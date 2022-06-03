Большинство техники РФ содержит компоненты из США или ЕС - американцы, исследовавшие трофеи ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американские специалисты по приглашению СБУ посетили Украину и исследовали захваченную у россиян военную технику. Они пришли к выводу, что российская техника и оружие построены на западных компонентах и технологиях.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Американские специалисты разобрали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры.
"Исследователи, приглашенные украинской Службой безопасности для независимого анализа российской техники, обнаружили, что почти вся она включала в себя детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", – говорится в публикации.
По словам одного из исследователей Conflict Armament Research (идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы) Дэмиена Сплитерса, российские компании десятилетиями имели доступ к "непрерывной поставке" западным технологиям: "Передовые российские системы вооружения и связи были построены на базе западных чип".
Вместе с тем известно, что из-за санкций экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%.
Отмечается, что, по словам американских и европейских официальных лиц, США и десятки стран использовали запреты на экспорт, чтобы ограничить возможности России производить оружие. В итоге, как отметил высокопоставленный американский чиновник, РФ столкнулась с серьезными затруднениями с получением микрочипов для пополнения своих запасов высокоточного оружия.
Напомним, ранее сообщалось, что на днях Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничения против 17 россиян и 16 юридических лиц.
Пожалуйста, подождите...
Тим часом експорт семікондукторів до РФ, як читаємо тут, скоротився на 90%.
Тобто нові ракети кацапи робитимуть з лайна та хмизу? 🤔
баран, що вивчати?
анало говнет ный танк армата?
І це до першої роз'яснювальної розмови посла США з урядом та президентом Грузії...
Інакше - тоді і в Грузії раптом настане брак смартфонів і взагалі літаків...
PS: зрозуміло, що буде якась кількість чипів прослизати повз санкції. Але і в лютому рашкованам здавалось, що запаси бойових літаків та гелікоптерів (які вони теж з-за санкцій практично не можуть виробляти зараз, окрім зовсім старих зразків) - нескінечені. Аж що зараз бачимо? Після 400 збитих літальних апаратів - раптом виявилося, що рашкованська авіація зовсім не нескінчена, а дуже вже скінчена. І літає досить впевнено тільки там, де в України проблеми з ППО - а це майже тільки на донбасі зараз. На всіх інших фронтах - никається.
Для прикладу: якщо хтось не знає та не розуміє, основою української "системи" ППО зараз є навіть не С-300 і не "Оса", а 100 установок ТОР-М, які були зняті з консервації в 2018 році, пройшли модернізацію (отримали замість аналогових - цифрові системи управління/зв'язку тощо), пройшли випробування в лютому 2019 році і були прийняті на озброєння/чергування.
Аналогічно з БПЛА. Рашка можете скільки завгодно ліпити в Орлан-10 ізраїльської розробки щось вкрадене в обхід санкцій, але у порівнянні з Байрактарами чи навіть MQ-9 Reaper (покупка яких вже всерьоз обговорюється з США) - це просто забавка, яку "зсаджують" досить недорогими засобами. І вже знищили 540 штук (а це ~30-50% від вироблених за ... 12 років, аби ви розуміли).
Немає БПЛА - немає оперативної корекції арти. Немає корекції арти - пісець будь-якому підрозділу рашки, не прикритому артою.