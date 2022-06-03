Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 950 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1367 танков и 3366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июня потери личного состава противника составляют около 30 950 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 30950 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1367 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3366 (+12) ед,
артиллерийских систем - 661 (+14) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средств ПВО - 95 (+0) ед,
самолетов - 210 (+0) ед,
вертолетов - 175 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14),
крылатых ракет - 121 (+1),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,
специальной техники - 51 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Путлеровский Паханат сократил численность Орды на 12 миллионов кацапсин.
Сьогодні сотий день війни
Ми вистояли, не програли,
Доб'єм потвору восени,
Бо ми потужнішими стали.
Ворог зібрав все, що було,
Знімає техніку стареньку,
Багато знищено, що йшло,
Допалимо і це тихенько.
Ціну велику вже дали,
Бо гинуть у боях найкращі,
Від смерті нас вони спасли,
Самі ж упали в війни пащі.
Всі вірим нашим ЗСУ,
Що орду далі не пускають.
А дух й молитви ПЦУ,
До перемоги нас єднають.
03.06.2022 р.
Анатолій Березенський
Коблєво