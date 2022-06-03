Война должна закончиться трибуналом для Путина, Шойгу и Лаврова, - Украина в Совбезе ООН

Почти 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всему украинскому народу ясно показали, что война закончится поражением России.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое огласил на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказании за серьезные нарушения международного права советник Постпредства Украины Сергей Дворник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Он напомнил, что наше государство поддержало идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для путина, шойгу, герасимова, лаврова и других российских военных преступников, – сказал дипломат. – После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением россии. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира".

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Дворник рассказал, что только в Киевской области после отступления российской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города. "Однако ясно, что убиты десятки тысяч", – отметил он.

По словам дипломата, ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.