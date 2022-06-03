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Порошенко для Gazeta Wyborcza: Мы благодарим Запад за помощь, но нам ее нужно еще больше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Западных партнеров за помощь, однако подчеркнул, что ее нужно еще больше.

Об этом он заявил в интервью Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

"Хочу подчеркнуть, что Польша в целом является крупнейшим сторонником Украины в Европейском Союзе, за что я хотел бы вас очень поблагодарить. Удивительно, но поляки до сих пор не обнаруживают усталости от этой ситуации, несмотря на то, что за спиной есть миллионы убежавших украинцев российской агрессии и покинули свои дома, разрушенные российской артиллерией", - подчеркнул он.

Читайте: Порошенко в Роттердаме: продолжаем оказывать давление на партнеров, чтобы Украина получила статус кандидата в ЕС на ближайшем саммите

Порошенко считает, что ситуация в Украине объединила польских политиков.

"Мы рады, что ЕНП использует все возможное влияние, чтобы протолкнуть шестой пакет санкций против России, включающий приостановку импорта нефти из России (газ должен быть в седьмом пакете). И хотя некоторые страны были против, поверьте, на 90 процентов импорт этой нефти будет прекращен. Надеюсь, это будет навсегда. Я бы также хотел, чтобы российские танкеры и другие суда не имели доступа к европейским портам. Это было бы хорошим ответом на блокировку Россией наших портов в Черном море. Потому что нам грозит продовольственный кризис, а значит, еще один миграционный кризис в мире", – отметил пятый президент.

По словам Порошенко, нужно дать России четкий месседж: "если вы не перестанете блокировать украинские порты, мы сделаем следующие шаги – заблокируем весь российский коммерческий флот и арестуем его, как забрали яхты российских олигархов".

Также читайте: "ЕС" - ОП: "Корни полномасштабного вторжения рашистов следует искать не в "2015-2016", а в 2019-2022, когда западные партнеры били в набат"

Лидер "ЕС" также подчеркнул, что Украина нуждается в максимально тяжелом вооружении: "Тяжелая артиллерия. В России все ее еще в десять раз больше, чем у нас. Нам удается держаться только благодаря чрезвычайно сильной мотивации и моральному духу наших солдат, которых нет у россиян. Во-вторых, нужны истребители, в-третьих, ПВО, в-четвертых, танки, потому что это ключевой элемент наступления. Кроме того, на все это требуются боеприпасы. В Херсонской области у нас еще очень жестокие бои. К сожалению, россиянам удалось войти в Северодонецк, а раньше захватить Изюм, Попасную. Однако целые путины - за три дня завоевать сначала Киев, а затем Донбасс - не достигнуты".

Также он поблагодарил союзников за помощь, однако ее нужно еще больше: "Я бы хотел, чтобы Польша и другие страны Евросоюза приняли акт о ленд-лизе, как в США, который бы значительно ускорил передачу оружия Украине.

Второй вопрос – это принятие Плана Маршалла, который будет финансироваться за счет арестованных российских активов. Для этого нужно сделать особый фонд. Украинскую экономику рушат россияне. Наши аэропорты, дороги, железные дороги, сталелитейные и нефтеперерабатывающие заводы повреждены. Чтобы остановить войну, мы должны депутинизировать Россию, а затем всю Европу. Потому что некоторые политики, к сожалению, еще получают токсическую финансовую помощь от путинской России, а некоторые компании ведут бизнес с Россией и поддерживают режим Путина"...

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Топ комментарии
+28
Після початку війни ще більше поваги до Пороха. Людина самовіддано працює на благо країни на усіх фронтах, незважаючи на постійні капості з боку різних дегенератів.
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03.06.2022 12:14
+24
є адекватні люди!!!
але дуркаїнському народу покажуть чергову мосійучку і необучаємі проголосують
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03.06.2022 12:10
+15
ви вже поржали? хужє нібудіт?
ви насправді не розуміли що хто голосує за жидя в любій обгортці той голосує за війну?
воістину необучаємі
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03.06.2022 12:30
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є адекватні люди!!!
але дуркаїнському народу покажуть чергову мосійучку і необучаємі проголосують
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03.06.2022 12:10 Ответить
Дійсно, 92% не таких українців сивочолому гетьману дістались.... Не оцінили.... Чи навпаки, оцінили як є?
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03.06.2022 12:27 Ответить
ви вже поржали? хужє нібудіт?
ви насправді не розуміли що хто голосує за жидя в любій обгортці той голосує за війну?
воістину необучаємі
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03.06.2022 12:30 Ответить
От не треба було "прихватизовувати" в 19-му право на патріотизм та обливати гівенцем трохи не таких. Пересрались і з НФ, і з Самопоміччу і ще з добрим десятком -другим партій - то не треба тепер скиглити!

І запам'ятай - немає в Порошенка монополії на любов до України, на патріотизм і тим більше на інші чесноти!
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03.06.2022 12:43 Ответить
Здуй на фронт, патриот ольгинский.
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03.06.2022 12:44 Ответить
Тому ти образився і вибрав дурника з телевізора?
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03.06.2022 12:45 Ответить
На жаль, партія, за яку віддав голос, в парламент не пройшла, тому захисту від дурня немає.
А от чи розчарований я в Зеленському, за якого голосував в другому турі? Ні, бо я не був ним очарованим!
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03.06.2022 12:55 Ответить
Тобто 2 млн громадян в окупації, десятки тисяч загиблих, мільйони біженців.... тебе ніяк не гребуть? Не муляє? Асфальтом хоч задоволене, неочароване? Тьху, тля.
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03.06.2022 12:59 Ответить
В нас президент відповідає за асфальт? Чи прем'єр, якого обирає Верховна Рада? Так починай з Яценюка, який першим почав виділяти кошти на дороги.
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03.06.2022 13:03 Ответить
В течение 2020 года в рамках «Большого строительства» построили 4000 км дорог за 120 млрд гривен, однако в 2018 году на 3800 км дорог потратили 40 млрд гривен - строительство стало дороже в три раза. Поэтому программу нередко стали называть «Велике крадівництво»[8].В 2020 году правоохранительные органы выявили 429 уголовных правонарушений во время выполнения работ в рамках «Большого строительства»[9]. Изучай внимательнее, рашотроллик, https://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_строительство
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03.06.2022 13:42 Ответить
///В нас президент відповідає за асфальт?/// ух ты, как мы заговорили, а Порошенко был во всём виноват, и вас альтернативно одарённый не волновало за, что в принципе у нас по конституции отвечает президент. Но только сейчас другая ситуация, у зелёной плесени монобольшинство в парламенте, "свой" гепрокурор, полностью подконтрольны все силовики, кабмин. Фактически страной руководить ОП. Так, что да, вот теперь президент отвечает и за асфальт, кушайте не обляпайтесь.
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03.06.2022 13:55 Ответить
ну спасибо вам не "очарованим"...
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03.06.2022 13:01 Ответить
Не перестаю дивуватись як точно описав Лесь те що відбувається зараз ще три роки тому. Кожне речення в 10.
Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли - Лесь Подерв'янський
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03.06.2022 12:31 Ответить
Він нереальний неадекват, бо думае що справа в ВВХ, а не в московитах-новоординцях, які ще гірші за свого вошьдя. А ось про дуркраїнський народ цілком згодний, бо саме цей народ обирае між мародером-олігархом, та слугою мародера-олігарха, а також бьються в істеричному екстазі, хто з їх кумирів-мародерів кращій. Були чесні люди на виборах, але наш мудрий народ обирае найгірших покидьків, ось рузкамірние коллаборасти вибирають для себе цілком розумно - відкритих коллаборастів-українофобів (ОПЗЖопників та іншу новоординську погань типу Пєтушарія), а українці нажаль и до тепер залишаються патріотами-ідіотами, які готові один одному ковтку рвати, за якусь псевдопатріотичну погань.
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03.06.2022 12:32 Ответить
И кто же эти "чесні люди", имена которых вы так скромно умалчиваете?
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03.06.2022 13:06 Ответить
що, не бачиш, що це щойнозаряжений ольгінець сере? Придивись, мало того, що в нього літер "є", "ї" на клаві нема - так що переклад транслейтом яндексовим
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03.06.2022 15:03 Ответить
У паРашкинцев выбор очень прост...


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03.06.2022 12:12 Ответить
Після початку війни ще більше поваги до Пороха. Людина самовіддано працює на благо країни на усіх фронтах, незважаючи на постійні капості з боку різних дегенератів.
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03.06.2022 12:14 Ответить
Перед тем, как депутинизуваты Рашу, а потом и Европу, надо для начала, с себя начать, с Украины и всех наших органов власти и правоохранительной системы. Кто там бабло от генерала Беседы получал?...
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03.06.2022 12:15 Ответить
Хто?
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03.06.2022 12:17 Ответить
мабуть, медведчук теж міг би багато про це розповісти. але його запитували про інше.
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03.06.2022 12:17 Ответить
тебе и бутылки из под шампанского хватит...
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03.06.2022 13:03 Ответить
Одной Параши мало. Надо декуйлозувати Дерьмака, Демченко, Татарова и прочих парашных гнид во власти Украины.
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03.06.2022 12:20 Ответить
Почати з головного, з зезидента!
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03.06.2022 12:45 Ответить
Мною названы только трое. До полшестого у меня просто очередь не дошла.
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03.06.2022 12:58 Ответить
Підтримую всі ініціативи!До перемоги!
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03.06.2022 12:21 Ответить
Депутінізувати Росію - що за маячня, там 140 млн. путіних, їх всіх не депутінізуєш, краще побудувати забор 100 метровий з пулеметними вишками через кожні 3 км і відстрілювати все що рухається з тієї сторони.
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03.06.2022 12:21 Ответить
в НАТО треба вступити. за Порошенка це навіть в конституцію внесли. але зекодло наложило на конституцію, на армію, на обороноздатність, на НАТО, на все, до чого дотяглося.
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03.06.2022 12:26 Ответить
Так, як ви кажете, може не вийде, але треба щось подібне, бо не зможуть зробити як в Німеччині. Щоб Німеччину денацифікувати прийшлося її окупувати і десятки років виховувати. Кацапію треба ізолювати і якось видурити ядерну зброю.
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03.06.2022 12:43 Ответить
Не видурити,а обміняти на їдло!
Не благодійність,а обмін.
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03.06.2022 12:47 Ответить
Рашотролли и подляшавки!!! ФАС!!!
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03.06.2022 12:28 Ответить
уже набігли
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03.06.2022 12:38 Ответить
"Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки" - треба було за 5 років свого президентства займатися реформами і виконувати свої безпосередні обовязки, а не набивати кишені, а тепер розказувати, що нам треба.
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03.06.2022 12:30 Ответить
а нічого що в перші тижні війни каців зупинила армія яку "розікрав" порох коли її небуло.
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03.06.2022 12:32 Ответить
А може та, яку Зеленський розвалив за три роки?
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03.06.2022 12:44 Ответить
Не встиг зелупа розвалити ,но дуже питався...за місяць до війни :"я можу,конечно увеличить численность Армии,но это нам не выгодно,т к придется забрать деньги от "большой стройки"
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03.06.2022 12:48 Ответить
Новий орден "Бонерозвалив".
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03.06.2022 12:48 Ответить
Боневік вже є?
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03.06.2022 12:53 Ответить
То чому повноціна ескалація трапилась через 3 роки правліня зе,а не одразу?
Може тому,що у 2019 вісіч отримали б не під Київом,Храковом, Ніколаєвом,захопивши північ та південь,а одразу на кордоні?
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03.06.2022 12:52 Ответить
То чому війна почалась саме зараз, а не через 2 роки, коли б армія повернулась до стану 14-го. 8 років чекали, а ще рік -два не могли?
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03.06.2022 12:58 Ответить
Боже - яке ти, блеать, кончене зелене-хуйловське лайно. З фронта **** вещаешь? Де разом з кварталом за Батьківщину б*єшся? Такі кляті уроди, як ти, могут тільки кіздіти за гроші з дивана, та торгувати своєю країною знов тільки за гроші. Тупа, продажна скотина.
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03.06.2022 14:03 Ответить
Треба було зелелупі готуватися к війні ,про яку він знав,хоча б за рік,а не набивати кішені...тепер твою зелупу жде не прийом параду нашей Перемоги ,а Майдан і трибунал
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03.06.2022 12:45 Ответить
Нє, ну якщо мислити масштабними категоріями та різними стандартами, то до Порошенка є питання, але ж ви накропали свій пост, бо, скоріше всього є віруючим секти "Барига у 80 раз, Свинарчуки занапастили". А ще прихильником світлого майбутнього Слуг народу, травневих шашликів та непорушної від загрози нападу асфальтної великокрадівницької економіки.
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03.06.2022 12:51 Ответить
Знов Зелю попердолить.
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03.06.2022 12:31 Ответить
Знов у подорлярв підгоріло.
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03.06.2022 12:41 Ответить
Для Zeлемойских коломойского ...Порох что ядерная бимба...
Байденко и Порошенко одна команда с сентября 2014 г...когда Порох произнес речь в Конгрессе США...
Ютьюбе в помощь...крысы мавзолейные... хрюкайте дальше...
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03.06.2022 12:44 Ответить
а головне, що вони не можуть у своїй голові вкласти одне - пуйло ненавидить Порошенка. чому? вони не ставлять перед собою таке питання навіть. а якщо поставити, то якось так виходить, що зе, ко і пу опиняються на одній стороні, а україна і порошенко - на другій.
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03.06.2022 19:00 Ответить
 
 