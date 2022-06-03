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Это Россия развязала войну, не стоит фокусироваться на ответе Украины, – посол США Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия насильственно изменила границы Украины, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на этом, а не на ответе Украины на действия захватчиков.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я каждый раз возвращаюсь к тому, что Россия атаковала Украину, поэтому вопрос не в том, что Украина делает в ответ на эту атаку. Мы должны сфокусироваться на том, что это атака России против суверенного государства, а проблема, с которой мы имеем дело сейчас, - это насильственное изменение границ. Поэтому основной вопрос для меня не в том, что делает Украина, а в том, что делает Россия, и за этим следит весь мир", - отметила дипломат.
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Аааа, так это ж я написал не так давно!
Польщён, польщён.
Но ссылочку на меня можно было бы и обозначить, мы, авторы, очень тщеславные)
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мерзкая и подлая практика, которая создает впечатление, что Украина вся такая плохая, и то не так, и тут нарушение, а рашка хорошая, ведь о ней ничего не говорят и не пишут.
Мур-мур!
А вообще, давно известно, что ступая на порог дома, в который тебя не приглашали, ты отказываешься от всех прав, включая права на жизнь, защиту и самозащиту, и полностью отдаёшься во власть хозяина дома.