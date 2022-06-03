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Новости Война в Украине
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война (46763) оружие (9383) Россия (91262) санкции (10616) США (23185) технологии (621)

Большинство техники РФ содержит компоненты из США или ЕС - американцы, исследовавшие трофеи ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

плата

Американские специалисты по приглашению СБУ посетили Украину и исследовали захваченную у россиян военную технику. Они пришли к выводу, что российская техника и оружие построены на западных компонентах и технологиях.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Американские специалисты разобрали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры.

"Исследователи, приглашенные украинской Службой безопасности для независимого анализа российской техники, обнаружили, что почти вся она включала в себя детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", – говорится в публикации.

Читайте: Китай хочет помочь РФ обойти санкции. Но боится, что его накажет мир, - The Washington Post

По словам одного из исследователей Conflict Armament Research (идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы) Дэмиена Сплитерса, российские компании десятилетиями имели доступ к "непрерывной поставке" западным технологиям: "Передовые российские системы вооружения и связи были построены на базе западных чип".

Вместе с тем известно, что из-за санкций экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%.

Отмечается, что, по словам американских и европейских официальных лиц, США и десятки стран использовали запреты на экспорт, чтобы ограничить возможности России производить оружие. В итоге, как отметил высокопоставленный американский чиновник, РФ столкнулась с серьезными затруднениями с получением микрочипов для пополнения своих запасов высокоточного оружия.

Также читайте: Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS

Напомним, ранее сообщалось, что на днях Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничения против 17 россиян и 16 юридических лиц.
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Топ комментарии
+32
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03.06.2022 10:28
+22
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03.06.2022 10:31
+14
Авжеж, свого то нічого нема... Ну окрім кришок від пляшок
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03.06.2022 10:21
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nu eto kak by i tak ponjatno....v chem novostj ?
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03.06.2022 10:21 Ответить
Новость в том что проклятые пендосы вооружили паРашку и вынудили её, несчастную, напасть на Украину...
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03.06.2022 10:27 Ответить
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03.06.2022 10:30 Ответить
Авжеж, свого то нічого нема... Ну окрім кришок від пляшок
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03.06.2022 10:21 Ответить
Которые они все время заменяют своими аналами.
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03.06.2022 10:25 Ответить
Не,у них полно еще своих чипов
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03.06.2022 11:19 Ответить
Чиполитейный завод.
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03.06.2022 12:40 Ответить
Анало говнєтная тєхнологія! Пєрєносной чіп! ТРЕПЕЩИ ОМЕРІКА, МАСК І БІЛ ГЄЙТС!!!1
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03.06.2022 18:55 Ответить
Учора була новина про те, що "росія переходить на посилений режим вироблення ракет, ****-мойо".
Тим часом експорт семікондукторів до РФ, як читаємо тут, скоротився на 90%.
Тобто нові ракети кацапи робитимуть з лайна та хмизу? 🤔
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03.06.2022 10:24 Ответить
якутский скульптор будет завален заказами. ) его время.
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03.06.2022 10:28 Ответить
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03.06.2022 11:21 Ответить
Ща допомогою плат з викраденох у Епіцентрах пбутової техніки. Для цього з Сирвї запросили відповілниз "спеціалістів", які вміють робити бомби і ракети на коліні з підручних матеріалів. 😊
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03.06.2022 10:37 Ответить
Ну, так палестинські "Касами" - теж, начебто, ракети.
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03.06.2022 10:37 Ответить
на жаль,буде закуповуватись через "сірі схеми"...
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03.06.2022 10:48 Ответить
Звісно будуть! Але є одне АЛЕ! Вони будуть ~ втричі дорожчі,менш надійні,і не в потрібній кількості.
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03.06.2022 11:23 Ответить
мені тут якесь падло втирало в коментах, що Пентагону і американцям не потрібно нічого вивчати, і нічого брати фізично в русні, що достатньо просто підкупити менеджерів оборонних підприємств, і креслень вистачить. ну шо дебіл? як тобі така стаття? не потрібні кажеш фізично все вивчати? креслень достатньо?
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03.06.2022 10:24 Ответить

баран, що вивчати?
анало говнет ный танк армата?
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03.06.2022 10:29 Ответить
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03.06.2022 10:28 Ответить
Хочеш "посмяятися ? Вони "витяли 3ЇАЛЗЧ
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03.06.2022 10:50 Ответить
Дуже дякую, потужно проіржався від кожної назви
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03.06.2022 11:24 Ответить
тю, а то не знав ніхто - там тільки палки і гімно кацапське ...
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03.06.2022 10:28 Ответить
Ну вот вам и ответ кто выкормил кремлевского Фюрера. Зато нам Запад все это время ничего не давал, атопутиннападэ
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03.06.2022 10:30 Ответить
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03.06.2022 10:31 Ответить
Выражение лиц соответствует уровню интеллекта..
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03.06.2022 13:54 Ответить
ніколи не бачіли кацапську мікросхему? - троє несуть
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03.06.2022 10:33 Ответить
XDDDD

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03.06.2022 11:39 Ответить
Лунная программа??
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03.06.2022 13:56 Ответить
Діти, газ та нафта в кацапів добрі. А все, що вони роблять руками чи головою -- лайно.
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03.06.2022 10:34 Ответить
Діти в московитів добрі??? Зайди в рулетку та спробуй поспілкуватися з ними !)
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03.06.2022 10:52 Ответить
Всі діти добрі від народження. Потворами та сволотою нас робить оточення.
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03.06.2022 12:13 Ответить
Але і тут є виключення. Не всі діти в поганому оточенні виростають потворами і сволотою.
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03.06.2022 18:45 Ответить
Так, Ваша правда, знаю одного такого, та потвори і сволота прибили його до хреста.
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03.06.2022 19:09 Ответить
угу ... нафта "уралс" доволі специфічна і дешевша за "брент".
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03.06.2022 11:55 Ответить
Нащо, тоді, купували в них те "лайно" всім світом та зараз зупинитися не можуть?
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03.06.2022 12:07 Ответить
По-перше, за часів совка вже були побудовані нафтопроводи і НПЗ під цей тип нафти, по-друге, таким чином "виховували" арабів, іранців, іракців і венесуельців. Тепер прийшла черга виховувати рашку, до речі, за допомогою вже вихованих нафтовидобувників.
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03.06.2022 18:54 Ответить
Открыли Америку . Сокольниковский смартфоностроительный завод полного цикла а это его оборудование . Станок70-х годов, но и тот импортный
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03.06.2022 10:35 Ответить
смартфоностроительный завод тяжелого смартфоностроения!!
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03.06.2022 13:59 Ответить
А що перешкоджає мордору отримувати ці деталі не напряму,а скажімо,через своїх союзників вірменів або грузинів.Якщо Тайвань заборонив екпорт своїх чипів оркам та бульбашам,то китайці без проблем зможуть допомогти оркам обійти цю заборону,чіпи поставлятимуть в китай,а китай надішле їх в мордор.
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03.06.2022 10:38 Ответить
Китайцям пригрозили, що ліцензії позабирають, якщо виявлять поставки у рф.
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03.06.2022 11:54 Ответить
В бялорусь вже не возять процесори.

І це до першої роз'яснювальної розмови посла США з урядом та президентом Грузії...

Інакше - тоді і в Грузії раптом настане брак смартфонів і взагалі літаків...

PS: зрозуміло, що буде якась кількість чипів прослизати повз санкції. Але і в лютому рашкованам здавалось, що запаси бойових літаків та гелікоптерів (які вони теж з-за санкцій практично не можуть виробляти зараз, окрім зовсім старих зразків) - нескінечені. Аж що зараз бачимо? Після 400 збитих літальних апаратів - раптом виявилося, що рашкованська авіація зовсім не нескінчена, а дуже вже скінчена. І літає досить впевнено тільки там, де в України проблеми з ППО - а це майже тільки на донбасі зараз. На всіх інших фронтах - никається.
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03.06.2022 20:30 Ответить
Ну, і з чого ж кацапи будуть масово ліпіти ракети, про які розповідає Маляр?
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03.06.2022 10:39 Ответить
будуть ліпити неточні радянські зразки тим паче металу вони накрали Первое судно с украденной в Мариуполе сталью прибыло в Ростов-на-Дону
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03.06.2022 10:44 Ответить
Трохи вище я виклав фото з якутським скульптором... От із того самого і ліпитимуть 💩🚀
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03.06.2022 11:47 Ответить
Как будто это новость. Могли и французские "Мистрали" и другое западное оружие сейчас бы против нас воевать. Орки совершенно не стеснялись в закупках. И чипов этих у них наверняка вагоны запасены.
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03.06.2022 10:41 Ответить
Можливо і є ті запаси в москалоти, але ж і станки з обладнанням, напевно, теж імпортні, та теж ламаються...
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03.06.2022 12:03 Ответить
Московицькі аналоговнєти ще на лампах. Незабаром перейдуть на транзистори.
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03.06.2022 10:45 Ответить
На фотке как раз транзисторы. Тема той самой лампы от бонч-бруевича не раскрыта...
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03.06.2022 11:12 Ответить
Это лампа ЛК7Ж ? Самая ходовая!
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03.06.2022 11:31 Ответить
чого ви троє іржете ? Якщо воно буде їздити, літати, стріляти ... яка нам різниця з чого воно зроблене ??
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03.06.2022 11:52 Ответить
ЗРК Оса якраз на лампах. Не знаю, чи помінялась до цього часу на ній схемотехніка? Там ще й турбіна окремо для живлення апаратури. Бєларусія була розробила свій комплекс як модернізацію.
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03.06.2022 12:20 Ответить
Різниця є.

Для прикладу: якщо хтось не знає та не розуміє, основою української "системи" ППО зараз є навіть не С-300 і не "Оса", а 100 установок ТОР-М, які були зняті з консервації в 2018 році, пройшли модернізацію (отримали замість аналогових - цифрові системи управління/зв'язку тощо), пройшли випробування в лютому 2019 році і були прийняті на озброєння/чергування.

Аналогічно з БПЛА. Рашка можете скільки завгодно ліпити в Орлан-10 ізраїльської розробки щось вкрадене в обхід санкцій, але у порівнянні з Байрактарами чи навіть MQ-9 Reaper (покупка яких вже всерьоз обговорюється з США) - це просто забавка, яку "зсаджують" досить недорогими засобами. І вже знищили 540 штук (а це ~30-50% від вироблених за ... 12 років, аби ви розуміли).

Немає БПЛА - немає оперативної корекції арти. Немає корекції арти - пісець будь-якому підрозділу рашки, не прикритому артою.
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03.06.2022 20:56 Ответить
Ну, какие бы орки небыли пдрсы, их военная техника на дискретных элементах,не микросхемах,(имеется ввиду платы электроники) имела такой запас по надежности, что ёмаё.. Проходила тройную проверку на "неубиваемость", отбирались самые качественные компоненты из партий. Кто разбирал тот знает )) У нас в городе работал завод сопротивлений при совке, компоненты из которых собирались элементы военной техники под охраной отправлялись по союзу.. Цеха по их производству были "государством в государстве".
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03.06.2022 14:23 Ответить
аналогов нет и не будет ))))) анало-говнет- будет
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03.06.2022 11:07 Ответить
Хорошо бы эти все лазейки для поставок вскрыть и виновных расстрелять.
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03.06.2022 11:13 Ответить
***** ліл 😂🤣

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03.06.2022 11:44 Ответить
"секрет Полішенеля", блін ...
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03.06.2022 11:50 Ответить
 
 