрозумів,що ти живеш в тій "адресі" і за мість мозгів у жовта рідина,доречі здай аналіз ., напевне у тебе креатинин підвищений.Ладно,не буду мішати тобі ,мийдодир)
показать весь комментарий
30.10.2022 22:47 Ответить
Війну на виснаження ***** виграти не може. В нього санкції і скорочення ресурсів які неможливо поповнити а в Украни ленд-ліз, тобто постійне поповнення необхідного. Тим часом світ ізолює кацапів і випилює їх з світової торгівлі та культурно-технічного інтелектуального простору вільного світу. Буде у них не тільки фінансовий дефолт а й технологічний. Технологічне відставання *****стану настільки велике що навіть якщо вкрасти якусь ******* розробку то скопіювати її на тому дрімучому рівні кацапської промисловості неможливо.
показать весь комментарий
03.06.2022 03:24 Ответить
Война на истощение это гонка вооружений но с ускорением❗☝
А ***** так не хотел гонки вооружений потому, что сесесер сдох именно из за неё❗
показать весь комментарий
03.06.2022 08:21 Ответить
"отберіте орден в столтенберга - не підходить ордену столтeнберг"...
це меркель два після беременності...
показать весь комментарий
03.06.2022 03:27 Ответить
Якби дали 100 MLRS - Україна собі повернула б свої території за місяць.
показать весь комментарий
03.06.2022 03:51 Ответить
Це замалі втрати для росії. Треба усвідомлювати що для імперії покласти десятки мільйонів бидла, яке і так треба було вбити щоб спустити внутрішній протест, не є великою втратою.
показать весь комментарий
03.06.2022 04:31 Ответить
100500. Для ху@лостана втрати біолайна з депресивних безправних улусов лише зміцнює економіку через повне припинення витрат на утримання життєдіяльності цих істот та особин її кубла.
Не дивує, що запитання про мету "спецоперації" вгоняє ху@лораба в стан агресії або страху.
показать весь комментарий
03.06.2022 07:44 Ответить
@Сергій Матвієнко

Мені подобається ваш оптимізм відносно поставок зброі.

Але, як вороги казали - «гладко было на бумаге»?

Треба приймати до уваги, що у світі почалася РЕЦЕССІЯ.
Хто не знає, що це за звір, поясню у 2-х словах: це економічна КРИЗА і вона глобальна.

З власного досвіду: у штатах вже люди зі сльозами дивляться, як падають акціі підприємств на біржах і як тануть іхні збереження. А з піднесенням цін на 50% (бензин - на всі 100) голоси політиканів, що говорять, що треба зосередитись на своій економіці, а не якійсь далекій Украіні (Трамп) - стають все чутніші.

Що розумний лідер держави робив би зараз за таких умов?

Правильно, убезпечив власне виробництво зброі і компонентів, купуючи ліцензіі і технологіі, а не лише готову зброю.

(Не знаю, чи це реально, але мало би сенс погодити з найближчими сусідами спорудження збройних заводів для Украіни, але на іхній територіі, з тим, щоб перенести в Украіну, коли з'явиться така можливість. Почав би зі Словаччини і Польщі).
показать весь комментарий
03.06.2022 05:28 Ответить
Ваша права.
показать весь комментарий
03.06.2022 06:18 Ответить
ДУРЕНЬ думкою багатіє...
показать весь комментарий
03.06.2022 05:41 Ответить
@К.Пелагин

Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.

Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
показать весь комментарий
03.06.2022 05:32 Ответить
Америка будет воевать вместе с Украиной до последнего россиянина. Вот так будет правильно.
показать весь комментарий
03.06.2022 06:19 Ответить
А чого не сказав що українці платять велику ціну за СВОЮ тупість
показать весь комментарий
03.06.2022 06:11 Ответить
Яких більших ???

Наші хлопці утилізують їхні біовідходи, а ця мерзота вбиває розкішних, красивих, розумних, патріотичних, свідомих у нас.

До того ж, скільки розбомбили і знищили інфраструктури, виробництва, позаміновувала наволоч ліси і поля.

Так що мовчи вже, ніж дурниці молоти.
показать весь комментарий
03.06.2022 06:31 Ответить
Столенберг чує , що морда в смітане 🤣🤣
показать весь комментарий
03.06.2022 08:28 Ответить
Ага, вашими спільними зусиллями
показать весь комментарий
03.06.2022 07:47 Ответить
Столтенберг врет и манипулирует.
Небыло бы никакой "войны на истощение", если бы Украина получила весь необходимый объем вооружений и боеприпасов. Рашисты были бы разбиты за первые месяцы войны.

"Війни за своєю природою непередбачувані ..."
1. Если все разведки мира "проспали" появление нового Гитлера, тогда конечно "война непредсказуема"...
2. Если вместо укрепления обороноспособности и ВПК строить дороги и пилить бюджет, тогда конечно "война непредсказуема"...
3. Если вместо реальной оценки потенциала и резервов РФ постоянно рассказывать, что "вот ещё чуть-чуть и им ******", тогда конечно "война непредсказуема"...
4. Если вместо создания единого международного антипутинского фронта, "пытаться сохранить ему лицо", тогда конечно "война непредсказуема"...
5. Если вместо честного анализа причин поражений и отступлений ВСУ, рассказывать про "********" и "не на часi", тогда конечно "война непредсказуема"...
и т.д. и т.п.

Война - достаточно точная наука, где можно оцифровать и спрогнозировать результаты. И Столтенберг это прекрасно знает, т.к. именно США прекрасно это продемонстрировало во время Иракской военной компании.
показать весь комментарий
03.06.2022 08:25 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2022 08:27 Ответить
"Я тебе породив - я тебе і вб"ю!!!" ("Тарас Бульба" Гоголь - прототип - Охрім Макуха - предок знаменитого антрополога Миколи Миклухо-Маклая))
показать весь комментарий
03.06.2022 08:47 Ответить
Ай-яй-яй! Пожалів парашку! Так її, біднесеньку, шкода!
показать весь комментарий
03.06.2022 10:23 Ответить
Я вже давно пишу що це, екзистенціальна війна на знищення- або ми, або вони. Проблема тільки в тому, що ворог нам дістався занадто потужний. ерефія має: велику кількість придурочного населення, якому мало що втрачати; розвинену пропаганду; величезні запаси, хай і застарілої але досить ефективної зброї; ядерне озброєння; величезні запаси вуглеводнів та інших цінних активів; великі фінансові запаси; кротів в різних країнах, включаючи Україну... А головне, ті хто могли б реально допомогти Україні мають що втрачати і кремляді це, прекрасно відомо. Велика кількість європейських можновладців хотіли б повернути статус-кво і вести бізнес далі.
Мало того, що за нас ніхто не буде воювати. Союзники не будуть постачати зброю так аби викликати конфлікт з московією. Зброю будуть поставляти в кількості достатній для війни але не для швидкої перемоги. Ця війна буде тривалою. І терези перемог та поразок будуть не раз хитатися в один чи інший бік. Нам час звикати жити, як в Ізраїлі.
Розвивати вільну економіку і освіту з наукою доки не створимо свій розвинений ВПК і сільське господарство, які забезпечать державу необхідним базисом для оборони. Необхідно ввести нульове мито не тільки на автомобілі, а взагалі на засоби виробництва та матеріали. Розвиток ******** технічних галузей має стати пріоритетом.
Заняття з військової справи та першої допомоги повернути в шкільну програму. як обов'язкові предмети. В воюючій країні не може бути дискусії не тільки стосовно права на зброю та набої, а й навіть на їх розробку та виготовлення за умов ліцензування і дотримання умов безпеки. Зброя є повсякденний елемент життя, як інструмент чи ГБО в автомобілі. Як бачимо досі не має якихось особливих кримінальних подій хоча, зброї на руках неймовірна кількість. Головне щоб кожен вмів нею користуватися і мав де тренуватися, а для цього потрібні відповідні місця в кожній територіальній громаді. Кожен громадянин має бути потенціальним і гарно підготовленим бійцем. Це, на покоління.
показать весь комментарий
03.06.2022 12:03 Ответить
 
 