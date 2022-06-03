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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15366) война (46763) Генштаб ВС (4284) уничтожение (3834) техника (1542) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 950 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1367 танков и 3366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июня потери личного состава противника составляют около 30 950 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30950 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1367 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3366 (+12) ед,

артиллерийских систем - 661 (+14) ед,

РСЗО  - 207 (+0) ед,

средств ПВО - 95 (+0) ед,

самолетов - 210 (+0) ед,

вертолетов - 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14),

крылатых ракет - 121 (+1),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,

специальной техники - 51 (+0).

Читайте: Россияне понесли значительные потери на Попаснянском направлении, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 950 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1367 танков и 3366 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+6
Утилізація московських ординців триває!!)))
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03.06.2022 09:48
+6
СОТИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ

Сьогодні сотий день війни
Ми вистояли, не програли,
Доб'єм потвору восени,
Бо ми потужнішими стали.

Ворог зібрав все, що було,
Знімає техніку стареньку,
Багато знищено, що йшло,
Допалимо і це тихенько.

Ціну велику вже дали,
Бо гинуть у боях найкращі,
Від смерті нас вони спасли,
Самі ж упали в війни пащі.

Всі вірим нашим ЗСУ,
Що орду далі не пускають.
А дух й молитви ПЦУ,
До перемоги нас єднають.

03.06.2022 р.
Анатолій Березенський
Коблєво
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03.06.2022 10:32
+4
Отрицательный рост боевой мощи "второй армии в мире"...
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03.06.2022 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Утилізація московських ординців триває!!)))
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03.06.2022 09:48 Ответить
вчера про катера десантные писали возле очакова
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03.06.2022 09:49 Ответить
Арестович вчера в ФейгинЛайв рассказывал про все наши контратаки и оборонительные действия и по его словам получалось как минимум 350-400 дохлых орков. А в статистике всего 100 добавилось.
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03.06.2022 10:00 Ответить
Арестович их не считал..., а кто считал - получил столько, жаль, что эти цифры для русни ничего не значат, тем более, что дохлых ванек своих они даже не забирают...
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03.06.2022 10:13 Ответить
Була така інфа. В Дніпро-Бузькому лимані 2 катери!
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03.06.2022 10:45 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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03.06.2022 09:57 Ответить
маловато будет!
Путлеровский Паханат сократил численность Орды на 12 миллионов кацапсин.
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03.06.2022 10:01 Ответить
СОТИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ

Сьогодні сотий день війни
Ми вистояли, не програли,
Доб'єм потвору восени,
Бо ми потужнішими стали.

Ворог зібрав все, що було,
Знімає техніку стареньку,
Багато знищено, що йшло,
Допалимо і це тихенько.

Ціну велику вже дали,
Бо гинуть у боях найкращі,
Від смерті нас вони спасли,
Самі ж упали в війни пащі.

Всі вірим нашим ЗСУ,
Що орду далі не пускають.
А дух й молитви ПЦУ,
До перемоги нас єднають.

03.06.2022 р.
Анатолій Березенський
Коблєво
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03.06.2022 10:32 Ответить
Отрицательный рост боевой мощи "второй армии в мире"...
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03.06.2022 10:43 Ответить
+ по артсистемам радує
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03.06.2022 11:24 Ответить
ребят, 'Liquidated' режет глаз любому англоязычному украинцу. Напишите что-то понятнее, Utilized, или хотя бы Sedated, и то понятнее будет.
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03.06.2022 21:26 Ответить
 
 