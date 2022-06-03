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Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ответом на использование Украиной американских РСЗО HIMARS против России.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, – в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений. Всем понятно, что это за центры – и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно", – сказал Медведев.

Он добавил, что конечные центры принятия решений находятся "даже не на территории Киева".

По его словам, Москва обратила внимание на изменение позиции Вашингтона по поставкам вооружения в Украину.

Также читайте: Дальность применения систем HIMARS будет определяться украинскими силами, - Бринк

"Сначала президент США Байден сказал, что они не будут снабжать ракетные системы залпового огня, РСЗО, особенно продвинутой дальности. А затем эта позиция была скорректирована, и было объявлено, что, по крайней мере, отдельные виды типа HIMARS будут поставлены", - говорит Медведев.

Он признал, что у этих РСЗО "не такая дальность, как у некоторых других систем". Однако поставки HIMARS Украине он назвал "очевидной угрозой" для РФ, на которую Кремль "должен реагировать".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+74
Айфончик, проснись, никому уже не страшно.
Зато ваши бункеру все отсканированы - ты и закусить не успеешь.
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03.06.2022 07:25
+66
Чем то завоняло,фу
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03.06.2022 07:23
+55
Ліна Костенко

"У кожної націїї свої хвороби. У Росії - невиліковна."
#ЛінаКостенко
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03.06.2022 07:26
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Че с ****** димон?
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03.06.2022 11:37 Ответить
Хворі, сцикливі гопники ...
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03.06.2022 11:40 Ответить
Идиот ?если он думает что решение сопротивляться вторжению России в Украину принято в Вашингтоне , или даже в Киеве, то он полнейший болван!Решение принято каждым отдельно взятым украинцем ! И все его попытки уничтожить центры принятия решений провалятся - всех не уничтожишь
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03.06.2022 11:55 Ответить
Та хто кому шо поставляє? Які "ВСУ", які "центри прийняття рішень"? Це якісь колгоспники у воєнторзі щось купили для того, щоб від мародерів захищатися. А хто ж винен, що на росії так погано з пожежною небезпекою? Недопалки всюди кидають...
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03.06.2022 12:01 Ответить
не стратег та не політик , але дивуюсь мягкотілості Байдена - чому тобі хтось повинен вказувати куди та чим стріляти ? ти хто такий? Як приклад Туреччина перекрила море- може кацапи щось вякнули ? зараз оголосила спецоперацію в Сиріі - може якісь погрози були?
чи я не чув? Азербайджан забрав Карабах - може їх бомбили?
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03.06.2022 12:27 Ответить
А украинский моссад еще не сделали?

Израильтяне так долго бы не терпели ...
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03.06.2022 12:29 Ответить
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03.06.2022 12:31 Ответить
Шо свинособаки, ссытесь когда страшно? ))))
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03.06.2022 13:00 Ответить
медведь,не русский,а идише ,давно в чужих руках не усерался штоля,готовь себе шконку на помойке истории -отюпок,прежде чем ультиматумы выставлять дерьма не жри,вонь и брызги с твоего хавальника и больше нехрена,чучело-недомерок.
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03.06.2022 13:12 Ответить
Ага,а так вони туди не стріляли
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03.06.2022 14:21 Ответить
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03.06.2022 14:26 Ответить
сдохни ***** поганый!
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03.06.2022 16:12 Ответить
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