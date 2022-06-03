Россия развернула в Тихом океане более 40 боевых кораблей - проводит учения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов РФ развернули в Тихом океане в рамках проведения учений.
Об этом сообщило Министерство обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда обеспечения.
Отмечается, что корабельные группы совместно с морской авиацией проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле.
Кроме того, в ходе практических действий будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.
Пожалуйста, подождите...
И пусть ходят по Черному морю и кацапов , как вшивых псов, гоняют .
Разом з поголів'ям.
Привіт Цусимі, Рождєствєнському.
Хрєново "Курськ" та "Комсомолець" (ПЛАРБ) іншого флоту.
Доб"ємо падлів кацапських.
Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали
особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну,
с целью перегородить входы в.... Нет, нет. Я имею в виду.... Все было
здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли
предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман.... А там -
западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда!
Одни. В западне! Против всех! Ёе..е..елки..и! И тогда уже..., кроме шуток.
Тогда уже.... Если кругом враги.... Тогда - ооо..о..о..о!
(Е.Гришковец "Как я съел собаку")
Тем, что он самый большой по площади и глубине океан на Земле.
Два часа ходу от берега, и там тебя никто не видит. Потом возвращаешься, если повезёт, и рассказываешь , какой ты смелый, умелый и грозный. И никто не может проверить.
И все они "непотопляемые", как пароход "мацква"? Надо бы проверить.
И ещё - что это за тральники такие? Может быть всё таки тральщики?
як пхався адмірал кузнєцов з пердячим паром досі весь світ у курсі дєла
вже 30 тисяч дипломів в Україні отримали - не допомагає, все їм УЧЄЕНІЯ тра