За 100 дней войны армия РФ не достигла ни одной из стратегических целей, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне вынуждены сконцентрироваться на захвате Донбасса, потому что на 100 дней с начала полномасштабного вторжения не достигли ни одной из своих стратегических целей.
Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска не смогли достичь своих первоначальных целей – захватить Киев и центры правительства. Постоянное сопротивление украинцев и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций. После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений о планировании и плохом тактическом выполнении Россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Сейчас Россия добивается тактического успеха на Донбассе. Российские вооруженные силы создали и сохранили динамику и сейчас, похоже, удерживают инициативу над украинским сопротивлением", – говорится в сводке.
В разведке Соединенного Королевства считают, что Россия, по всей вероятности, полностью захватит Луганщину в течение 2 недель.
"Россия достигла этих последних тактических успехов со значительными затратами ресурсов, а также сосредоточением силы и огня на одной части общей кампании. Россия не смогла создать маневр или движение по другим фронтам или направлениям, все они перешли к обороне. По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще много времени", – констатирует Минобороны Британии со ссылкой на разведку.
Пожалуйста, подождите...
Захват Киева означает падение Украины даже если все остальные земли свободны.
Умение выставлять правильные приоритеты целиком и полностью достоинство и заслуга ВСУ.
Гитлер за 100 дней был уже возле страной мацквы...
Крысы...,вам Капзда... каже Роман Цимбалюк...и я ему верю...
Не досягнуто.
Головна "стратегічна ціль" в рашки - знищення України як держави. Якщо б окупантам пощастило і побрехеньки мертвечука для путлєра щодо стану суспільства в Україні виявилися правдою - це сталося б до кінця лютого.
Тож рашка просто перейшла до реалізації своєї стратегічної мети іншими шляхами - а саме, поступового "видриколупування територій".
Але ось тут рашку спіткав великий стратегічний програш! Бо на цьому етапі протистояння рашка отримала неочікувану величину втрат військового та економічного потенціалу. Більшість новітніх зразків озброєнь - втрачено. На відновлення тими ж темпами - 20+ років. Більшість кадрової армії - втрачено або деморалізовано. На відновлення - 5-10 років. Міжнародну "вагу" - втрачено. На відновлення - 30-50 років.
Саме тому поточна оперативна ціль рашки - військовий НЕПРОГРАШ в даній фазі протистояння. Бо інакше - можуть і путлєра свої ж "дістати" в бункері. Відчуваєте різницю? Не "перемога", а "непрограш"! Бо перемогти Україну у військовий спосіб вони вже не здатні. А стратегічна не змінилась - це все та ж мета - знищення України як держави.
Політично - це, звичайно, дуже велика втрата.
Якщо пофантазувати, то умовами капітуляції рашки варто було б позбавити років на 50 рашку доступу до Азовського та Чорного моря. Для цього - вимагати створити "протекторат" у складі Ростову-на-Дону, Кубані/Ставропілля, до кордону з Грузією включно - під управлінням України. Ну, як Гонконг свого часу. Або як Кенігсберг. Нам чужого не треба, але це була б непагана часткова компенсація за заподіяні шкоди.
Ну і, звісно, використовувати ті 50 років цей "протекторат" як транзитну зону для рашкованських вантажів з п'ятикратними транспортними тарифами, причому виключно на користь бюджету Міністерства Оборони України, наприклад.
"Туши бурятов лежат и смердят!
то "Джавелины", жарят бурят!"
ну що ж, боремося, іншого виходу нема. он Жданов каже, що вони скоро видохнуться зовсім. а там і допомога надійде у вигляді РСЗВ та ін.
Ми вже побачили, наскільки успішною є співпраця українців та розвідки завдяки нашому чатботу єВорог (https://t.me/evorog_bot) 😎
(https://t.me/evorog_bot)
Завдяки вашим повідомленням військові отримують чимало цінної інформації. Вона допомогає суттєво знизити сили окупантів на наших землях. Сподіваємося, що й бажання воювати - також.
Але зараз ЗСУ дуже потребують вашої допомоги. Щоб перемогти російських загарбників, необхідна інформація про переміщення ворога в гарячих точках, а саме у таких областях:
🔘Харківській
🔘Донецькій
🔘Луганській
🔘Запорізькій
🔘Херсонській
🔘Миколаївській
🔘Одеській
🔘Чернігівській
🔘Сумській
🔘АР Крим
Якщо ви проживаєте тут або знаєте друзів і рідних, які зараз там перебувають, - переходьте у чатбот єВоро (https://t.me/evorog_bot)г і надсилайте фото та відео:
✅ техніки (з антенами чи без) та військ із зазначенням кількості;
✅ бетонних блоків чи окопів;
✅ штаби ворога
✅ дій окупантів - різка зміна поведінки з місцевими жителями;
✅ переміщення і напрямку руху техніки та особового складу;
✅ будь-які інші подробиці, які вам можуть здаватися важливими для ЗСУ.
Якщо немає можливості зробити кадри - надсилайте нам заявку з текстовим описом.
І не забувайте про власну безпеку 🙌🏻 Всі фото/відео та тексти видаляйте зі смартфонів.
Надсилайте інформацію у єВорог (https://t.me/evorog_bot), якщо хочете частіше чути «Горить, палає техніка ворожа». Разом до перемоги! 🇺🇦
@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/27111