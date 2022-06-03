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Война должна закончиться трибуналом для Путина, Шойгу и Лаврова, - Украина в Совбезе ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дворник,радбез

Почти 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всему украинскому народу ясно показали, что война закончится поражением России.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое огласил на открытых дебатах Совета Безопасности об усилении ответственности и наказании за серьезные нарушения международного права советник Постпредства Украины Сергей Дворник. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Он напомнил, что наше государство поддержало идею создания специального криминального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины.

"Такой трибунал станет заключительным аккордом войны для путина, шойгу, герасимова, лаврова и других российских военных преступников, – сказал дипломат. – После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением россии. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира".

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Дворник рассказал, что только в Киевской области после отступления российской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города. "Однако ясно, что убиты десятки тысяч", – отметил он.

По словам дипломата, ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений, а их общее количество с начала вторжения превышает 15 тысяч.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Плюс різні зливні бачки та іже з німі, які розганяють істерію за паребріком.
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03.06.2022 08:09
+20
Трибунал и веревка.
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03.06.2022 08:07
+18
Не только над ними. Должно быть осуждено ВСЁ населения искусственно созданной путём оккупации территории с самоназванием "Российская Федерация". ВСЁ.
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03.06.2022 08:12
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Трибунал и веревка.
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03.06.2022 08:07 Ответить
Плюс різні зливні бачки та іже з німі, які розганяють істерію за паребріком.
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03.06.2022 08:09 Ответить
ну не вимовляеться в зелених слово "перемогти"....
все що завгодно тільки не "перемогти".
війна зупинися, закінчися вже якось - от же покидьки...
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03.06.2022 08:11 Ответить
Win❗Вiн, Вона
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03.06.2022 08:15 Ответить
"ну не вимовляеться в зелених слово "перемогти" Антизелені читати вміють тільки так, як їм зручно, а не так, як написано. Позначу великими літерами, що написано, може так слово "перемога" якось краще побачиться. "Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована та невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразка, яка стане ПЕРЕМОГОЮ всього цивілізованого світу"
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03.06.2022 08:37 Ответить
0.25л
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03.06.2022 09:48 Ответить
Але перед стратою "просмотреть в глаза" ))
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03.06.2022 08:11 Ответить
, файно.
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03.06.2022 10:49 Ответить
Не только над ними. Должно быть осуждено ВСЁ населения искусственно созданной путём оккупации территории с самоназванием "Российская Федерация". ВСЁ.
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03.06.2022 08:12 Ответить
Населению - налог 50% от зарплаты лет так на 20, что бы на своей жопе прочувствовали цену "вяличия"
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03.06.2022 08:57 Ответить
50%?
Да вы добрый самаритянин!
За пайку пускай работают, твари, за пайку. Деды жрали и пусть они жрут. Лет 20.
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03.06.2022 09:04 Ответить
Неужели по приговору трибунала их расстреляют? Или трибунал будет идти многими годами, как «суд» над славянской шлюхой Штепой?
А тот факт, что 90 процентов полицейских Мариуполь перешли на сторону врага?Все, что надо знать про украинское «правосудие» и «законность».
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03.06.2022 08:21 Ответить
Правильно.
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03.06.2022 08:23 Ответить
пеньковый галстук , березка , деревянный смокинг.
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03.06.2022 08:25 Ответить
Путіна залиште мені, я його прикладом заб'ю...
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03.06.2022 08:32 Ответить
Кожний московський фашист ступивший на землю України має бути встановлений та понести суворе покарання як військові злочинці за вчинення розстрілів, вбивств українців. За вчинення згвалтувань малолітніх дітей, дорослих та людей похилого віку. За вчинення знущань, катувань, завдання каліцтв, грабіжництва, руйнування, нищення майна українців. За масові вивезення дітей, жінок до оркостану. За геноцид, нищення та викрадення культурної спадщини України, державного майна та майна підприємців і громадян та інші злочини проти цивілізованого людства.
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03.06.2022 08:37 Ответить
клоунский спектакль - "самолёт падал... "(247серия)
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03.06.2022 08:38 Ответить
Поки ці люди при владі в РФ, доти їх ніхто передати під трибунал не зможе.
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03.06.2022 08:39 Ответить
Ніякі вони не "люди".
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03.06.2022 08:53 Ответить
А для бульбофюрера Лукашенко?!
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03.06.2022 08:42 Ответить
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03.06.2022 08:45 Ответить
Ну чого усі цього старця,зі старечою деменцією,називають лавров.Він армянський єврей - калантаров.В них,в усіх,вигаданні біографії кдб,їх не існує,це не люди.
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03.06.2022 08:50 Ответить
симонянша теж армянська жидівка..
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03.06.2022 10:51 Ответить
А наш "генералісімус" хоче поговорити,в очі заглянути....
Оставити окуповані території з українським народом,на подальше розтерзання?!
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03.06.2022 08:52 Ответить
а рядом повесить комсосучку Мекрель и путираста Макрона !😎
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03.06.2022 09:18 Ответить
Це вже зайве. А от сеабєєву, соловья и т. д. - 100% Захерова здохне сама з перепою
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03.06.2022 09:48 Ответить
Лукашенка забули. Він злочинець номер два. За Путіним.
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03.06.2022 10:00 Ответить
Головне, щоб зелені 🤡🤢🤮 не пішли на договорняк. Бо "трибунал" потім хіба що в смартфоні зроблять, як ото ********** у "Дії" - щоб громадяни не скиглили, теж зроблять онлайн-іграшку "******". Де кожен зможе розстріляти альбо повісити *****, Коняку чи Оленього Хія. Приємно, але є один нюанс.
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03.06.2022 10:02 Ответить
"...Моя позиція була і залишається незмінною - ніяких переговорів з Путіним до повного розгрому рашистських загарбників, звільнення всіх окупованих українських земель і відновлення державного кордону в межах на момент проголошення незалежності України. Ми змусимо фашистську московську імперію підписати акт про її повну і беззастережну капітуляцію як гітлерівську нацистську Німеччину у травні 1945 року. Джерело: https://censor.net/ua/b3344611..."
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03.06.2022 13:51 Ответить
Думаю, можно обойтись и без трибунала (проще)!
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03.06.2022 14:33 Ответить
 
 