С территории РФ в очередной раз обстреляли Сумщину: зафиксировано около 20 прилетов из миномета

Сумщину продолжают обстреливать с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. 2 июня после 17 часов, россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской громады, Сумской район. Около 20 прилетов. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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