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банки (1906) война (46763) санкции (10616) SWIFT (85)

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка, Россельхозбанка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

swift,свіфт

В рамках шестого пакета санкций ЕС от SWIFT будут отключены Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейского совета.

"ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк – и Белорусский банк развития и реконструкции", - говорится в пресс-релизе.

Читайте: ЕС отключит Сбербанк РФ от SWIFT и запретит еще три российских СМИ, - фон дер Ляен
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Топ комментарии
+16
Мои поздравления в связи с этим, московиты.
Щи да берёзовая каша - еда ваша.
Пареная репа на десерт - и к Кобзону на концерт.
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03.06.2022 11:52
+6
Якщо угорців усунуть, то все буде. Вчорашній виступ Віцепрезидентки Європарламенту

«Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС -ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС - ред.) справді перетворилося на засіб шантажу», - заявила Барлі.

Віцепрезидентка Європарламенту вказала на те, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан «частина за частиною повністю взяв країну в свої руки»
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03.06.2022 12:12
+5
Кремлівські гниди воюють з Порошенко,а не з московськовською ордою!!!)))
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03.06.2022 12:10
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Мои поздравления в связи с этим, московиты.
Щи да берёзовая каша - еда ваша.
Пареная репа на десерт - и к Кобзону на концерт.
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03.06.2022 11:52 Ответить
не знаю, не знаю, ведь десятки других рюснявых банков никто от SWIFT не отключил.
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03.06.2022 15:04 Ответить
Дали 100 діб, щоб встигли підготуватися.
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03.06.2022 11:53 Ответить
ну дак один тільки Орбан цілий місяць морочив голову євросоюзу.

про газ от не пишуть нічого. не зрозуміло, що там з газом, його ж теж параша багато продає.
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03.06.2022 11:58 Ответить
Газ мав бути в сьомому пакеті, але, мабуть, не буде.
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03.06.2022 12:05 Ответить
Якщо угорців усунуть, то все буде. Вчорашній виступ Віцепрезидентки Європарламенту

«Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС -ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС - ред.) справді перетворилося на засіб шантажу», - заявила Барлі.

Віцепрезидентка Європарламенту вказала на те, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан «частина за частиною повністю взяв країну в свої руки»
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03.06.2022 12:12 Ответить
хоча б ці 100 днів не розтягнулись ще на місяць, Европа ща та ........ .
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03.06.2022 12:02 Ответить
Хранитє дєньги в сберкассє, чьо.
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03.06.2022 11:59 Ответить
Вони всі рахунки на інший банк вже перевели, котрий не під санкціями і працює з операціями нафта/газ
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03.06.2022 12:02 Ответить
Так це "Газпромбанк". Рахунки на оплату газу навіть не довелося переводити. А нафту і так майже всі бойкотують і ембаргують.
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03.06.2022 12:09 Ответить
"Газпромбанк"- оставили таки шпаринку у СВІФТ, а на""я? Не дуже хоче Європа лаятися з х""лом.
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03.06.2022 14:16 Ответить
А где гундяев? Порошенко обещал!
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03.06.2022 12:06 Ответить
Кремлівські гниди воюють з Порошенко,а не з московськовською ордою!!!)))
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03.06.2022 12:10 Ответить
Спільними зусиллями знищимо московську орду нанівець!!))
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03.06.2022 12:07 Ответить
Предусматривает это ещё не значит отключает. Демократы могут заговорить вопрос в момент. Это бабло...
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03.06.2022 12:09 Ответить
Шостий пакет санкцій ЄС передбачає... Не пройшло і СТО днів війни... Довго запрягають тих волів...
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03.06.2022 13:05 Ответить
Наконец-то, свершилось
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03.06.2022 14:00 Ответить
Очень большая вероятность что ничего хорошего Украине не светит в плане независимости. США и Англия потихоньку прозревают КТО такое Zеленое ЧМО с его партией предателей - кремлевских крыс. Кому интересно помогать стране, правительство которой против того, чтобы ей помогали и даже наоборот, которое хочет сдать страну? На самом деле всё очень *****, не сейчас, так еще через 8 лет паРаша захватит уже ВСЮ Украину, если, конечно, народ типа Zедебилов снова выберут Zеленое ЧМО, и вероятность этого очень высокА... Zеленое ЧМО - великий ******** своих 73% Zедебилов.
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03.06.2022 14:54 Ответить
 
 