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С территории РФ в очередной раз обстреляли Сумщину: зафиксировано около 20 прилетов из миномета

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Сумщину продолжают обстреливать с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. 2 июня после 17 часов, россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской громады, Сумской район. Около 20 прилетов. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
А где этот, как его...ну наш .... главный???? Опять видосики крутит??? Это уже не смешно, надо туда направит первую ледю на постоянку, может тогда по кацапне ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 09:24
+5
Своё оружие надо иметь, а не клянчить у Америки.
кучму аж 2 раза выбрали, а теперь Америка виновата?
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03.06.2022 10:21
+4
Історично так склалося, що для українського нарiду більш прийнятно бути в ролі жертви, ніж безжально знищувати всюди своїх ворогів.
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03.06.2022 09:32
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А где этот, как его...ну наш .... главный???? Опять видосики крутит??? Это уже не смешно, надо туда направит первую ледю на постоянку, может тогда по кацапне ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2022 09:24 Ответить
Тут надо дронами камикадзе отвечать и цель накроют и следов почти не будет.И вообще это не мы.
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03.06.2022 09:27 Ответить
Історично так склалося, що для українського нарiду більш прийнятно бути в ролі жертви, ніж безжально знищувати всюди своїх ворогів.
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03.06.2022 09:32 Ответить
Завязывайте изучать историю Украины и казаков по кацапским учебникам.
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03.06.2022 09:44 Ответить
Іноді треба взагалі історією України цікавитись.
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03.06.2022 10:21 Ответить
Ну Америка ж заявила - тільки не стріляйте по рашинській території. Не вже не зрозумілий натяк?
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03.06.2022 09:32 Ответить
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03.06.2022 09:37 Ответить
Своё оружие надо иметь, а не клянчить у Америки.
кучму аж 2 раза выбрали, а теперь Америка виновата?
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03.06.2022 10:21 Ответить
Ясно понятно.Америка виновата!
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03.06.2022 11:04 Ответить
на східному фронті без змін.
все тіж самі орки, все так само палять в ***** знає куди..
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03.06.2022 09:38 Ответить
Пора давать ответку. Давно пора. Иначе гопота не поймет
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03.06.2022 09:39 Ответить
це макіївські, ідейні, з сахарторгу на відпочінку
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03.06.2022 09:43 Ответить
Оманский сходняк
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03.06.2022 10:50 Ответить
Ну хоть потужно зафиксували прильоти?
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03.06.2022 11:05 Ответить
 
 