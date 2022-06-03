Скорость поставки оружия Украине – сверхважный вопрос. Нам это нужно сейчас! - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Западное оружие нужно Украине уже сейчас. Скорость ее снабжения – жизненно важный вопрос.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я принял участие в GLOBSEC 2022 вместе с министрами обороны Словакии и Болгарии Ярославом Надем и Драгомиром Заковым. Главной темой панели стали военные поставки в Украину. У нас была блестящая и конструктивная дискуссия. Одним из жизненно важных вопросов в поставке оружия украинской армии есть скорость. Нам это нужно быстро, и нам это нужно сейчас!" – написал Резников.
Топ комментарии
+20 Voc Vox
показать весь комментарий03.06.2022 14:02
+17 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий03.06.2022 14:00
+16 Voc Vox
показать весь комментарий03.06.2022 14:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ЗЕЛЕНІ ГНІДИ, А ЩО ВИ РОБИЛИ ТРИ РОКИ ПРИ ВЛАДІ з 2019 го -
ВАМ ПОРОХ ЗАВАЖАВ ПРИДБАТИ ЗБРОЮ І РАКЕТНІ ПРОГРАМИ ?
А потом вспомнил и предлагаю всем Резникам собрать полные жмени асфальта и бросать их в сторону Москвы...