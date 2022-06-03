Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30 950 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1367 танков и 3366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 июня потери личного состава противника составляют около 30 950 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30950 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1367 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3366 (+12) ед,

артиллерийских систем - 661 (+14) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средств ПВО - 95 (+0) ед,

самолетов - 210 (+0) ед,

вертолетов - 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 535 (+14),

крылатых ракет - 121 (+1),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2329 (+4) ед,

специальной техники - 51 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.