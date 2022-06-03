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100 дней полномасштабного вторжения: Кадыров из Шойгу решили проводить "спецоперацию" "в более ускоренном темпе"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,кадиров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу решили "ускорить" темпы войны в Украине.

Об этом Кадыров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, предполагающие улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – уверяет Кадыров.

По словам Кадырова, Шойгу поблагодарил кадыровцев за "весомый вклад" в войне.

Читайте: Шойгу предложил объявить Суворова "святым": РПЦ изучает вопросы
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Топ комментарии
+57
обісрані мавпи. покуй на вас і шо ви там рішили.
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03.06.2022 12:33
+31
обох терміново прискорити на концерт кобзона!!!
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03.06.2022 12:34
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обісрані мавпи. покуй на вас і шо ви там рішили.
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03.06.2022 12:33 Ответить
Тік-токів буде збільшено. Світ від сміху обсереться і війна скінчиться
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03.06.2022 12:52 Ответить
эт руZZкие
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03.06.2022 13:21 Ответить
"Когда нас в бой пошлёт товарищ Хутин
Фанерный маршал в бой нас поведёт! "
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03.06.2022 13:27 Ответить
Орки всі будуть в землі!
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03.06.2022 12:34 Ответить
обох терміново прискорити на концерт кобзона!!!
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03.06.2022 12:34 Ответить
один клоун аленевод вод второй тиктокерный блогер
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03.06.2022 12:34 Ответить
Если присмотрется, то он еще и на лабутенах
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03.06.2022 13:00 Ответить
читай ,ботяра, між рядками,-радились як врятувати свої дупи.
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03.06.2022 12:40 Ответить
Трактуй как очередное,ежедневное твое унижение.Опять будешь послан на *** с сайта
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03.06.2022 12:47 Ответить
Ускориться это значит приказать всем оркам застрелиться самим?
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03.06.2022 12:35 Ответить
Ну как минимум-начать активнее прыгать на бутылках.
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03.06.2022 12:42 Ответить
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03.06.2022 12:48 Ответить
дон, дигидиги дон дон дон, дон дон дигидиги дон
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03.06.2022 12:36 Ответить
Ню-ню. Зараз чарівного порошку занюхають - і все враз покращиться, підвищиться, прискориться - а може навіть і демілітаризується
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03.06.2022 12:36 Ответить
Хорошая новость, тупее советника для шойгу не найти.
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03.06.2022 12:36 Ответить
два дЕбила
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03.06.2022 12:37 Ответить
Будуть захоплювати ротом набагато швидше та глибше...
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03.06.2022 12:37 Ответить
Без нагляду Уйла домовляються і навіть не ховаються.
Це ПОГАНИЙ ЗНАК... для Уйла!
Напевно лікарі йому не багато часа залишили.
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03.06.2022 12:37 Ответить
Так дивно.
Раніше кадиров напряму до путіна заходив,
а тут .... "што-то пашло нє так"...
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03.06.2022 13:46 Ответить
А где сам карлик, который обьявил спецоперацию, а эти существа проводят ее ускорение, но уже без него. Взавтра димон заявит о денацификации Парагвая и демилитаризации Бангшладеш..
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03.06.2022 12:38 Ответить
это шо сейчас было измена ?
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03.06.2022 12:38 Ответить
🤣🤣🤣
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03.06.2022 12:41 Ответить
А почему про шайтанов ничего не сказал? Приболел?
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03.06.2022 12:39 Ответить
Неужели сами в атаку пойдут ? Психическую ?
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03.06.2022 12:39 Ответить
Психанули оба)))
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03.06.2022 12:58 Ответить
Ім там що,частину мізків видоляють.
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03.06.2022 12:39 Ответить
Ага, как в том анекдоте, когда полковнику дали генерала во время операции на мозге, он спрыгнул с операционного стола и побежал.
- Товарищ полковник, а мозги!?
- А нахрен они мне теперь нужны!.
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03.06.2022 12:52 Ответить
Під носом зійшло, а в голові й не сіялось...
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03.06.2022 12:39 Ответить
Давай бородатая Обезьяна ставь ролики своих тиктокеров на х2
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03.06.2022 12:39 Ответить
Скоростная утилизация
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03.06.2022 12:39 Ответить
А казали за 3 дні до Києва.
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03.06.2022 12:40 Ответить
Ну то что на рабссее уже готовых инвалидов начали призывать мы уже знаем. А теперь что будет за ускорение? Жмурами с помощью катапульты территорию Украины забрасывать?
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03.06.2022 12:40 Ответить
Зустрілися два убогі "баєвиє" 3,14дараси, та одне-одному відсмоктали...
Шо одне неслуживший "міністр", шо друге - бородате, тупориле, вівцейобле "тік-токове" гівностворіння...
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03.06.2022 12:40 Ответить
Кожугетович в конце сказал *ахмед сила* и Чечня ето круто* или нет?
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03.06.2022 12:41 Ответить
Он сказал: "Аллаху полный акбар!"
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03.06.2022 12:48 Ответить
Наш Генштаб вже про це казав. Будуть ще швидше рівняти з землею міста і села.
РФ найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід", - Генштаб ЗСУ Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3345534
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03.06.2022 12:42 Ответить
Тобто здихати тут будете ще швидше?
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03.06.2022 12:42 Ответить
аленевод и ****** - это сила 🤣🤣🤣
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03.06.2022 12:44 Ответить
******* і ******
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03.06.2022 16:26 Ответить
ахахахахах
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03.06.2022 12:44 Ответить
дВА, истинно руцьких, дебила - это сила !!!!
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03.06.2022 12:44 Ответить
Давно пора застрелиться.
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03.06.2022 12:47 Ответить
де ж стільки набрати пакетів для сміття з Кацапстану?
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03.06.2022 12:49 Ответить
уроди
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03.06.2022 12:49 Ответить
Сказ о том как бурят и чечен русских защищали зачищали.
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03.06.2022 12:49 Ответить
Вони можуть приймати будь-які рішення.
Одне "але"...
Спецоперації тривалістю 100 і більше днів, в принципі, бути не може. Сперцоперація, це 3-5 днів, тиждень максимум два. Все, що більше за це, вже війна.
Ось і здобули те, що не чекали. Хотіли "маленьку і переможну "войнушку", а отримали довгий, затяжний, кривавий конфлікт, з якого, швидше за все, живими не виберуться ні Шойгу, ні Кадиров, ні Путін, ні сама Росія.
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03.06.2022 12:53 Ответить
Жаль, в эту компашку добавить бы еще Захерченка, так и Англию завоевали бы уже как таковую.
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03.06.2022 12:55 Ответить
Це доповідь Вєлікаму Еміру про діла на фронті. ***** капєц.
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03.06.2022 12:56 Ответить
Чого отой наш Зеля не оголосив контртерористичну спецоперацію проти рашистсько-нациських воєнних формувань???
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03.06.2022 12:57 Ответить
Два А Х У Е Н Н Ы Х военных стратега.
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03.06.2022 13:00 Ответить
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03.06.2022 13:01 Ответить
Може і правда
Але незалежна Чечня - це держава , за яку воював Басаєв , Дудаев , батальйон імені Шейха Мансура та інші ...
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03.06.2022 17:38 Ответить
хотят ускорить утилизацию кацапов до 1000 в день
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03.06.2022 13:03 Ответить
Пока что у нас нечем ускорить утилизацию кацапского и кадыровского войска, ждем новых поставок вооружения. А если эти два клоуна решили процесс ускорить, могу дать совет- половину тех, которых они планируют отправить в Украину для уничтожения, кокнуть на своей территории, быстрей дело будет. Тем более, что одному из них убивать русню на привыкать, он хвастался, что начал этим заниматься еще в 16 лет.
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03.06.2022 13:27 Ответить
Овцейоб, сними женские берці та краще вдінь панчохи з підв"язками для бурятів. Мавпа гон .. ДОН...ДОН.
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03.06.2022 13:07 Ответить
Два дебила это страшная сила...
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03.06.2022 13:09 Ответить
Технічно це можливо)
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03.06.2022 13:10 Ответить
Два істінно рускіх !
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03.06.2022 13:10 Ответить
Фишка рабZeи проста...призвав 65 летних пацанов путлер решил взять Киев за три часа.. типа в турборежиме Zeлемойской команды...
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03.06.2022 13:15 Ответить
Лерочка с Машерочкой.
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03.06.2022 13:25 Ответить
Шойгу, смотри, чтобы кадырка не натёр тебе очко, если будете в "более ускоренном темпе"...
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03.06.2022 13:30 Ответить
бидло починає задавати питання, "ну скока уже можна?" їм подобаєтся махати прапорцями дрочити на "вяликую пабеду дидоф" та ненавидіти хохлів у інтернетах, а не отримувати тушняк у цинку замість своїх синочків та біднішати з кожним днем через санкції.

відповіді не має ані шойгуй ані ****** тому роблять фінт вухами:

залишилось ********!
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03.06.2022 13:34 Ответить
даешь еще больше роликов для тик тока
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03.06.2022 13:38 Ответить
Тувинец Шойгу и Кавказец Дон-Гон-дон сошлись на мнении, что росиян нужно утилизировать в "ускоренном темпе", а ВСУ придаст им ускорение пинком под зад)))
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03.06.2022 13:50 Ответить
А що, Рамзанка Диров вже перша людина на Московіїї????? Йому звітує мінистр нападу????? А де Пуйло Перший???
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03.06.2022 14:03 Ответить
Два дебіла-єта сіла! Йух вам по всіх ваших кацапських мордах.
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03.06.2022 14:11 Ответить
Ой, а чего они там делает? Неужели ***** изменяет?
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03.06.2022 14:30 Ответить
Легко! Чем быстрее оба (а лучше - втроём!) сдохнут, тем быстрее всё закончится!
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03.06.2022 14:30 Ответить
дон дон, ****** гондон, дон дон.....
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03.06.2022 14:32 Ответить
Когда то писал Кадырову под его посты в телеграмме ТРУС и ПОЗОР.
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03.06.2022 14:32 Ответить
за дітей Українських треба прискорити відповідальність
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03.06.2022 14:33 Ответить
Овцейоппп і тундра
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03.06.2022 14:44 Ответить
встреча Цезаря с Наполеоном, во время пересменки у санитаров
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03.06.2022 14:55 Ответить
а памперси вже одягли мавпенятки? Бо від швидкості з вас добре потече
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03.06.2022 15:02 Ответить
Господи, какие же они жалкие. Уроды.
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03.06.2022 15:43 Ответить
До того вони обсирались три рази на добу,а зараз почнуть п'ять.
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03.06.2022 17:37 Ответить
 
 