Порошенко для Gazeta Wyborcza: Мы благодарим Запад за помощь, но нам ее нужно еще больше

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Западных партнеров за помощь, однако подчеркнул, что ее нужно еще больше.

Об этом он заявил в интервью Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

"Хочу подчеркнуть, что Польша в целом является крупнейшим сторонником Украины в Европейском Союзе, за что я хотел бы вас очень поблагодарить. Удивительно, но поляки до сих пор не обнаруживают усталости от этой ситуации, несмотря на то, что за спиной есть миллионы убежавших украинцев российской агрессии и покинули свои дома, разрушенные российской артиллерией", - подчеркнул он.

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Порошенко считает, что ситуация в Украине объединила польских политиков.

"Мы рады, что ЕНП использует все возможное влияние, чтобы протолкнуть шестой пакет санкций против России, включающий приостановку импорта нефти из России (газ должен быть в седьмом пакете). И хотя некоторые страны были против, поверьте, на 90 процентов импорт этой нефти будет прекращен. Надеюсь, это будет навсегда. Я бы также хотел, чтобы российские танкеры и другие суда не имели доступа к европейским портам. Это было бы хорошим ответом на блокировку Россией наших портов в Черном море. Потому что нам грозит продовольственный кризис, а значит, еще один миграционный кризис в мире", – отметил пятый президент.

По словам Порошенко, нужно дать России четкий месседж: "если вы не перестанете блокировать украинские порты, мы сделаем следующие шаги – заблокируем весь российский коммерческий флот и арестуем его, как забрали яхты российских олигархов".

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Лидер "ЕС" также подчеркнул, что Украина нуждается в максимально тяжелом вооружении: "Тяжелая артиллерия. В России все ее еще в десять раз больше, чем у нас. Нам удается держаться только благодаря чрезвычайно сильной мотивации и моральному духу наших солдат, которых нет у россиян. Во-вторых, нужны истребители, в-третьих, ПВО, в-четвертых, танки, потому что это ключевой элемент наступления. Кроме того, на все это требуются боеприпасы. В Херсонской области у нас еще очень жестокие бои. К сожалению, россиянам удалось войти в Северодонецк, а раньше захватить Изюм, Попасную. Однако целые путины - за три дня завоевать сначала Киев, а затем Донбасс - не достигнуты".

Также он поблагодарил союзников за помощь, однако ее нужно еще больше: "Я бы хотел, чтобы Польша и другие страны Евросоюза приняли акт о ленд-лизе, как в США, который бы значительно ускорил передачу оружия Украине.

Второй вопрос – это принятие Плана Маршалла, который будет финансироваться за счет арестованных российских активов. Для этого нужно сделать особый фонд. Украинскую экономику рушат россияне. Наши аэропорты, дороги, железные дороги, сталелитейные и нефтеперерабатывающие заводы повреждены. Чтобы остановить войну, мы должны депутинизировать Россию, а затем всю Европу. Потому что некоторые политики, к сожалению, еще получают токсическую финансовую помощь от путинской России, а некоторые компании ведут бизнес с Россией и поддерживают режим Путина"...

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