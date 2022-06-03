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Новости Общество
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Энергоатом (377) атомная энергетика (280) Минэнерго (217)

Украина договорилась с Westinghouse о строительстве не 5, а 9 атомных энергоблоков и о поставках топлива

Новости Цензор.НЕТ Общество

енергоатом

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали три соглашения об усилении сотрудничества.

"Будет увеличено количество энергоблоков АЭС, которые будут строиться по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования", - говорится в сообщении Минэнерго.

Также стороны договорились об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для всех украинских АЭС.

Читайте: Некоторые международные партнеры предлагали Украине передать Запорожскую АЭС под российский контроль, - Зеленский

"Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества. Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции", - рассказали в министерстве.

Кроме того, компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине. Он будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине и будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

Также читайте: МАГАТЭ поможет Украине с восстановлением ядерных энергетических объектов, - Гросси

Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на 4 АЭС.

С началом войны в феврале 2022 Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.
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Топ комментарии
+21
у вас в лапландії ще є інтернет?
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03.06.2022 12:35
+11
Зразу видно запоребрикового, вони чомусь думають якщо в них мусора катують людей і садять на бутилку, чиновники їх грабують, а фірми-виконавці робіт крадуть бюджет і нічого не роблять, то в усьому світі так само. Ще й під VPN з Нідерландів пише.
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03.06.2022 12:41
+9
Якщо така солідна компанія готова вкласти мільярди вічнозелених, то у нашої країни добрі перспективи.
Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
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03.06.2022 12:46
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Правила форума Совет форумчан
у вас в лапландії ще є інтернет?
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03.06.2022 12:35 Ответить
Зразу видно запоребрикового, вони чомусь думають якщо в них мусора катують людей і садять на бутилку, чиновники їх грабують, а фірми-виконавці робіт крадуть бюджет і нічого не роблять, то в усьому світі так само. Ще й під VPN з Нідерландів пише.
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03.06.2022 12:41 Ответить
Зацепило?
Да?😉
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03.06.2022 12:41 Ответить
Це так у вас у парашці гроші на армію "растворяются" )) В Україні все трошки по іншому, що і довела повну неспроможність "другої армії світу"... Так що смокчи мовчки
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03.06.2022 12:48 Ответить
Откуда столько ботов повылезало?
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03.06.2022 12:52 Ответить
Поня какой подлец украл у тебя мозги?
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03.06.2022 13:01 Ответить
це дуже добре... але поки що є дуже велика загроза для вже збудованих... шось тут треба робити..
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03.06.2022 12:41 Ответить
Найвеличніший і їх здасть.
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03.06.2022 12:44 Ответить
Якщо така солідна компанія готова вкласти мільярди вічнозелених, то у нашої країни добрі перспективи.
Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
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03.06.2022 12:46 Ответить
если кто в курсе поясните про манёвренность, раньше сообщали о блоках 300МВт, эти я понял 1000 и впервые слышу про манёвренность таких мощностей
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03.06.2022 12:52 Ответить
Про 300МВт навряд чи мова могла йти.
Маневреність, це вони мабуть мають на увазі в режимі регулювання потужності.
такі експерименти робили в Україні на існуючих блоках, працює, але ... якось ...
НАскільки в вестінгауза це добре зроблено не знаю.
Регулювання потужності потрібно для регулювання потужності при різних навантаженнях. Наприклад, день-ніч.
Для регулювання в Україні є гідроакумулююча ЕС.
Вночі(навантаження на систему мале) насоси качають воду наверх, а вдень ця вода падає та виробляє енергію (можу в деталях помилятися, але призначення таке).
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03.06.2022 13:33 Ответить
Чому б не збудувати завод по збагаченню у нас а не везти з Швеції?Раніше ніби про це була домовленість?
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03.06.2022 13:01 Ответить
тому що у нас є руда. Навіщо її везти за тисячі км?
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03.06.2022 13:04 Ответить
ну да! была бы не плохая цель для ракеты козломордых
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03.06.2022 13:13 Ответить
Сподіваюсь не не взаміну "про.баної" (с) АЕС?
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03.06.2022 13:01 Ответить
Це чудово. Жаль що ЗАЕС просрали тимчасово і поки що немає можливості там зробити те саме.
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03.06.2022 13:04 Ответить
На ЗАЭС вже давно Westinghouse, і там постійні відключення і позачергові обслуговування. Ці ТВЕЛ не зовсім сумісні з радянськими АЕС. Патріотизм добре, але і безпека не зайве.
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03.06.2022 15:02 Ответить
Зачем тогда Кучма тушил энергоблоки ЧАЕС?
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03.06.2022 13:07 Ответить
Щоб москалям руде поле було в "справному стані".
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03.06.2022 13:34 Ответить
Весь прогрессивный мир ищет новые экологически чистые способы добычи электроэнергии, а атомные электростанции строить у нас? Веселая перспектива, особенно имея такого неадекватного соседа, имеющего патологическую тягу к ядерному катаклизму. Зепудалы, хватит превращать Украину в ядерную помойку.
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03.06.2022 13:16 Ответить
На атомные станции переходят все. Германия тоже скоро отменит своё решение избавиться от АЭС. Ближайшие 100 лет лучше и экологичнее атомных станций вряд ли что-то появится.
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03.06.2022 13:38 Ответить
Пока Германия отменяет запрет на добычу угля. Про АЭС ни слова.
У нас тоже строительства не будет до полной победы, ибо только идиот будет строить станции, которые в зоне военных действий. Ждём окончания войны.
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03.06.2022 14:47 Ответить
Atomnije stancii samie ekologichnee...
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03.06.2022 13:41 Ответить
За екологічні види енергії ми платимо дуже дорого, і їх дуже мало.
Прийнятими "суперзаконами" за зелену енергію платять олігархам наприклад по 5 гривень, за атомну державній АЕС по 1грн. (Числа образні).
На рахунок чистий-грязний: у всьому світі мору атомних реакторів.
Радіоактивний фон в містах атомщиків зазвичай не більший ніж в Києві, головне нормально експлуатувати і не робити тупих експериментів, які робили на чорнобилі комуняки.
Теплові блоки коптять дуже багато викидів.
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03.06.2022 13:41 Ответить
О боги, ви перед тим як писати хоч трошки досліджуйте питання!
Чистіше за атомну енергії нема і не буде...
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03.06.2022 13:45 Ответить
Дешева енергія від АЕС Україні потрібна як повітря, Ахметка тут вже намутив зі своє
Зеленою енергетикою що в прямому що в переносному сенсі
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03.06.2022 14:11 Ответить
а Запорізьку АЕС звільняти думаєте
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03.06.2022 15:51 Ответить
"Two reactors will be constructed at the Khmelnytskyi Nuclear Power Plant, with the Chyhyryn site being a contender to receive at least two reactors. Construction is planned to begin once the 2022 Russian invasion of Ukraine has concluded." если что это оф.заявление Westinghouse (ядерщики не балаболы)
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03.06.2022 16:44 Ответить
 
 