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Новости За рубежом
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Китай (2402) санкции (10616)

Китай под давлением Москвы хочет помочь РФ обойти санкции. Но боится, что его накажет мир, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,сі,цзіньпін

Официальный Пекин называет санкции против РФ "незаконными" и предпочел бы предложить России новые формы экономической поддержки. Но опасается стать изгнанником вслед за Москвой.

Об этом пишет со ссылкой на информированные источники The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Українську правду".

Издание отмечает, что Москва в последнее время, по крайней мере, дважды давила на Пекин с просьбой предложить новые формы экономической поддержки.

Источники не указали особенностей запросов России, но один чиновник сказал, что речь шла о "торговых обязательствах", а также о финансовой и технологической поддержке, осуществление которых грозит Китаю санкциями США и других стран.

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"Китай четко выразил свою позицию по ситуации в Украине и по поводу незаконных санкций против России, – сказал источник. – Мы понимаем затруднительное положение (Москвы – ред.), но не можем игнорировать и собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа".

По словам источников, президент Китая Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.

"То, что Китай пытается сделать – это быть с Россией, публично сигнализировать о нейтралитете и не быть скомпрометированным в финансовом плане, – сказал американский чиновник. – Многие из этих целей противоречивы. Трудно выполнять их одновременно".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Такі дуже хитрі погано закінчують.
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03.06.2022 08:04
+7
Китай если где-то и "поможет" Параше, то только за счёт её территорий и ресурсов.
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03.06.2022 07:45
+6
Бойкот китайському ширпотребу
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03.06.2022 07:50
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Китай если где-то и "поможет" Параше, то только за счёт её территорий и ресурсов.
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03.06.2022 07:45 Ответить
Китайца кусать хочет?
Китайца расия дружил, а теперь кусать хочет. Ай-ай-ай!
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03.06.2022 07:46 Ответить
Я лише не розумію, навіщо це Китаю.
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03.06.2022 07:47 Ответить
Понимает, что китай будет следующий на декомунизацию❗
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03.06.2022 08:11 Ответить
Це не Китаю...це цьому ВІННІПУХУ(Сінцзень Піну) ...
У вінніпуха дуже серйозні проблеми з економікою...І луснути цій бульбашці не дають дешеві ресурси з Росії, а також очікування від можливої агресія на Тайвань(своєрідний, китайський КРИМНАШ, для підняття рейтинга ВІННІПУХУ і духу збідованого, китайського селянина)

Тому Путін, зараз за безцінь везе в Китай...ліс, газ, нафту...навіть електроенергію.....щоб тільки підтримати свого китайського другана у цей важкий для нього час ...

Як тільки БУЛЬБАШКА ЛУСНЕ...То китайські патріоти із комуністичної партії Китаю, одразу приберуть ВІННІПУХА.... І аж тоді вже настануть важкі часи у відносинах КИТАЙ-РОСІЯ...
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03.06.2022 08:30 Ответить
Читав, що восени вініпуха, ймовірно, змістить компартія. Не катить вже його політика.
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03.06.2022 11:02 Ответить
Бойкот китайському ширпотребу
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03.06.2022 07:50 Ответить
Опубликовано: 03.06.22, 07:44

Россия просила Китай об экономической помощи, но тот отказал, опасаясь санкций. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Москве и Пекине. В публикации отмечается, что из Кремля несколько раз обращались за экономической помощью к Китаю, но каждый раз получали вежливый отказ. Источники также указывают, что в Китае нарастает раздражения по поводу обращений РФ. Вместе с тем на дипломатическом уровне официальный Пекин продолжает поддерживать Россию, называет санкции в ее отношении неоправданными.
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03.06.2022 07:51 Ответить
Этот ВИННИПУХ, своим лизоблюдством к русским, наверное не только Запад *********....но и большинство КИТАЙСКИХ ПАТРИОТОВ ИЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ....

Санкции, полная изоляция Рахи - это отличный шанс для Китая, малыми жертвами вернуть себе Сибирь, ДВ и другие исконно-китайские земли
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03.06.2022 08:00 Ответить
Такі дуже хитрі погано закінчують.
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03.06.2022 08:04 Ответить
Думаю , что есть пробои в работе украинских представителей в Китае . Скорее всего хутин представил лидеру Китая свою искаженную хворобливу картину происходящего в Украине , ну с подачи политтехнологов мертветчука.
думаю , что надо полностью сменить состав посольства Украины в Китае и свежие люди просветят руководство Китая о
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03.06.2022 08:22 Ответить
да китайцы они такие наивные, доверчивые их так легко обмануть, надо им открыть глаза во всех смыслах
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03.06.2022 08:41 Ответить
Дограєтесь, китайці, що будете з одною Росією і Іраном торгувати...
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03.06.2022 09:54 Ответить
Цікаво, як кацапєндія може "тиснути" на Китай?.. Чим?..))) хіба що пропонувати на обмін свої території, або ресурси безкоштовно?.. Це вже називається "тиск"?.. Ну-ну...
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03.06.2022 10:27 Ответить
Хай Китай дороги побудує!
В Сибіру та дальньому сході...
Шоб туди танки бистріше доїхали...
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03.06.2022 10:34 Ответить
Іван Яковина розказував, що справді в Китаю величезні економічні і фінансові проблеми і ніяк в цих умовах Китай не буде сваритися із західним світом. який забезпечує їх роботою, замовленнями, технологіями і всім іншим.
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03.06.2022 11:52 Ответить
 
 