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война (46763) Луганщина (6244) оккупация (9509) Донбасс (26945) Донецкая область (7133)

Кремль проявляет нерешительность в интеграции оккупированных территорий на юге Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Власти России не знают, как интегрировать территорию, оккупированную на юге Украины. Россияне пытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы отчитаться об "освобождении" Луганщины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы отчета пишут, что Россия 2 июня продолжила захватывать Северодонецк и Лисичанск. Вероятно, россияне используют их захват, чтобы заявить об "освобождении" всей Луганщины, а затем вернутся к боям в Донецкой области.

По мнению американских аналитиков, захватчики после предварительных потерь вряд ли обладают силами, необходимыми для захвата значительной территории в Донецкой области.

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"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить оцепление Северодонецк-Лисичанск и продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", - рассказывают в отчете.

При этом военное руководство РФ продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава. Принудительная же мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух.

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Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет других направлений продвижения.
  • Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанская, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
  • Русские постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
  • Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.
  • Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".

Автор: Анастасія Потіха
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це ви за піндеж нявкиного сірка?
і шо справді є довіра тиїм словам?
як да - виходить ви нічому так i не навчились...
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03.06.2022 07:07 Ответить
правило номер раз, воно і останнє - кацап відкриває рота тільки в двох випадках:
або збрехати, або покласти туди те що *******.
вибирайте шо вам більше до вподоби...
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03.06.2022 07:15 Ответить
Проявляють нерішучість, бо усвідомлюють, що в разі анексії нових територій України, за контроль над якими точаться бої, то тоді ніякої різниці між ними і анексованим Кримом не буде. Якщо зараз рідкі авіаційно-ракетні удари по військових цілях рашистів на території Криму українським військовим командуванням приховуються, то після нових анексій всі окуповані і анексовані території будуть відкритою ареною боїв. Крім того, така нерішучість ворога у визначенні подальшої долі захоплених території видає його страх перед небезпеками довготривалої війни на знищення, бо є розуміння, що принаймні Херсон разом із усім плацдармом на правому березі Дніпра ворожим силам в найближчі місяці не втримати.
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03.06.2022 07:41 Ответить
Мабуть Калоцапи розуміють, що це може бути пастка для них...

Що якщо вони офіційно включать ці території у склад РФ, а потім відбудеться військова деокупація Херсона Україною....то це потім відериває прямий шлях і до ВІЙСЬКОВОЇ ДЕОКУПАЦІЇ КРИМУ....
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03.06.2022 07:44 Ответить
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03.06.2022 08:25 Ответить
Хрен в рот *****, а не наши земли. Всё шо принадлежит Украине вернётся к ней. Крым тоже
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03.06.2022 09:18 Ответить
 
 