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За 100 дней войны армия РФ не достигла ни одной из стратегических целей, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

русня

Россияне вынуждены сконцентрироваться на захвате Донбасса, потому что на 100 дней с начала полномасштабного вторжения не достигли ни одной из своих стратегических целей.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска не смогли достичь своих первоначальных целей – захватить Киев и центры правительства. Постоянное сопротивление украинцев и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций. После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений о планировании и плохом тактическом выполнении Россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Сейчас Россия добивается тактического успеха на Донбассе. Российские вооруженные силы создали и сохранили динамику и сейчас, похоже, удерживают инициативу над украинским сопротивлением", – говорится в сводке.

Читайте: В Минобороны Британии подтвердили, что передадут Украине ракетные системы MLRS М270, - CNN

В разведке Соединенного Королевства считают, что Россия, по всей вероятности, полностью захватит Луганщину в течение 2 недель.

"Россия достигла этих последних тактических успехов со значительными затратами ресурсов, а также сосредоточением силы и огня на одной части общей кампании. Россия не смогла создать маневр или движение по другим фронтам или направлениям, все они перешли к обороне. По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще много времени", – констатирует Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная огневая мощь оккупантов сконцентрирована на Луганщине, - разведка Великобритании
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Топ комментарии
+20
А захват Северо-Крымского канала, всего берега Азовского моря, Запорожской АЭС, это так, ерунда.
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03.06.2022 11:02
+7
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03.06.2022 11:04
+6
на привеликий жаль дещо таки досягли. Зробили нам неймовірно боляче, зруйнували економіку, тимчасово окуповані території відкинули у розвидку на 100 років і як шибко, колхози, безправ"я, довбане середньовіччя.
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03.06.2022 11:02
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А захват Северо-Крымского канала, всего берега Азовского моря, Запорожской АЭС, это так, ерунда.
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03.06.2022 11:02 Ответить
Це перемога, що тільки одну АЕС захопили...
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03.06.2022 11:10 Ответить
Чому це одну? Чернобильску захопили і навіть окопувалися в Рудому лісу. Єта пабєда, ящєтаю.
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03.06.2022 11:45 Ответить
Захват юга или даже всей Украины кроме Киева не означает падение Украины.
Захват Киева означает падение Украины даже если все остальные земли свободны.
Умение выставлять правильные приоритеты целиком и полностью достоинство и заслуга ВСУ.
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03.06.2022 12:19 Ответить
А нічого що вони всю Україну хотіли захопити? А Північно-Кримський канал ніякої стратегічної цінності не має. Коридор з Криму в Донбас їм таки, на жаль, вдалося, але це не було кінцевою метою, розвивати наступ з цих територій їм не можливо, а тому такий коридор діє виключно як допоміжна структура у захопленні Донбасу
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03.06.2022 12:58 Ответить
"Коридор з криму на донбас" - це виключено пропагандистська мета. Для цілей функціонування Криму як військової бази - він взагалі не потрібен. А функціонування Криму як хоч якоїсь економічної одиниці - це для рашкованів тільки "приємний бонус", а не хоч якась ціль, бо в них взагалі немає цілей в царині "внутрішньої економіки". Тобто "якщо комусь чогось не вистачає в Криму - їдьте в сонячний Магадан - там вистачить місця всім"...
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03.06.2022 14:55 Ответить
на привеликий жаль дещо таки досягли. Зробили нам неймовірно боляче, зруйнували економіку, тимчасово окуповані території відкинули у розвидку на 100 років і як шибко, колхози, безправ"я, довбане середньовіччя.
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03.06.2022 11:02 Ответить
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03.06.2022 11:04 Ответить
😊 Цікаво читати. Інформація подається лише стосовно дій кацапів. Так виглядає, що українська сторона - статисти. "Кацапи за два тижні імовірно зазоплять...." 😁
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03.06.2022 11:09 Ответить
Якщо ти 70 років поспіль вважаєш совко-рашку силою, а всі країни навкруги рашки "зоною впливу рашки", то дуже важко перемкнутися. Там багато таких. Тож не цікаво...
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03.06.2022 14:58 Ответить
рабZeянские крысы взяли областной центр Херсон...за 100 дней...
Гитлер за 100 дней был уже возле страной мацквы...
Крысы...,вам Капзда... каже Роман Цимбалюк...и я ему верю...
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03.06.2022 11:10 Ответить
для нас важливо, що Херсон узяли і не за 100 днів ...
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03.06.2022 11:43 Ответить
кто-то занялся разминированием и шашлыками...!
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03.06.2022 11:56 Ответить
Есть доказательства вашим словам?
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03.06.2022 12:20 Ответить
тебе новоJamiJami, стоит мне ответить...?
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03.06.2022 12:53 Ответить
окупована Херсонська, Запорізька, Маріуполь, розромлені нпз, інфраструктура, це не рахується?
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03.06.2022 11:10 Ответить
Херсонская и Запорожская области оккупированы частично. Херсон не является критичным городом, хотя его оккупация воспринимается болезненно. Мариуполь - вот серьезная потеря, но учитывая наличие у россии мощного флота и близость Мариуполя к границе, судьба его была предрешена, к сожалению. Надо воспринимать ситуацию реалистически, а при таком восприятии успехи Украины поистине выдающиеся.
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03.06.2022 11:28 Ответить
Херсонская область оккупирована на 95%. Херсон это контроль устья Днепра, он стратегически важен.
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03.06.2022 11:38 Ответить
Херсон сам по себе в силу положения окружён с трёх сторон. Водой. Во времена ВОВ был сдан за 3 дня. Фрицы позже просто удрали после выхода СССР к Каховке.
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03.06.2022 11:58 Ответить
стратег ****,це якщо наступати з заходу його тому і здали бо притиснутий до Дніпра,а зі сходу як його взяли га бовдуре? Один міст і ні одна руснява ***** в Херсон би не заповзла,так що не треба тої ******** про "вялікаю ачечественнаю"
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03.06.2022 14:55 Ответить
самое забавное что если начнем отбивать и реально там будут успехи гниды кацапские этот мост таки сломают..
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03.06.2022 20:05 Ответить
Читайте уважно: СТРАТЕГІЧНІ цілі-то захват Києва та Львова.
Не досягнуто.
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03.06.2022 11:31 Ответить
якщо метою були вода та електрика для криму,то СТРАТЕГІЧНІ цілі УЖЕ досягнуто
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03.06.2022 14:57 Ответить
Як військова база - Крим рашкованів задовільняє без всіляких каналів, електрики з України та сухопутних коридорів.

Головна "стратегічна ціль" в рашки - знищення України як держави. Якщо б окупантам пощастило і побрехеньки мертвечука для путлєра щодо стану суспільства в Україні виявилися правдою - це сталося б до кінця лютого.

Тож рашка просто перейшла до реалізації своєї стратегічної мети іншими шляхами - а саме, поступового "видриколупування територій".

Але ось тут рашку спіткав великий стратегічний програш! Бо на цьому етапі протистояння рашка отримала неочікувану величину втрат військового та економічного потенціалу. Більшість новітніх зразків озброєнь - втрачено. На відновлення тими ж темпами - 20+ років. Більшість кадрової армії - втрачено або деморалізовано. На відновлення - 5-10 років. Міжнародну "вагу" - втрачено. На відновлення - 30-50 років.

Саме тому поточна оперативна ціль рашки - військовий НЕПРОГРАШ в даній фазі протистояння. Бо інакше - можуть і путлєра свої ж "дістати" в бункері. Відчуваєте різницю? Не "перемога", а "непрограш"! Бо перемогти Україну у військовий спосіб вони вже не здатні. А стратегічна не змінилась - це все та ж мета - знищення України як держави.
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03.06.2022 15:14 Ответить
Вони захопили Азовське Море. Це теж щось.
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03.06.2022 11:38 Ответить
Фактично, це сталося ще в 2014 році. З-за цього товарообіг, фізичний, українських портів в Азовському морі не перевищував і 15% від загального обігу вантажів морем...

Політично - це, звичайно, дуже велика втрата.

Якщо пофантазувати, то умовами капітуляції рашки варто було б позбавити років на 50 рашку доступу до Азовського та Чорного моря. Для цього - вимагати створити "протекторат" у складі Ростову-на-Дону, Кубані/Ставропілля, до кордону з Грузією включно - під управлінням України. Ну, як Гонконг свого часу. Або як Кенігсберг. Нам чужого не треба, але це була б непагана часткова компенсація за заподіяні шкоди.

Ну і, звісно, використовувати ті 50 років цей "протекторат" як транзитну зону для рашкованських вантажів з п'ятикратними транспортними тарифами, причому виключно на користь бюджету Міністерства Оборони України, наприклад.
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03.06.2022 15:25 Ответить
зато кацапсины получили возможность отдать свои никчемные жизни за унитазы Путлера , яхту абрамовича и унавозить своими тушками землю Украины!

"Туши бурятов лежат и смердят!
то "Джавелины", жарят бурят!"
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03.06.2022 11:50 Ответить
Зачем это писать, захвачено 20% территории 14% с 24 февраля нам не хватает оружия даже для сдерживания враг медленно, но продвигается,не говоря об оружии для контрнаступления о котором уже не вспоминаем.....
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03.06.2022 11:57 Ответить
не захопили Київ, але отримали сухопутний прохід в крим, зруйнували наш експорт, розвалили економіку, убили людей((
ну що ж, боремося, іншого виходу нема. он Жданов каже, що вони скоро видохнуться зовсім. а там і допомога надійде у вигляді РСЗВ та ін.
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03.06.2022 12:16 Ответить
Те що москалі захопили і знищили і є стратегічні цілі.
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03.06.2022 12:27 Ответить
Побачив окупанта в одній із гарячих точок - повідом про це у чатбот єВорог! (https://t.me/evorog_bot) (@evorog_bot)

Ми вже побачили, наскільки успішною є співпраця українців та розвідки завдяки нашому чатботу єВорог (https://t.me/evorog_bot) 😎
(https://t.me/evorog_bot)

Завдяки вашим повідомленням військові отримують чимало цінної інформації. Вона допомогає суттєво знизити сили окупантів на наших землях. Сподіваємося, що й бажання воювати - також.

Але зараз ЗСУ дуже потребують вашої допомоги. Щоб перемогти російських загарбників, необхідна інформація про переміщення ворога в гарячих точках, а саме у таких областях:

🔘Харківській
🔘Донецькій
🔘Луганській
🔘Запорізькій
🔘Херсонській
🔘Миколаївській
🔘Одеській
🔘Чернігівській
🔘Сумській
🔘АР Крим

Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів і рідних, які зараз там перебувають, - переходьте у чатбот єВоро (https://t.me/evorog_bot)г і надсилайте фото та відео:

✅ техніки (з антенами чи без) та військ із зазначенням кількості;
✅ бетонних блоків чи окопів;
✅ штаби ворога
✅ дій окупантів - різка зміна поведінки з місцевими жителями;
✅ переміщення і напрямку руху техніки та особового складу;
✅ будь-які інші подробиці, які вам можуть здаватися важливими для ЗСУ.

Якщо немає можливості зробити кадри - надсилайте нам заявку з текстовим описом.

І не забувайте про власну безпеку 🙌🏻 Всі фото/відео та тексти видаляйте зі смартфонів.

Надсилайте інформацію у єВорог (https://t.me/evorog_bot), якщо хочете частіше чути «Горить, палає техніка ворожа». Разом до перемоги! 🇺🇦

@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/27111
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03.06.2022 15:24 Ответить
Рашисты подмяли более 20% территории, уничтожили города и поселки, десятки тысяч украинцев, а нас все убаюкивают.
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03.06.2022 16:42 Ответить
К сожалению бриты ошибаются - цель *****, пока, достигнута на 50% - если возьмут весь юг(Николаевскую и Одесскую области) и отрежут Украину от Чёрного моря, портов, плодородных земель - тогда, возможно, будет 100%. Наступление с севера Украины был отвлекающий удар от юга и востока Украины.
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03.06.2022 18:18 Ответить
хватит трындеть, давайте дроны, которые дистанционно, без визуального контакта, уничтожают танки и артиллерию орков
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03.06.2022 20:05 Ответить
 
 