Война закончится за столом переговоров, – Столтенберг после разговора с Байденом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "окончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.
Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".
Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".
"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Тільки якщо спочатку на цьому столі препаруватимуть ***** разом з його міністрами, дерьмопутатами та ДЕгенералами...
От тоді можна і побалакать...
1. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (проигрыш РФ на фронтах)
2. Россия вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. удалось сформировать мировую (вкл. Китай, Индию и т.п. ) антироссийскую коалицию и РФ грозит экономическая катастрофа)
3. Украина вынуждена сесть за стол переговоров. (т.к. не смотря на помощь запада, проигрывает на фронтах)
4. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не верит в способность Украины выиграть войну и уверен в победе РФ. Это было в первые недели войны, но не исключено в будущем)
5. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. не готовы дальше поставлять вооружение, финансировать, терпеть убытки от санкций и т.п. Это в случае затяжной войны - на годы)
6. "Запад" вынуждает Украину сесть за стол переговоров. (т.к. Путлер открыто, прямо и конкретно заявляет о планах применить ЯО, если Украина не примет его условия)
Все эти сценарии "мирных переговоров" имеют принципиально разные причины и обстоятельства и, соответственно, результаты этих мирных переговоров. Но очевидно одно - от Украины тут мало что зависит (только п.3)
Видимо ему Салливан "доходчиво" в уши надул, какого курса придерживатся нужно.
Да это будет не просто, но это стало возможным и от нас зависит превращение этой возможности в реальность. И упустить этот шанс нам категорически нельзя. По той простой причине, что это вопрос прежде всего нашего выживания. Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков. Реальность такова, что если мы их не уничтожим, то они, рано или поздно, уничтожат нас. И мы должны это сделать, а не перекладывать проблему на плечи собственных детей или внуков.
Навіть до кінця розвалити ЗСУ у ЗЕрмака не вийшло.
Порох гарно попрацював, тільки капітуляція паРащі
Читали «Штурм Берліна»?
Так, то було б адекватно: "Розвалинами
РейхстагуКремля задоволений. Полковник Денис Прокопенко».💪
Вопрос в другом - на какой линии будет стоять стол переговоров ?!
Ну, можливо, як виконавець прелюдій на піаніно дітородним органом?
А значит до победы
******* три місяці одне і теж,
Каюсь, я був кращоі думки про нього.
Столтенберг до речі підозрюється в роботі на росію як сплячий агент який лиш чекаю часу.
Вот, ****, ИДИОТ.
Як казав Дудаєв - росія паде, коли встане українське сонце.