Это превратилось в войну на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но Россия несет еще большие потери, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "окончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".
Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".
"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.
Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
А ось тепер банківська система пройшла набагато легше повномасштабну війну, цю банківську систему вже вибудувала саме Гонтарєва.
Так, Гонтарєва знищила половину банків, а точніше банків-прокладок, які були створені для викачування грошей.
Українці втратили 500 мільйонів, так я навіть назву вам прізвища цих українців, зокрема брати Суркіси, які досі судяться та вимагають повернути їм їхні схеми, Коломойський, хоча він нагрівся набагато більше, ніж втратив, Боголюбов...Можна довго продовжувати список українців.
Українці втратили 500 мільйонів, так я навіть назву вам прізвища цих українців, зокрема брати Суркіси, які досі судяться та вимагають повернути їм їхні схеми, Коломойський, хоча він нагрівся набагато більше, ніж втратив, Боголюбов...Можна довго продовжувати список українців.
"гонтарєва - це людина сороса" Ось після цього з вами можна розмову закінчувати, бо ви або рашиський бот, або просто дегенерат, який трансює рашиську пропаганду.
Olena Lynch
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А ***** так не хотел гонки вооружений потому, что сесесер сдох именно из за неё❗
це меркель два після беременності...
Не дивує, що запитання про мету "спецоперації" вгоняє ху@лораба в стан агресії або страху.
Мені подобається ваш оптимізм відносно поставок зброі.
Але, як вороги казали - «гладко было на бумаге»?
Треба приймати до уваги, що у світі почалася РЕЦЕССІЯ.
Хто не знає, що це за звір, поясню у 2-х словах: це економічна КРИЗА і вона глобальна.
З власного досвіду: у штатах вже люди зі сльозами дивляться, як падають акціі підприємств на біржах і як тануть іхні збереження. А з піднесенням цін на 50% (бензин - на всі 100) голоси політиканів, що говорять, що треба зосередитись на своій економіці, а не якійсь далекій Украіні (Трамп) - стають все чутніші.
Що розумний лідер держави робив би зараз за таких умов?
Правильно, убезпечив власне виробництво зброі і компонентів, купуючи ліцензіі і технологіі, а не лише готову зброю.
(Не знаю, чи це реально, але мало би сенс погодити з найближчими сусідами спорудження збройних заводів для Украіни, але на іхній територіі, з тим, щоб перенести в Украіну, коли з'явиться така можливість. Почав би зі Словаччини і Польщі).
Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.
Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
Наші хлопці утилізують їхні біовідходи, а ця мерзота вбиває розкішних, красивих, розумних, патріотичних, свідомих у нас.
До того ж, скільки розбомбили і знищили інфраструктури, виробництва, позаміновувала наволоч ліси і поля.
Так що мовчи вже, ніж дурниці молоти.
Небыло бы никакой "войны на истощение", если бы Украина получила весь необходимый объем вооружений и боеприпасов. Рашисты были бы разбиты за первые месяцы войны.
"Війни за своєю природою непередбачувані ..."
1. Если все разведки мира "проспали" появление нового Гитлера, тогда конечно "война непредсказуема"...
2. Если вместо укрепления обороноспособности и ВПК строить дороги и пилить бюджет, тогда конечно "война непредсказуема"...
3. Если вместо реальной оценки потенциала и резервов РФ постоянно рассказывать, что "вот ещё чуть-чуть и им ******", тогда конечно "война непредсказуема"...
4. Если вместо создания единого международного антипутинского фронта, "пытаться сохранить ему лицо", тогда конечно "война непредсказуема"...
5. Если вместо честного анализа причин поражений и отступлений ВСУ, рассказывать про "********" и "не на часi", тогда конечно "война непредсказуема"...
и т.д. и т.п.
Война - достаточно точная наука, где можно оцифровать и спрогнозировать результаты. И Столтенберг это прекрасно знает, т.к. именно США прекрасно это продемонстрировало во время Иракской военной компании.
Мало того, що за нас ніхто не буде воювати. Союзники не будуть постачати зброю так аби викликати конфлікт з московією. Зброю будуть поставляти в кількості достатній для війни але не для швидкої перемоги. Ця війна буде тривалою. І терези перемог та поразок будуть не раз хитатися в один чи інший бік. Нам час звикати жити, як в Ізраїлі.
Розвивати вільну економіку і освіту з наукою доки не створимо свій розвинений ВПК і сільське господарство, які забезпечать державу необхідним базисом для оборони. Необхідно ввести нульове мито не тільки на автомобілі, а взагалі на засоби виробництва та матеріали. Розвиток ******** технічних галузей має стати пріоритетом.
Заняття з військової справи та першої допомоги повернути в шкільну програму. як обов'язкові предмети. В воюючій країні не може бути дискусії не тільки стосовно права на зброю та набої, а й навіть на їх розробку та виготовлення за умов ліцензування і дотримання умов безпеки. Зброя є повсякденний елемент життя, як інструмент чи ГБО в автомобілі. Як бачимо досі не має якихось особливих кримінальних подій хоча, зброї на руках неймовірна кількість. Головне щоб кожен вмів нею користуватися і мав де тренуватися, а для цього потрібні відповідні місця в кожній територіальній громаді. Кожен громадянин має бути потенціальним і гарно підготовленим бійцем. Це, на покоління.