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Болгария (617) Венгрия (1540) война (46763) опрос (2619) Словакия (762)

Около половины венгров, болгар и словаков не считают РФ главным виновником войны против Украины, - опрос GLOBSEC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна

Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Социологи регулярно проводят опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.

В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов вопроса было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?".

51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.

Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.

Многие из опрошенных в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию": в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.

Больше всего респондентов, избравших виновницей "Украину, подавляющую русскоязычную часть населения", в Венгрии - 18%.

"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", - подытожили в GLOBSEC.

Читайте: 89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы. ИНФОГРАФИКА

Около половины венгров, болгар и словаков не считают РФ главным виновником войны против Украины, - опрос GLOBSEC 01
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Топ комментарии
+38
Угорців в опитування можна було і не включати навіть, лайно є лайном
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03.06.2022 11:25
+25
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03.06.2022 11:24
+24
Серьезно? Видимо украинские города сами по себе стираются слица земли а десятки тысяч гражданских сами залезают в братские могилы .
Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
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03.06.2022 11:27
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03.06.2022 11:24 Ответить
мадяраси
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03.06.2022 11:33 Ответить
Пропаганда - найкраща зброя кацапні.
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03.06.2022 12:04 Ответить
Угорців в опитування можна було і не включати навіть, лайно є лайном
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03.06.2022 11:25 Ответить
Словаки венгры ну ладно не оправдываю..но ностальгия за имперскими амбициями и убийствами и угнетением украинцев было такое в истории ...... но болгары...геть разум утратили... И что делать переселять у Рашку????!!!! Откуда эта зараза любовь Рашки до ********* русского мира поклонение перед РФ Путиным в Европе Евросоюзе???? Просто заразное воздушно капельным путем передается рашизм...
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03.06.2022 11:57 Ответить
Они тоже смотрят телевизор
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03.06.2022 12:01 Ответить
Цифры будут улучшаться, если Раша Тудей и Спутник закрыли в этих странах. Если есть лазейки, то цифры будут ухудшаться. Наши посольства и диаспоры должны с этим работать и координировать противодействие с ЕС.

В Германии - совсем другая ситуация. Тут 3 млн. тупо русских: немецких переселенцев, быдло-самок замужем за немцами, "учёных" типа из С-Пб... Это всё прямое ********** болото, и борьба с ними внутри Германии практически невозможна. Они сидят на Скабеевой плотно, а потом топят за *****.
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03.06.2022 15:07 Ответить
А я не очікувала від словаків, бо болгари завжди рашку любили і церкву московську шанували.
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03.06.2022 19:19 Ответить
перед опитуванням треба переконатись що людина не розмовляє рузкім язиком... і тільки тоді враховувати цей голос
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03.06.2022 11:26 Ответить
Тут кабы вопрос не совсем о "руськом лизыке", как о том проверить человека - он вменяем, или так, чуть чуть с кукушкой не дружит!!! И уже потом что то спрашивать. (Пусть у чехам 68 год напомнят, интересно как они тогда запоют?? Странно что словаки туда же, от упырей угорцев ждать вменяемости нечего...)
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03.06.2022 11:33 Ответить
Серьезно? Видимо украинские города сами по себе стираются слица земли а десятки тысяч гражданских сами залезают в братские могилы .
Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
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03.06.2022 11:27 Ответить
Мабуть, євреї самі були винуваті, прітєснялі нємцєфф, якщо їх абіжєниє і прітєсньонниє єсесовці знищували.
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03.06.2022 11:42 Ответить
Я думаю не стоит на это обращать внимание, там пропаганда тоже рулит....
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03.06.2022 11:29 Ответить
Считать и сцать чтобы ********* не напал, разные вещи. А боятся они войны очень.
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03.06.2022 11:31 Ответить
Апять Украина притесняла рузкоговорящих? Дальше можно было не спрашивать этих жертв росийской пропаганды. Кстати нужно было спросить почему росия уничтожила рузкоговорящий Мариуполь и более 40тыс рузкоговорящих жителей дамбаса?Показали бы им фотографию притесненной Украиной рузкоговорящей Одессы и освабажденного росией рузкогаварящего Мариуполя.
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03.06.2022 11:31 Ответить
Да можно было бы даже показать етим жертвам рашистской пропаганды фотографии Мариуполя при *притеснении рузгоязычных* и после *асвабаждения* рузьким миром
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03.06.2022 12:36 Ответить
терміново відключити від сраша срудей!
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03.06.2022 11:33 Ответить
Усякі Раша24, Супутник, РенТВ дуже багато "вещають" в тих країнах як на рашистському язику, так і на їх рідній мові!
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03.06.2022 11:33 Ответить
що казати про ці жертви совка, якщо в Україні, сидячи під ракетними та артилерійськими обстрілами кацапсин, ще є багато тих, що чекають асвабадітєлєй.
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03.06.2022 11:33 Ответить
GLOBSEC - це помийка, яка намалює будь-що за кацапські гроші. Але яким же ідіотом та покидьком треба бути, щоб звинувачувати жертву і виправдовувати злочинця. "Справацировалі", бл*ть..
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03.06.2022 11:36 Ответить
"Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%." Что у них в головах?! Куда смотрит ЕС когда такое кобло к себе принимает?
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03.06.2022 11:37 Ответить
Це не вони так вважають, це так вважає телевізор який вони дивляться.
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03.06.2022 11:39 Ответить
А кого пригнічують на Мадярщині? Я могу в Украине говорить и писать и по русски, и по украински. А получають ли достаточное пространство для свого языка словаки, украинцы, сербы, хорваты, румыны на Мадярщине? Или их там уже физически нет, все мадяризированы?
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03.06.2022 11:39 Ответить
А чому українці повинні вважати цих "болгарців,словаків,угорців" чимось,що потребує уваги? Насрати на весь цей непотріб.
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03.06.2022 11:42 Ответить
Нічого дивного тут немає, ТАК ЗВАНИЙ ГЕННИЙ ЧИННИК СПОРІДНЕНОСТІ НАРОДІВ...
Фіни топлять за естонців, Німці за Латишів і т.д.

МадьяРоки - це угрофіни, близькі родичі Собяніну та кацапським Хантам та Мансам, вепсу Путіну, єрзянці Матвієнко-Тютіной, мордвина ГУНДЯЄВА(звідси мадярський ультиматум до ЄС про зняття санкцій із патріарха).

Словаки - половина, це банально роми(цигани)...є серед них велика частка так званих, КАРПАТОРУСИНІВ-РУСОФІЛІВ...які за москалів.

Болгари - словянизовані булгари, тюрки...як і москалі, які словянизовані татари-казанці та мордва ...Також сильний комплекс БРАТУШОК, і подяка кацапам, за визволення від ТУРЕЦЬКОГО ІГА...
Латвія, тут також все зрозуміло.... РИГА - кацапогаварящій ґорад..... Ґорад, пабєднай слави маскальофф
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03.06.2022 11:48 Ответить
До речі ...Словаччина ..одна із трьох країн, яка офіційно визнала РУСИНСЬКУ МОВУ, як окрему мову, а не діалект української.. ..а русинів(наших лемків, бойків, сотаків) за окремий народ...а не як субетноси українців. ..
Також до цього визнання були долучені Чехи і звісно Сербія....
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03.06.2022 12:01 Ответить
Блин, какое СМИ, такие и ответы...
А вот куда гаранты смотрят, не понимаю...
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03.06.2022 11:52 Ответить
А вы попросите всех, этих, поехать и пожить в Россию, хотя бы на неделю, по приезде вас будут допрашивать в ФСБ о целях приезда, неделю, а потом постоянная прослушка, отслеживание соцсетей и полная несвобода, добро пожаловать в РУССКИЙ МИР.
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03.06.2022 11:53 Ответить
Цікаво, що ті самі три країни (угорщина, словачина та болгарія) були з німецькими фашистами, тепер підтримують нових.
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03.06.2022 11:55 Ответить
то шо угорці і болгари підараси то всім відомо, а ось за словачинну здивований
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03.06.2022 11:55 Ответить
І дарма. Вони в колишній Чехословаччині й за часів совка до "руцьких" добре ставилися. На відміну від чехів.
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03.06.2022 12:07 Ответить
це такий самий опитувальник як і у нас, у кожної партії свій ? виключно під замовлення?!
та хто ж їм повірить що половина болгар і словаків сліпі і глухі. про угорців мовчу там дійсно не все гаразд.
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03.06.2022 11:57 Ответить
Это недоработка нашей дипломатии и наших властей, которым "какая разницца". У нас вся зеленая банда такая же ватная, включая пианиста.
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03.06.2022 11:59 Ответить
Треба таких братів знову віддати туркам.
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03.06.2022 11:59 Ответить
"Больше всего респондентов, избравших виновницей "Украину, подавляющую русскоязычную часть населения", в Венгрии - 18%".

Кто бы сомневался! Ведь в Украине "мадьярскую часть населения" на Закарпатье тоже "подавляют".
В общем, что у кого "болит"...
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03.06.2022 12:01 Ответить
пропанганда спрацьовує в окремих випадках
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03.06.2022 12:02 Ответить
опрос проводили в сортирах Лубянки, лоханка ********* и грязная армянская телепомойка "Раша Тудоян"
🤣
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03.06.2022 12:05 Ответить
я бы эти 18% так угнетил, всю жизнь бы помнили, твари
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03.06.2022 12:12 Ответить
Хоча б на кілька тижнів до них прийшов "русскій мір".
Але так, щоб обійшов Україну.
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03.06.2022 12:21 Ответить
Местным "чому не українською" болгары, словаки передают привет

Переименуйте русский в диалект украинского и оставьте в покое.
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03.06.2022 12:25 Ответить
Давайте все на английский перейдем. Тогда русские подумают что мы англосаксы и зауважают
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03.06.2022 12:27 Ответить
Заголовок статті є маніпулятивним. Половина опитаних вважають росію винною у війні, а тільки 15-25 відсотків захід. Виправте, радактори і не піартесь на новині.
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03.06.2022 12:30 Ответить
Чому ви дивуєтесь? Русня витрачає мільярди доларів на пропаганду по усьому світу і, особливо, в Европі. В кожній країні, в кожному готелі присутні російські пропагандистські канали.
Доки їх повністю не заборонять, вони будуть розповсюджувати свою брехню по усьому світові.
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03.06.2022 12:47 Ответить
Потрібно розуміти, з їх викривленої логіки, якщо в Україні усіх хто не хоче розмовляти московською мовою повбивати, то усе відразу налагодиться?
Ніхто не питав навіщо українцям розмовляти московською мовою? До речі, московську мову на мадярщину також потрібно просувати?
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03.06.2022 12:47 Ответить
Тю... А причому тут росія? Наче ж Угорщина з Болгарією і винні.
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03.06.2022 13:00 Ответить
Как бы не удивительно. Все указанные страны были сторонниками нацисткой Германии. И как таковые были радостно записаны в ЕС и НАТО.
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03.06.2022 13:30 Ответить
очередные ЕВРОСМЕРДЮЧКИ
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03.06.2022 13:36 Ответить
Є три вида брехні: брехня пряма, брехня непряма, і статистика ©
Всіма трьома видами брехні "країна 404" володіє прекрасно, ще при савкє навчилися.
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03.06.2022 13:49 Ответить
Чем больше в странах раштв - тем болше дятлов.... В списке все страны, где при совке поголовно учили русский !
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03.06.2022 14:00 Ответить
Хтось би пояснив цим жертвам московської пропаганди що, у випадку окупації України, через декілька років, ***** традиційно для нього мобілізує захоплених українців і пошле їх звільняти від фашизму Угорщину, Словакію та Румунію, як зараз він посилає проти українців "звільнені народи Донбаса". І тоді, оті от насильно мобілізовані в кацапське військо українці згадають, як європейці їх кинули. То ж, хай думають зараз, поки є ті хто чинить опір рашизму.
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03.06.2022 14:04 Ответить
Българин съм и напълно подкрепям Украйна. Срамувам се, че има толкова много българи с промити мозъци. СЛАВА НА УКРАЙНА!
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03.06.2022 14:42 Ответить
Судя по результатам опроса в Словакии почти каждый третий-дебил.
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03.06.2022 14:42 Ответить
Размышлял об этом и пришёл к выводу, что винят Запад те, кто считает, что россия так или иначе имеет право распоряжаться Украиной - решать, как нам жить и с кем дружить.

Если раньше этим не занимались, то самое время начать рассказывать европейским СМИ, что Украина - исторически отдельное от россии территориальное образование, которому не повезло военным путём добыть независимость, но украинцы - отдельная нация с отдельной культурой, УРСР имела конституционное право выйти из СССР, все страны признали нас в наших границах - всё, никакая россия никаких прав на нас не имеет!!
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03.06.2022 14:47 Ответить
А может винят запад потому что в гарантах безопасности по Будапештскому договору был не только ********* но и страны запада и даже Китай.
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03.06.2022 15:38 Ответить
Мы одну и ту же статью читаем?

Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію"

А Будапештский меморандум содержит только обязательство проводить консультации в случае нападения на Украину https://zakon.rada.gov.ua/go/998_158
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03.06.2022 15:47 Ответить
Да, Украина виновата. В том, что не провела реформ, голосовала за коммунистов, Януковича и просто по приколу. В том, что не вооружилась до зубов. Вместо этого все распродали и раздербанили и многое другое.
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03.06.2022 15:14 Ответить
пусть к этим уродам придёт домой рашка чтобы до них хоть что то дошло!
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03.06.2022 15:44 Ответить
оце вже є недоробло нашої дипломатії та іформкампанії.
До речі, пригадую, що ще три роки тому понад 60% словаків та чехів вважали, що Україна веде справедливу війну, захищающись від агресора. Чому так різко змінились настрої словаків?
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03.06.2022 16:15 Ответить
Цей хлопчик сам себе згвалтував ...(радянський анекдот)
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03.06.2022 16:54 Ответить
 
 