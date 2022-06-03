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Россия развернула в Тихом океане более 40 боевых кораблей - проводит учения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

крилов,маршал

Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов РФ развернули в Тихом океане в рамках проведения учений.

Об этом сообщило Министерство обороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда обеспечения.

Отмечается, что корабельные группы совместно с морской авиацией проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле.

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Кроме того, в ходе практических действий будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Гребаные понторезы. Для них успехом будет, если ни одно корыто не утонет
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03.06.2022 08:50
+25
Трепєщі Амєріка?
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03.06.2022 09:01
+21
Японці, ваш вихід!
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03.06.2022 08:50
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З нетерпінням і попкорном чекаємо наслідки підпільної діяльності прапора Спізд-єва.
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03.06.2022 08:49 Ответить
Японці, ваш вихід!
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03.06.2022 08:50 Ответить
Тайваньцы.на Японию лезть ссцыкотно,а ************ Китаю,своему хозяину,надо и не так боязно.
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03.06.2022 08:53 Ответить
"Цусима"- можем повторить!
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03.06.2022 09:07 Ответить
Гребаные понторезы. Для них успехом будет, если ни одно корыто не утонет
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03.06.2022 08:50 Ответить
шо ще жоден не потонув ?
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03.06.2022 08:51 Ответить
И для кого это кацапы понты колотят? ***** вобще уже с нарезки соскочил
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03.06.2022 08:52 Ответить
Вирішили постращати Америку?
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03.06.2022 08:56 Ответить
кого они теперь могут испугать? опущеные ********.
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03.06.2022 08:59 Ответить
Новый сезон. У нас тоже начиналось с учений в приграничных регионах....
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03.06.2022 08:59 Ответить
Рухлядь 70-х. Хоть бы не позорились.
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03.06.2022 09:00 Ответить
Трепєщі Амєріка?
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03.06.2022 09:01 Ответить
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03.06.2022 09:17 Ответить
Командир мені (що був випробувачем на "Кузі") сказав "п-п"яні" ; "Садишься и не знаешь взлетишь-ли в другой раз!"
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03.06.2022 09:19 Ответить
Надо, чтобы Египет отдал Мистрали - один Украине за зерно , а один Турции .

И пусть ходят по Черному морю и кацапов , как вшивых псов, гоняют .
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03.06.2022 09:01 Ответить
мистралі - десантні кораблі, по суті - грузові баржі, навряд чи вони когось можуть налякати.
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03.06.2022 09:07 Ответить
если бы они сейчас были у орды то нас бы налякали
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03.06.2022 09:14 Ответить
Вони демонструють що гроші в них єсть і вистачає навіть на розваги.
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03.06.2022 09:06 Ответить
У них є рублі. 😁 А рублі - не гроші! 😊
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03.06.2022 09:19 Ответить
Чекаю на те, щоб під кінець навчань к-ть корабликів скоротилася.
Разом з поголів'ям.
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03.06.2022 09:08 Ответить
ну кто-то да найдет путь куда им указали
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03.06.2022 09:16 Ответить
Вообще-то эти консервы стыдно на люди выводить = засмеют, а кацапам по шарабану что о их флоте будут говорить, скоро и Аврору вооружат и вперед брать Цусиму!!!!!!!!!!!!!!!!!! СТРАНА ОГОЛТЕЛЫХ ИДИОТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 09:18 Ответить
40 боевых кораблей? Это минут на сорок, не более того
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03.06.2022 09:22 Ответить
К концу учений маршал Шапошников станет рядовым.
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03.06.2022 09:22 Ответить
В найближчі роки Тихий океан для москалів стане Буйним океаном. Китайці і японці побачили, що собою являю роздута по телевізору "міць" кацапського металобрухту.
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03.06.2022 09:24 Ответить
Расия видимо разгоняет тему третьей мировой,бо просто тупо програти хохлам😁-то позорняк!
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03.06.2022 09:25 Ответить
металолом на воді. Там самий новий мабудь побудований в кінці 70-х років при Брєжнєву
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03.06.2022 09:41 Ответить
Самый новый там корвет "Гремящий". Ему менее 2 лет.
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03.06.2022 09:52 Ответить
И кого ты этим корветом на Дальнем Востоке испугаешь ? Разве что вьетнамских рыбаов-браконьеров. Потому, что за китайских рыбаков прилетит оплеуха
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03.06.2022 10:02 Ответить
Никого. Просто поправил неточность ранее отписавшегося.
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03.06.2022 10:06 Ответить
А чем он там гремит - коленвалом ?
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03.06.2022 10:49 Ответить
Не металлом, а раритет . Флагман тихоокеанского флота рф - ракетный крейсер "Варяг". Построен - угадайте где? Правильно в Николаеве (Украина) в 1980 году. И носил корабль первоначально название "Червона Украина"

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03.06.2022 09:56 Ответить
В 1989-м. Младший братишка (сестрёнка?) почившей "Москвы" (в девичестве "Славы").
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03.06.2022 10:02 Ответить
Угу.
Привіт Цусимі, Рождєствєнському.
Хрєново "Курськ" та "Комсомолець" (ПЛАРБ) іншого флоту.
Доб"ємо падлів кацапських.
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03.06.2022 09:47 Ответить
На весь Тихоокеанский флот Расеи осталось 20 самолетов и вертолетов ? Красота-то какая
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03.06.2022 09:48 Ответить
"Как все-таки здорово русские моряки умели топить собственные корабли!
Нет, они замечательно умели делать все, что нужно, но это - они делали
особенно талантливо. Я не имею в виду то, как топили черноморский флот, ну,
с целью перегородить входы в.... Нет, нет. Я имею в виду.... Все было
здорово. Но либо разведка оплошала, либо телеграмма не дошла, либо забыли
предупредить, и крейсер, без сопровождения, попал в туман.... А там -
западня, в смысле вражеская эскадра. Кругом враги. А мы против всех. Всегда!
Одни. В западне! Против всех! Ёе..е..елки..и! И тогда уже..., кроме шуток.
Тогда уже.... Если кругом враги.... Тогда - ооо..о..о..о!
(Е.Гришковец "Как я съел собаку")⁠⁠
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03.06.2022 09:49 Ответить
Ще не всі гроші просрали? Давайте, вперед...
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03.06.2022 09:52 Ответить
Тихий океан, он чем хорош?
Тем, что он самый большой по площади и глубине океан на Земле.
Два часа ходу от берега, и там тебя никто не видит. Потом возвращаешься, если повезёт, и рассказываешь , какой ты смелый, умелый и грозный. И никто не может проверить.
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03.06.2022 09:56 Ответить
Никто, кроме американцев. Но они никому не скажут.
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03.06.2022 10:52 Ответить
Все 40 этих лоханок - такие же "непотопляемые" как и лежащая в саване сероводорода "москва"?
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03.06.2022 10:11 Ответить
Рускій воєний корабель пішов *****.
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03.06.2022 10:33 Ответить
Ну що ж, цивілізований світ, "вершителі людських доль", виростили біснуватого виродка, викормили його, от тепер любуються на його криваві вистави по всьому світу.
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03.06.2022 10:34 Ответить
"В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда обеспечения".

И все они "непотопляемые", как пароход "мацква"? Надо бы проверить.
И ещё - что это за тральники такие? Может быть всё таки тральщики?
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03.06.2022 11:10 Ответить
Токио брать будут.
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03.06.2022 11:39 Ответить
Целью учений российских военных кораблей тихоокеанского флота по всей видимости является отработка навыков экипажей следованию по общеизвестному курсу "русского военного корабля" бывшего флагмана "Мацква" (примерно в направлении острова **********)
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03.06.2022 12:17 Ответить
Цікаво, скільки відтягнуть в порти на буксирах?
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03.06.2022 12:27 Ответить
спочатку уточнимо, кілько з портів на буксирах ВИХОДИТИМУТЬ
як пхався адмірал кузнєцов з пердячим паром досі весь світ у курсі дєла
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03.06.2022 15:04 Ответить
И кого могут напугать эти РЖАВЫЕ ПОСУДИНЫ!?
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03.06.2022 14:30 Ответить
ну ніщо їх не вчить, сцук запарєбрєчних
вже 30 тисяч дипломів в Україні отримали - не допомагає, все їм УЧЄЕНІЯ тра
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03.06.2022 15:02 Ответить
 
 