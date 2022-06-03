Шестой пакет санкций ЕС предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, - заявление Совета Европы
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Таким образом, отказ от сырой нефти займет 6 месяцев, а от других продуктов нефтепереработки – 8 месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского совета.
"ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет с 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки", - говорится в сообщении.
Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны-члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов.
"Более того, Болгария и Хорватия также получат временные отступления по импорту российской морской нефти и вакуумного дизельного топлива соответственно", - отметили в Евросовете.
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Тарас Чорновіл:
"Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.
І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.
От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка..."
ПНХ звідси, ботяра.
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