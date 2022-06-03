Украина договорилась с Westinghouse о строительстве не 5, а 9 атомных энергоблоков и о поставках топлива
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и президент Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали три соглашения об усилении сотрудничества.
"Будет увеличено количество энергоблоков АЭС, которые будут строиться по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования", - говорится в сообщении Минэнерго.
Также стороны договорились об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для всех украинских АЭС.
"Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества. Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции", - рассказали в министерстве.
Кроме того, компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине. Он будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине и будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.
Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на 4 АЭС.
С началом войны в феврале 2022 Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.
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Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
Маневреність, це вони мабуть мають на увазі в режимі регулювання потужності.
такі експерименти робили в Україні на існуючих блоках, працює, але ... якось ...
НАскільки в вестінгауза це добре зроблено не знаю.
Регулювання потужності потрібно для регулювання потужності при різних навантаженнях. Наприклад, день-ніч.
Для регулювання в Україні є гідроакумулююча ЕС.
Вночі(навантаження на систему мале) насоси качають воду наверх, а вдень ця вода падає та виробляє енергію (можу в деталях помилятися, але призначення таке).
У нас тоже строительства не будет до полной победы, ибо только идиот будет строить станции, которые в зоне военных действий. Ждём окончания войны.
Прийнятими "суперзаконами" за зелену енергію платять олігархам наприклад по 5 гривень, за атомну державній АЕС по 1грн. (Числа образні).
На рахунок чистий-грязний: у всьому світі мору атомних реакторів.
Радіоактивний фон в містах атомщиків зазвичай не більший ніж в Києві, головне нормально експлуатувати і не робити тупих експериментів, які робили на чорнобилі комуняки.
Теплові блоки коптять дуже багато викидів.
Чистіше за атомну енергії нема і не буде...
Зеленою енергетикою що в прямому що в переносному сенсі