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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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зерно (996) оккупация (9509) Россия (91262) Сирия (3023)

Россия вывезла в Сирию около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

За последние три месяца в Сирию прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоит более 40 миллионов долларов.

Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По данным посольства, один груз был на судне "Матрос Позинич", которое ходит под флагом РФ.

По данным финансовой фирмы Refinitiv, судно загружалось зерном в оккупированном Севастополе. "Матрос Позинич" имел указанную дату отправления 19 мая, а место разгрузки – Сирия. Спутниковые снимки от 29 мая показали, что это судно пришвартовалось в Латакии – главном порту Сирии.

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По данным посольства, зерно с борта "Матрос Позинич" украли из украинских хранилищ в оккупированных районах. Всего за последние три месяца в Сирию прибыло более 100 тысяч тонн награбленной украинской пшеницы. При мировых ценах на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоит более 40 миллионов долларов.

Автор: Анастасія Потіха
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Запаребрік країна територія крадунів.
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03.06.2022 07:37 Ответить
А что, Сирии нельзя было оперативно организовать морскую блокаду? Ирану и др. террористическим странам её организовывали, и довольно успешно..
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03.06.2022 10:45 Ответить
ти, радник дЄрьмака, якщо взяти до уваги розумові потуги?
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03.06.2022 14:24 Ответить
Най їх вдавить тим зерном!
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03.06.2022 07:44 Ответить
Викликали посла для дачі пояснень чи просто чергові "позвізденьки"?
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03.06.2022 07:51 Ответить
Очередное подтверждение от кацапов, кто кому "брат родной"
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03.06.2022 08:09 Ответить
і що саме дивне, щоневтік тут ні до чого? Зерно ж не Беніне, сподіваюсь?
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03.06.2022 08:20 Ответить
кацапчик, успокойся, тут не подают
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03.06.2022 09:00 Ответить
йорзайся на пляшці, отримаєш пекельні борошна та щелепні спазми.
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03.06.2022 14:21 Ответить
Страна вечного мародерства,Ордой была и осталась.
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03.06.2022 08:41 Ответить
Ну і де наші дипломати, де позови до Сирії у міжнародні суди?
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03.06.2022 09:36 Ответить
Интересно, как же это позволил сделать зеленый недоносок? Видно за оманами и буковелями некогда было бестолковкой думать? Интересно, сколько у недоноска советников, и закакой хер эти советники бабки из бюджета получают?
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03.06.2022 12:16 Ответить
 
 