В результате агрессии РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 463 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 3 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Возросло количество раненых - 463.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 187, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении троих детей в г. Мариуполе Донецкой области.

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Также, по данным ювенальных прокуроров, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.