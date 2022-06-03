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Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов, "отметив" 100-й день от начала их полномасштабного наступления на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Так, с 04:42 до 05:15 наблюдатели зафиксировали на направлении Каменская Слобода более 40 взрывов (приходов) из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры не поступало", - говорится в сообщении.

Читайте: Черниговщину обстреливают из 120-мм миномета с территории РФ, - ОК "Північ"

Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 01
Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 02
Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 03
Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 04
Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 05
Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 06
Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК Північ 07
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І коли буде відповідь? Набридло вже читати: обстріляли, обстріляли, а у відповідь тиша
Декілька раз ******* мінімум зі 155-х і відразу заспокоються
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03.06.2022 09:59 Ответить
і що тут робити??? і відповідь не можна? а то путін нападе???
а не покаране зло - борзєєт !!!!
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03.06.2022 10:03 Ответить
В тексте статьи нормально, но в заголовке - 152-мм єто не миномет
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03.06.2022 11:57 Ответить
редактори цензора, не викручуйте в назві те ,чого нема в тексті,- не існує в раші 152 мм міномета
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03.06.2022 12:30 Ответить
Баден, головне не наносити удари по теріторії московії,-ми вірно зрозуміли? Не будем провакувати х...ла!
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03.06.2022 17:55 Ответить
 
 