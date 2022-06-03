Китай под давлением Москвы хочет помочь РФ обойти санкции. Но боится, что его накажет мир, - The Washington Post
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Официальный Пекин называет санкции против РФ "незаконными" и предпочел бы предложить России новые формы экономической поддержки. Но опасается стать изгнанником вслед за Москвой.
Об этом пишет со ссылкой на информированные источники The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українську правду".
Издание отмечает, что Москва в последнее время, по крайней мере, дважды давила на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.
Источники не указали особенностей запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.
"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России, – сказал источник. – Мы понимаем затруднительное положение (Москвы – ред.), но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа".
По словам источников, президент Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.
"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане, – сказал американский чиновник. – Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно".
Пожалуйста, подождите...
Китайца расия дружил, а теперь кусать хочет. Ай-ай-ай!
У вінніпуха дуже серйозні проблеми з економікою...І луснути цій бульбашці не дають дешеві ресурси з Росії, а також очікування від можливої агресія на Тайвань(своєрідний, китайський КРИМНАШ, для підняття рейтинга ВІННІПУХУ і духу збідованого, китайського селянина)
Тому Путін, зараз за безцінь везе в Китай...ліс, газ, нафту...навіть електроенергію.....щоб тільки підтримати свого китайського другана у цей важкий для нього час ...
Як тільки БУЛЬБАШКА ЛУСНЕ...То китайські патріоти із комуністичної партії Китаю, одразу приберуть ВІННІПУХА.... І аж тоді вже настануть важкі часи у відносинах КИТАЙ-РОСІЯ...
Россия просила Китай об экономической помощи, но тот отказал, опасаясь санкций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Москве и Пекине. В публикации отмечается, что из Кремля несколько раз обращались за экономической помощью к Китаю, но каждый раз получали вежливый отказ. Источники также указывают, что в Китае нарастает раздражения по поводу обращений РФ. Вместе с тем на дипломатическом уровне официальный Пекин продолжает поддерживать Россию, называет санкции в ее отношении неоправданными.
Санкции, полная изоляция Рахи - это отличный шанс для Китая, малыми жертвами вернуть себе Сибирь, ДВ и другие исконно-китайские земли
думаю , что надо полностью сменить состав посольства Украины в Китае и свежие люди просветят руководство Китая о
В Сибіру та дальньому сході...
Шоб туди танки бистріше доїхали...