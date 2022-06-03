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Новости Война в Украине
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армия РФ (15366) Николаев (2008) Николаевская область (1870) обстрел (20159) Нацполиция (15734)

Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки обстрелам подверглись Николаев и восемь населенных пунктов региона. Полиция фиксирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под вражескими атаками находились областной центр и Очаков, Березнеговатое, Мешково-Погорелово, Гурьевка, Гороховка, Полигон, Степное и Лиманы. Есть погибшие и пострадавшие.

"Повреждены пять частных жилых домов, автомобили, гаражное помещение, складские помещения и другие хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. В результате вражеских обстрелов произошел пожар леса на территории Балабановского лесного урочища. Спасатели его ликвидировали", - говорится в сообщении.

Полицейские фиксируют последствия российской агрессии и помогают потерпевшим. По всем фактам нарушения законов и обычаев войны начаты уголовные производства, расследование которых продолжается.

Смотрите: За сутки россияне разрушили 23 объекта гражданской инфраструктуры Николаевщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 01
Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 02
Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 03
Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 04
Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 05
Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 06
Войска РФ обстреляли Николаев и 8 населенных пунктов региона. Есть жертвы, – Нацполиция 07
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Ну 3,14дараси і є! Слів немає від люті і ненависті до свинособак! Будьте усі прокляті, увесь мордор без винятку!!!
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03.06.2022 11:43 Ответить
 
 