Большинство техники РФ содержит компоненты из США или ЕС - американцы, исследовавшие трофеи ВСУ

Американские специалисты по приглашению СБУ посетили Украину и исследовали захваченную у россиян военную технику. Они пришли к выводу, что российская техника и оружие построены на западных компонентах и технологиях.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Американские специалисты разобрали российские боеприпасы и оборудование, в том числе системы наведения ракет и лазерные дальномеры.

"Исследователи, приглашенные украинской Службой безопасности для независимого анализа российской техники, обнаружили, что почти вся она включала в себя детали от компаний из США и Европейского Союза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и другие детали", – говорится в публикации.

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По словам одного из исследователей Conflict Armament Research (идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы) Дэмиена Сплитерса, российские компании десятилетиями имели доступ к "непрерывной поставке" западным технологиям: "Передовые российские системы вооружения и связи были построены на базе западных чип".

Вместе с тем известно, что из-за санкций экспорт полупроводников в РФ сократился на 90%.

Отмечается, что, по словам американских и европейских официальных лиц, США и десятки стран использовали запреты на экспорт, чтобы ограничить возможности России производить оружие. В итоге, как отметил высокопоставленный американский чиновник, РФ столкнулась с серьезными затруднениями с получением микрочипов для пополнения своих запасов высокоточного оружия.

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Напомним, ранее сообщалось, что на днях Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничения против 17 россиян и 16 юридических лиц.