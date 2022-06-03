Россия вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна

За последние три месяца в Сирию прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоит более 40 миллионов долларов.

Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По данным посольства, один груз был на судне "Матрос Позинич", которое ходит под флагом РФ.

По данным финансовой фирмы Refinitiv, судно загружалось зерном в оккупированном Севастополе. "Матрос Позинич" имел указанную дату отправления 19 мая, а место разгрузки – Сирия. Спутниковые снимки от 29 мая показали, что это судно пришвартовалось в Латакии – главном порту Сирии.

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По данным посольства, зерно с борта "Матрос Позинич" украли из украинских хранилищ в оккупированных районах. Всего за последние три месяца в Сирию прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоит более 40 миллионов долларов.