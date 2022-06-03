Скорость поставки оружия Украине – сверхважный вопрос. Нам это нужно сейчас! - Резников

Западное оружие нужно Украине уже сейчас. Скорость ее снабжения – жизненно важный вопрос.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я принял участие в GLOBSEC 2022 вместе с министрами обороны Словакии и Болгарии Ярославом Надем и Драгомиром Заковым. Главной темой панели стали военные поставки в Украину. У нас была блестящая и конструктивная дискуссия. Одним из жизненно важных вопросов в поставке оружия украинской армии есть скорость. Нам это нужно быстро, и нам это нужно сейчас!" – написал Резников.

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