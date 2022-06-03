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100 дней полномасштабного вторжения: Кадыров из Шойгу решили проводить "спецоперацию" "в более ускоренном темпе"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу решили "ускорить" темпы войны в Украине.
Об этом Кадыров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, предполагающие улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – уверяет Кадыров.
По словам Кадырова, Шойгу поблагодарил кадыровцев за "весомый вклад" в войне.
Топ комментарии
+57 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий03.06.2022 12:33
+31 Ігор Чушак
показать весь комментарий03.06.2022 12:34
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Фанерный маршал в бой нас поведёт! "
Це ПОГАНИЙ ЗНАК... для Уйла!
Напевно лікарі йому не багато часа залишили.
Раніше кадиров напряму до путіна заходив,
а тут .... "што-то пашло нє так"...
- Товарищ полковник, а мозги!?
- А нахрен они мне теперь нужны!.
Шо одне неслуживший "міністр", шо друге - бородате, тупориле, вівцейобле "тік-токове" гівностворіння...
РФ найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід", - Генштаб ЗСУ Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3345534
защищализачищали.
Одне "але"...
Спецоперації тривалістю 100 і більше днів, в принципі, бути не може. Сперцоперація, це 3-5 днів, тиждень максимум два. Все, що більше за це, вже війна.
Ось і здобули те, що не чекали. Хотіли "маленьку і переможну "войнушку", а отримали довгий, затяжний, кривавий конфлікт, з якого, швидше за все, живими не виберуться ні Шойгу, ні Кадиров, ні Путін, ні сама Росія.
Але незалежна Чечня - це держава , за яку воював Басаєв , Дудаев , батальйон імені Шейха Мансура та інші ...
відповіді не має ані шойгуй ані ****** тому роблять фінт вухами:
залишилось ********!