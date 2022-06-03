Шестой пакет санкций ЕС предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, - заявление Совета Европы

Таким образом, отказ от сырой нефти займет 6 месяцев, а от других продуктов нефтепереработки – 8 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского совета.

"ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет с 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки", - говорится в сообщении.

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны-члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов.

"Более того, Болгария и Хорватия также получат временные отступления по импорту российской морской нефти и вакуумного дизельного топлива соответственно", - отметили в Евросовете.

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