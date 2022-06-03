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С территории РФ в очередной раз обстреляли Сумщину: зафиксировано около 20 прилетов из миномета
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сумщину продолжают обстреливать с территории Российской Федерации.
Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сумщина. 2 июня после 17 часов, россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской громады, Сумской район. Около 20 прилетов. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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+6 валерий коренев 41e3634f
показать весь комментарий03.06.2022 09:24
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показать весь комментарий03.06.2022 09:32
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кучму аж 2 раза выбрали, а теперь Америка виновата?
все тіж самі орки, все так само палять в ***** знає куди..