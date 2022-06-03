Черниговщина обстреляна из 120-мм и 152-мм миномета с территории РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов, "отметив" 100-й день от начала их полномасштабного наступления на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Так, с 04:42 до 05:15 наблюдатели зафиксировали на направлении Каменская Слобода более 40 взрывов (приходов) из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры не поступало", - говорится в сообщении.

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