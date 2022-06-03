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Новости Война в Украине
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Война закончится за столом переговоров, – Столтенберг после разговора с Байденом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "окончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это превратилось в войну на истощение, где украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но Россия несет еще большие потери, - Столтенберг

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Точно? Если бы не минские протоколы у нас бы не было армии образца 2019, которую Зе так и не смог развалить за 3 года своего воровства и благодаря которой Украина до сих пор существует. А что сделал Боневтик за свои 3 года власти для укрепления обороны страны?
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03.06.2022 09:16
+47
Спочатку кацапи виводять років на кордони 2013 року, повертають вкрадених дітей. А вже потім, буде обговорення репарацій та демілітаризації московії
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03.06.2022 09:16
+43
Обычно за столом переговоров подписывают договор.А любой договор с Россией не имеет смысла в принципе-она его нарушит в любой момент.Это бред Столтенберга.Только полный разгром России,только лишение ее ЯО в обмен на снятие санкций- и никаких бумажек!
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03.06.2022 09:12
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Ага...
Тільки якщо спочатку на цьому столі препаруватимуть ***** разом з його міністрами, дерьмопутатами та ДЕгенералами...
От тоді можна і побалакать...
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03.06.2022 10:39 Ответить
Що воно має на увазі під словом "переговори"? "Сохранєніє ліца путєна?".. Щось, чим далі, тим більше нервує цей ...
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03.06.2022 10:41 Ответить
Варианты:
1. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (проигрыш РФ на фронтах)
2. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. удалось сформировать мировую (вкл. Китай, Индию и т.п. ) антироссийскую коалицию и РФ грозит экономическая катастрофа)
3. Украина вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. не смотря на помощь запада, проигрывает на фронтах)
4. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не верит в способность Украины выиграть войну и уверен в победе РФ. Это было в первые недели войны, но не исключено в будущем)
5. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не готовы дальше поставлять вооружение, финансировать, терпеть убытки от санкций и т.п. Это в случае затяжной войны - на годы)
6. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. Путлер открыто, прямо и конкретно заявляет о планах применить ЯО, если Украина не примет его условия)

Все эти сценарии "мирных переговоров" имеют принципиально разные причины и обстоятельства и, соответственно, результаты этих мирных переговоров. Но очевидно одно - от Украины тут мало что зависит (только п.3)
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03.06.2022 10:47 Ответить
війна закінчується завжди на полі бою, а за столом перемовин - тільки фіксується результат, тобто зміни, які відбулися в результаті закінчення війни.
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03.06.2022 11:00 Ответить
Во как! А "командир" НАТО оказывается пацифист и миротворец.
Видимо ему Салливан "доходчиво" в уши надул, какого курса придерживатся нужно.
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03.06.2022 11:01 Ответить
Не поняли вы текста поста. Ничего такого Столтенберг не говорилю Он "похвалил США за лидерство и поддержку Украины".
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04.06.2022 08:54 Ответить
Иди ты в жопу, интеллигент в маминой кофте.
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03.06.2022 11:26 Ответить
Нато побоюється рашку
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03.06.2022 11:33 Ответить
Вже доперемовлялися з 2014 року. Столтенбергу - боягузу (ну яке воно НАТО?) - війна закінчиться тільки перемогою України і на полі бою. Бо інакше не буде нам прощення від тих хто віддав за Україну своє життя.
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03.06.2022 11:42 Ответить
Нахрена он повторяет брехню *********** для собственных zомбаков, ********* сознательно шёл на захват Украины и сближении с границами НАТО.
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03.06.2022 11:51 Ответить
После провала мокшанского блицкрига и понесённых невосполнимых потерь кадровой части их армии, после выявленных зверств и мародёрства на ранее оккупированных московией территориях, после Бучи и Мариуполя, в условиях ленд-лиза, уже по факту полностью ликвидировавших изначальное преобладание московии "в войне ресурсов", у нас появилась реальная возможность военного и окончательного решения всех проблем, обусловленных существованием имперского "русского мира".

Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.
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03.06.2022 12:20 Ответить
Именно сейчас у нас появился исторический шанс военного решения всех проблем с имперским "русским миром". Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей дерусификацией и демилитаризацией этих осколков.
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03.06.2022 12:26 Ответить
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03.06.2022 12:21 Ответить
війна закінчується або перемогою або капітуляцією і гратися з тим не слід
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03.06.2022 12:29 Ответить
війна закінчиться тільки перемогою України на всіх фронтах!
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03.06.2022 12:52 Ответить
Та да, всі забувають що ЗЕрмак за три роки для ЗСУ нічого не зробив.
Навіть до кінця розвалити ЗСУ у ЗЕрмака не вийшло.
Порох гарно попрацював, тільки капітуляція паРащі
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03.06.2022 13:19 Ответить
ніхто не буде домовлятися, хіба за репарації)
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03.06.2022 13:38 Ответить
СтуЛ тенберг це теж продажна західна ***** шльондра як шніцель та макарон ,йовбік його коханець блд...
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03.06.2022 14:02 Ответить
Война закончится после 24.02.2022 когда украинский солдат на развалинах кремля сделает надпись - " РУЇНАМИ КРЕМЛЯ ЗАДОВОЛЕНИЙ!"
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03.06.2022 15:43 Ответить
@Влалимир Вовчик

Читали «Штурм Берліна»?

Так, то було б адекватно: "Розвалинами Рейхстагу Кремля задоволений. Полковник Денис Прокопенко».💪
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03.06.2022 21:40 Ответить
В этом никто не сомневается.
Вопрос в другом - на какой линии будет стоять стол переговоров ?!
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03.06.2022 17:14 Ответить
пора зели валить нахер!!!!!!!!!! как дипломат он полный ноль
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03.06.2022 18:08 Ответить
Как дипломат??? А в чому він не повний нуль?
Ну, можливо, як виконавець прелюдій на піаніно дітородним органом?
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03.06.2022 19:48 Ответить
Ще один споглядальник хлу в очко. Колєйка збільшується
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03.06.2022 18:56 Ответить
Это ж курьезное заявление : все знают, что Пуйло засцыт выезжать на переговоры - он же бункерный

А значит до победы
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03.06.2022 19:37 Ответить
І ще один переможець який ледве не усрався коли взнав про напад на Україну.
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03.06.2022 19:46 Ответить
Стол переговоров это значит потеря территорий.
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03.06.2022 20:13 Ответить
Столтенберг - пустое место.
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03.06.2022 20:38 Ответить
банкір явно не на своєму місці,
******* три місяці одне і теж,
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03.06.2022 21:14 Ответить
Війна персонально для Столтенберга скінчиться ПІД столом у його новому офісі президента норвезького (чи шведського?) нацбанку, де він буде ховатись від москальських ракет, що залишились невикористані під час агресіі в Украіну.

Каюсь, я був кращоі думки про нього.
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03.06.2022 21:31 Ответить
Война закончится на условиях Украины. ***** говорить Украине каким она видит выход. Это Байден сказал. Столтенбергу 👎
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03.06.2022 21:49 Ответить
Гиги )) очільник великого альянсу перевів стрілки (відповідальність та вольові рішення) на Байдена...
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03.06.2022 22:05 Ответить
Ніяких переговорів з терористам. Тільки повна зачистка і створення ДМЗ в приграничних областях росії та білорусі.

Столтенберг до речі підозрюється в роботі на росію як сплячий агент який лиш чекаю часу.
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03.06.2022 22:24 Ответить
СКАЗАЛ, что в ЛУЖУ ПЕРДНУЛ.
Вот, ****, ИДИОТ.
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03.06.2022 22:32 Ответить
Всрусь, но не покорюсь. Путіноїд не прийме поразки в переговорах. Тільки сила ЗСУ зможе подолати рашиський сатанізм.
Як казав Дудаєв - росія паде, коли встане українське сонце.
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04.06.2022 10:55 Ответить
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