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Новости За рубежом
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Болгария (617) Газ (10098) Газпром (3166)

Болгария больше никогда не будет вести переговоры с российским "Газпромом", – вице-премьер Васильев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

болгарія

Об этом заявил в четверг в парламенте вице-премьер Асен Васильев, добавив, что контракт с компанией истекает в конце года и что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Отвечая на вопрос члена пророссийской националистической партии "Възраждане" о том, когда правительство возобновит переговоры с "Газпромом", Васильев сказал парламенту, что истекающий в конце года контракт Болгарии не был расторгнут Болгарией, и что поставки газа были приостановлены Россией в одностороннем порядка.

"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом" по поставкам", – сказал Василев в парламенте.

Государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает "Газпрому", что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией, срок действия которых истекает в конце этого года.

"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом", и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – сказал вице-премьер.

Читайте: В Австрии создали юридические условия для лишения "Газпрома" хранилища

Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
И ещё Балатон - тоже проходу от кацапов нет . Чувствуют себя как дома. Простые венгры для них - цыгане. Кацапы своей культуры не имеют и чужую не воспринимают - типичное быдло
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03.06.2022 09:13
+19
зачистили бы чехи Карловы Вары,так люблю туда ездить но концентрация русни на метр квадратный поражает.
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03.06.2022 09:08
+10
Репутация рашки как поставщика: дно, хехе
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03.06.2022 09:15
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зачистили бы чехи Карловы Вары,так люблю туда ездить но концентрация русни на метр квадратный поражает.
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03.06.2022 09:08 Ответить
И ещё Балатон - тоже проходу от кацапов нет . Чувствуют себя как дома. Простые венгры для них - цыгане. Кацапы своей культуры не имеют и чужую не воспринимают - типичное быдло
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03.06.2022 09:13 Ответить
Ще трохи і Балатон їм буде не по кишені, не кажу вже про К Вари.
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03.06.2022 10:25 Ответить
Замість Карлові Вари будуть кацапам путінські чвари...
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03.06.2022 10:44 Ответить
И отобрали бы кацапское имущество в Черногории.
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03.06.2022 10:24 Ответить
Репутация рашки как поставщика: дно, хехе
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03.06.2022 09:15 Ответить
Уже даже начали строительство газопровода. Тут же началась масштабная война в Сирии. А Украина подписала с Shell контракт на разведку и добычу сланцевого газа в донецкой области в 2013.
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03.06.2022 09:40 Ответить
із сланців там можна було підняти до 60 млрд.м.куб газа і москва про це знала
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03.06.2022 09:56 Ответить
Взагалі то треба бути генієм антиполітики, аби відвадити від Московії болгар та чорногорців.
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03.06.2022 10:24 Ответить
Навіть у Болгарії хватило розуму і гідності відмовити параші платити рублями, а німці і угорці погодилися.
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03.06.2022 10:38 Ответить
"Ніколи не кажи "ніколи"" ...
Якби узимку не запрацював СП-2 ...
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03.06.2022 11:48 Ответить
 
 