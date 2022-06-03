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Стефанчук призвал Шольца дать Украине БТР Marder и танки Leopard: "Нам нужно современное оружие"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

стефанчук,шольц

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В ходе встречи Стефанчук призвал Шольца предоставить Украине современное немецкое оружие для сдерживания российской агрессии.

"Конечно, нам прежде нужно современное оружие. Мы также можем биться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и (бронетранспортеры) Marder, и (танки) Leopard", - сказал Стефанчук.

Он также приветствовал заявления немецкого канцлера о поставках Украине тяжелого вооружения, но подчеркнул, что они должны быть ускорены.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул спикер ВР.

В рамках визита в Берлин глава Верховной рады также должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте: Украина должна победить, - глава МИД Германии Бербок
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Топ комментарии
+14
Тю, а хіба не заради цирку у 2019 році обрали клоунів

А ми - попереджали.

ДумайТЕ!
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03.06.2022 13:46
+12
Шольц у відповідь збільшить обіцянки...
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03.06.2022 13:41
+10
Мудрий нарід вибрав гавнокомандувача великого Зе і бабу Беню в подарунок. Будемо воювати асфальтом.
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03.06.2022 13:46
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Шольц у відповідь збільшить обіцянки...
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03.06.2022 13:41 Ответить
До размера Стефанчука...
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03.06.2022 16:56 Ответить
ооо...Шольц воочию убедился (глядя на эту гору жира) что у Украины слегка завышенные требования... Германии отаких не прокормить ))))
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03.06.2022 13:42 Ответить
Я звичайно непроти щодо агресії у бік слуг

Але хочу зауважити , що Стефантчук з них - найбільш адекватний

При наймі не саботував самміт НАТО , як Ze-кодло
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03.06.2022 13:45 Ответить
але дуже хворобливий... бо така надмірна вага (ожиріння) - це цукровий діабет, забиті судини, жирова печінка, нещасні нирки і жовчний (з піском і камінням), а також варікоз тому подібне...
розумово він адекватний...але лікуватися треба уважно і терміново...
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03.06.2022 13:53 Ответить
Нет разницы в сортах говна. Колыван такой же патриот и защитник Украины как и зеледент.
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03.06.2022 15:14 Ответить
Побриться человеку некогда, но на покушать явно времени хватает)
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03.06.2022 13:49 Ответить
это точно ...ну и рожа у него противная
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03.06.2022 15:07 Ответить
Та не дасть він Мардер нам. Дасть його грекам, а нам БМП-1. Що то що то мотлох, але на БМП-1 хоч не треба навчатися і запчастини є. Ну а танки він дасть лише тоді, коли їх дадуть американці. Він так і казав. Мудак лисий.
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03.06.2022 13:42 Ответить
Та там леопарди перші. Зараз це танком важко назвати.
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03.06.2022 13:46 Ответить
проти Т-62 Лепардик-1 сто очков впєред дасть

а якщо серьозно, то в останній модифікації цілком боєзнатна машина
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03.06.2022 13:51 Ответить
Леопарды первыми получит Польша. Они нам уже кучу Т72 прислали, в замен им обещали оружие посовременнее. А Мародёры уходят грекам вместо того старья, что посылают нам - БМП1 древних годов.
Европа перевооружения за наш счёт.
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03.06.2022 14:51 Ответить
може вже досить цього цирку?
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03.06.2022 13:43 Ответить
Тю, а хіба не заради цирку у 2019 році обрали клоунів

А ми - попереджали.

ДумайТЕ!
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03.06.2022 13:46 Ответить
Так, вибрали клоуна, а бажають, щоб він був політичним діячем. Візьміть свої ракети, САУ "Богдана", проекти яких заморозили у 2019 році і все витратили на дороги.
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03.06.2022 14:05 Ответить
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03.06.2022 13:43 Ответить
Та вже ж прибула
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03.06.2022 13:48 Ответить
Мудрий нарід вибрав гавнокомандувача великого Зе і бабу Беню в подарунок. Будемо воювати асфальтом.
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03.06.2022 13:46 Ответить
З окопу воюєш чи з дивану?
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03.06.2022 13:58 Ответить
а це шоб ви бидляки не забували чого по підвалах сидите,ви ж в голову тільки жрете,а тепер навчились про дивани ************
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03.06.2022 21:31 Ответить
Вибрав мудрий наріт собі вирок. І навіть під час війнни оті 72 % хочпоржавших , так і не зрозуміли що вони в кишені ігорявалєріча. Горбатого ......
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03.06.2022 14:17 Ответить
Теперь может и даст...это ж не фотки ,а страх какой то -такое впечатление,что тот стефанчук уже пять таких шольцев сожрал только что
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03.06.2022 13:48 Ответить
Шольц, глянь на його слугівську пузяку і дай БТРи, а то Стефанчук тебе з'їсть!
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03.06.2022 13:49 Ответить
он в не один не влезет что есть в бундесвере
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03.06.2022 14:13 Ответить
ще один закликатєль
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03.06.2022 13:49 Ответить
А Цензор сьогодні писав, що Порошенко теж закликає надати зброю. Чи Петя-"це другоє' ?
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03.06.2022 14:19 Ответить
Порошенко до війни вимагав ВР і Стефанчука особисто преразподілити бюджет на користь армії, а його стефанчуки та інші тільки оббріхували та висміювали!
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03.06.2022 14:32 Ответить
Стефанчук: "нам необходимо современное вооружение". Так что ВРУ сделала за последние 3 года в этом направлении? Хотя по чесноку, этот вопрос надо задавать ВСЕМ созывам этого сказочного органа нашей недовласти
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03.06.2022 13:49 Ответить
Как что? Бюджет пилила, и бабло крала. Не вся ВР конечно, но ЗЕлёные в этом особо отметились.
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03.06.2022 13:53 Ответить
Шольц заверил Стефанчука, он, Шольц, передаст. Впрочем и Стефанчук передаст. Он передаст, как и все ЗЕленые.
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03.06.2022 13:51 Ответить
І тут Шольц раптом заговорив українською: «Шо, шо, я вас дуже погано чую…, з Україною завжди зв'язок поганий! Передзвоніть мені пізніше.»
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03.06.2022 13:55 Ответить
не стыдно просить тем кто просрал военные программы страны
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03.06.2022 13:55 Ответить
Як на мене,то ці дєятєлі один одного варті...
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03.06.2022 13:56 Ответить
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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03.06.2022 13:57 Ответить
Недавайте , бо воно їх проковтне!
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03.06.2022 13:58 Ответить
Под асфальтом искать не пробовал?
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03.06.2022 14:04 Ответить
Вони ще не віддали те що обіцяли Польщі, Чехії, в обмін на техніку Україні.
Словенії теж. І Греція на черзі
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03.06.2022 14:11 Ответить
стукните жиртреста по морде мардер бмп а не бтр
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03.06.2022 14:12 Ответить
А DW пише ось що : "Україна потребує ********* озброєння і закликає Берлін не зволікати з постачанням танків Leopard і бойових машин піхоти Marder, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Німеччини, який розпочався 2 червня і триває в п'ятницю. Звичайно, нам перш за все потрібна ******* зброя. Ми можемо боротися та оборонятися і старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя - ефективніша. Саме тому ми очікуємо як Marder, так і Leopard", - сказав він після зустрічі з депутатами Бундестагу." Але ж сєкта антизелених все одно знайде прой.би зелених, навіть якщо журналісти неправильно передрукували ))
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03.06.2022 14:31 Ответить
Петруха Столыпин в далееком в 1909 году...дабы угодить Кайзеру Вильгельму обещал накормить братана украинским хлебом...Петруха был родом из Дрездена...
По иронии судьбы Петруху застрелили в Киеве...труп этого негодяя сегодня лежит в Киево-Печерской Лавре...можно продать или выменять...
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03.06.2022 14:19 Ответить
Та нету у Шольца никакого оружия. Германская армия - это фейк, такой же, как и российская армия вторая в мире.
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03.06.2022 14:23 Ответить
Зброя у Німеччині -на складах виробників...

торгують зі всім світом..

але..Була відома "миролюбна політика Меркель ...

В спорах вокруг экспорта вооружений германская оборонная промышленность пригрозила федеральному правительству перенести производство за границу. "Либо мы будем продолжать сокращать производство и вместе с ним - рабочие места, либо уйдем за границу", - заявил в субботу, 20 сентября,2014, в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung председатель правления концерна Rheinmetall, глава союза оборонной промышленности в Германии Армин Паппергер (Armin Papperger). По его словам, все крупнейшие предприятия отрасли размышляют о том, смогут ли они впредь оставаться в ФРГ. "Если моя страна ничего у меня не покупает и одновременно говорит, что я не имею права экспортировать, то так мне долго не продержаться", - сказал предприниматель.

Ранее министр экономики Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) ввел жесткие ограничения на экспорт вооружений, отмечает агентство Reuters. Он обосновал принятое решение напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и конфликтом на Украине. В то же время на недавней встрече с представителями оборонной промышленности министр пообещал оказать поддержку. В частности, планируется выдавать разрешения на экспорт продукции, используемой главным образом в невоенных целях, а также запасных частей.
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03.06.2022 15:04 Ответить
ВСУ и от устаревшей Бундесверовской техники не откажется,не то сейчас время,что-бы оружием перебирать..Только канцлер и ее почему-то прижимает
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03.06.2022 14:25 Ответить
Закликав надсуттєво.... Де результати???
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03.06.2022 14:30 Ответить
У Шольца треба запитати. Україна його не може примусити.
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03.06.2022 14:39 Ответить
Шольц лучше бы ничего не обещал. Передать Греции современные машины , а нам после греков бмп1, которым по 30-40 лет. Это выглядит как передача использованных презервативов. Представляете эту технику после греков?
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03.06.2022 14:53 Ответить
а знову " путінська шобла " "розганяє думку" ,що надані БМП -1 -гівно...

хоча греки не скаржились, і вони були модернізовані вже ФРН після розпаду СССР...
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03.06.2022 14:58 Ответить
це мардер ******* бмп?серьозно?)))
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03.06.2022 21:35 Ответить
Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів ...

"старі запаси " зброї України

а)у більшості вичерпано ,вичерпуються запаси і колишніх країн "варшавського договору"..

б) частково знищено у часи Порошенко(склади ***********-важко сказати -диверсанти,чи щоб списати недостачу...).

в) частково робомблені російськими ракетами ((
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03.06.2022 14:56 Ответить
Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

Обіцянки Шольца "з листопада " необхідно конкретизувати запитанням -ЯКОГО РОКУ ?
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03.06.2022 15:00 Ответить
Чем "Мардер" лучше БМП 1,2 : более мощное бронирование , более мощньій двигатель , плюс немецкое качество . Не может плавать , зато в бою обеспечивает защиту єкипажа и десанта в разьі єффективнее . То , что нужно для наших мотострелков !
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03.06.2022 15:06 Ответить
"...але лікуватися треба уважно і терміново" (С) - Стефантчук, Смешко, Чубаров
- Жерты меньше надоть, - подумала Демусика (возражение)
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03.06.2022 15:37 Ответить
Чомусь до 24.02.2022 р.-"Вам треба було-шашлики без паніки"
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03.06.2022 16:05 Ответить
Чуеш, свиня, а де "Оплоти"? Вони мали поступати у ЗСУ з 2020 року, після завершення контракту з Таіландом.
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03.06.2022 23:03 Ответить
 
 