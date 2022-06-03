Около половины венгров, болгар и словаков не считают РФ главным виновником войны против Украины, - опрос GLOBSEC
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Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Социологи регулярно проводят опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.
В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов вопроса было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?".
51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.
Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.
Многие из опрошенных в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию": в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.
Больше всего респондентов, избравших виновницей "Украину, подавляющую русскоязычную часть населения", в Венгрии - 18%.
"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", - подытожили в GLOBSEC.
Пожалуйста, подождите...
В Германии - совсем другая ситуация. Тут 3 млн. тупо русских: немецких переселенцев, быдло-самок замужем за немцами, "учёных" типа из С-Пб... Это всё прямое ********** болото, и борьба с ними внутри Германии практически невозможна. Они сидят на Скабеевой плотно, а потом топят за *****.
Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
Фіни топлять за естонців, Німці за Латишів і т.д.
МадьяРоки - це угрофіни, близькі родичі Собяніну та кацапським Хантам та Мансам, вепсу Путіну, єрзянці Матвієнко-Тютіной, мордвина ГУНДЯЄВА(звідси мадярський ультиматум до ЄС про зняття санкцій із патріарха).
Словаки - половина, це банально роми(цигани)...є серед них велика частка так званих, КАРПАТОРУСИНІВ-РУСОФІЛІВ...які за москалів.
Болгари - словянизовані булгари, тюрки...як і москалі, які словянизовані татари-казанці та мордва ...Також сильний комплекс БРАТУШОК, і подяка кацапам, за визволення від ТУРЕЦЬКОГО ІГА...
Латвія, тут також все зрозуміло.... РИГА - кацапогаварящій ґорад..... Ґорад, пабєднай слави маскальофф
Також до цього визнання були долучені Чехи і звісно Сербія....
А вот куда гаранты смотрят, не понимаю...
та хто ж їм повірить що половина болгар і словаків сліпі і глухі. про угорців мовчу там дійсно не все гаразд.
Кто бы сомневался! Ведь в Украине "мадьярскую часть населения" на Закарпатье тоже "подавляют".
В общем, что у кого "болит"...
🤣
Але так, щоб обійшов Україну.
Переименуйте русский в диалект украинского и оставьте в покое.
Доки їх повністю не заборонять, вони будуть розповсюджувати свою брехню по усьому світові.
Ніхто не питав навіщо українцям розмовляти московською мовою? До речі, московську мову на мадярщину також потрібно просувати?
Всіма трьома видами брехні "країна 404" володіє прекрасно, ще при савкє навчилися.
Если раньше этим не занимались, то самое время начать рассказывать европейским СМИ, что Украина - исторически отдельное от россии территориальное образование, которому не повезло военным путём добыть независимость, но украинцы - отдельная нация с отдельной культурой, УРСР имела конституционное право выйти из СССР, все страны признали нас в наших границах - всё, никакая россия никаких прав на нас не имеет!!
Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію"
А Будапештский меморандум содержит только обязательство проводить консультации в случае нападения на Украину https://zakon.rada.gov.ua/go/998_158
До речі, пригадую, що ще три роки тому понад 60% словаків та чехів вважали, що Україна веде справедливу війну, захищающись від агресора. Чому так різко змінились настрої словаків?