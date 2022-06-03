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Лукашенко хочет иметь при каждом сельсовете "народное ополчение": Их будет немного. Может, 50 человек

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, предлагает, чтобы создаваемое им "народное ополчение" состояло из групп примерно из 50 человек при каждом сельсовете.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко считает, что лица, которые будут входить в "народное ополчение", должны владеть основным оружием. Он подчеркнул, что "настоящий мужчина должен уметь при необходимости защитить свою семью".

"И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-нибудь на складе. Мы их зовем на учения – они возьмут свои автоматы (преимущественно автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - отметил белорусский диктатор.

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Топ комментарии
+11
Ніт. Намагатимуться на Волинь за шмотками поїхати.
Бульбаші - козли. Тещу задовбали ТЛФ дзвінками, не повірите, по м.Луцьку 214.02.22 р. били не кацапи з території РБ, а кляті ОМЕРИКАНЦІ 6 флоту США. І Це на повному сер"йозі. Тьху гниди.
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03.06.2022 15:12
+9
Смотри что Лука чтобы они тебя самого не удавили мразь ты
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03.06.2022 15:09
+7
Картофельное ополчение.
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03.06.2022 15:08
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Полицаи?
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03.06.2022 15:07 Ответить
Ніт. Намагатимуться на Волинь за шмотками поїхати.
Бульбаші - козли. Тещу задовбали ТЛФ дзвінками, не повірите, по м.Луцьку 214.02.22 р. били не кацапи з території РБ, а кляті ОМЕРИКАНЦІ 6 флоту США. І Це на повному сер"йозі. Тьху гниди.
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03.06.2022 15:12 Ответить
реально не віриться, що якесь таким може марити
дебіли просто, нє?
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03.06.2022 15:40 Ответить
Двоюрідний брат. 9-го березня, теща сиділа у бомбосховищі, а то падло дзвонило і казало дослівно " смотри, что б твой зять и внук не пошли воевать, вдруг с моим сіном встретятся".
Тут тещу і порвало. Весела бабулька видала на чистій білоруській мові кучу матюків. У бомбосховищи усі притихли. Потім ржали, що ті коняки..
Отакі вони ... Доречі, йго сина мєнта побили сильно. Нога та руця зламані.
Тещин вердікт - "не хочн на Волині здохнути".
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03.06.2022 15:58 Ответить
Картофельное ополчение.
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03.06.2022 15:08 Ответить
Смотри что Лука чтобы они тебя самого не удавили мразь ты
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03.06.2022 15:09 Ответить
А вдруг своё оружие против Бульбофюрера направят?.. Тут у усатого таракана жёсткая дилемма: и свой пипл может на помоечку вынести и бункерный поджимает со своими неадекватными "брасткими" объятиями. Приходится крутится, как впрочем и все последние 28 лет
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03.06.2022 15:09 Ответить
Свое оружие находится не на складе, а дома.
Это все? Я рассчитывал на что-то более безумное от папаши. Что-то он сдуваться начал.
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03.06.2022 15:10 Ответить
Потешная "армия".
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03.06.2022 15:12 Ответить
Хоче зробити територіальну оборону.
Питання тільки кого і від кого обороняти.
Ходять чутки, що пуйло жме його вводити війська, а він крутиться.
Якщо рашка луку придавить - знайдуться(або москалі знайдуть) генерали, які поведуть війська в Україну.
Це не значить, що кривавий диктатор хорошим став, але .... мутновата історія.
Все можливо.
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03.06.2022 15:14 Ответить
Так ябаЦЬка хоче від кацапів захищати будинки, чи від кого?
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03.06.2022 15:17 Ответить
ето ОНІ. шатают бялорусь
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03.06.2022 15:20 Ответить
Здається, що від кацапів.
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04.06.2022 00:44 Ответить
Пусть раздаст им автоматы,а там подойдет белорусский полк ВСУ и все капец Картфельному батьке.
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03.06.2022 15:19 Ответить
Дубинки и щиты, само собой разумеется.
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03.06.2022 15:20 Ответить
Лукашисты каратели, картопляний фольксштурм
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03.06.2022 15:21 Ответить
лукашило поротя.
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03.06.2022 15:21 Ответить
а хватит ли у тебя кгбєшников на "ополченіє" ?
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03.06.2022 15:33 Ответить
Лукаш, они ж тебя и завалят, после того, как твой придворный ОМОН перебьют. Ну давай, попробуй...
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03.06.2022 15:33 Ответить
Гарна справа . Працюй
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03.06.2022 15:39 Ответить
Лукашенко такий же уйоб...к як і путін!
Обох повісить на подвійному фонарному стовпі!
Хором!
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03.06.2022 15:48 Ответить
Дурак не дурак ?
А решение принял правильное
А у нас год бегали с теробороной /а воз. был и ныне там /
Этим делом должны были заняться специалисты военкоматы
А то от призыва до призыва протирают штаны
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03.06.2022 15:50 Ответить
Лука боится прямого захвата власти русней, вот и импровизирует.
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03.06.2022 15:53 Ответить
Были бы мозги, ты бы покаялся, с Украиной против паРаши объединился, и Беларусь бы уберег от аннексии ******, и срок бы тебе в Гааге скостили за чистосердечное.
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03.06.2022 16:53 Ответить
усатый хочет что бы в случае отдельных оппозиционеров в деревнях, сразу же приходили вооруженные шестёрки, и заставляли батька любить.
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03.06.2022 16:56 Ответить
Ідіот... Там в селах самі алкаші як і в параші... Ополченіє 😁
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03.06.2022 17:24 Ответить
Бред - ти в Білорусії хоч колись був ?
І у нас є алкаші ...
Питання - хто вони по національності ... і скільки їх %
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03.06.2022 18:16 Ответить
А что мешает делать это, с помощью экономики?
ТТупость!
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03.06.2022 18:53 Ответить
та у больбофюрера мозока нет,он ясен фуй марионетка путлера,эт с его подачи эты фуйня придумана
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03.06.2022 20:38 Ответить
Колхозный панк ...круче путлера...хитрый и коварный тип...скачивает баблосы с Мавзолейной балалайни миллиардами доляров...но лавочка закроется...путлер призвал 65 летних пацанов...а это капздец рабZee...
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03.06.2022 21:23 Ответить
Так ми можемо допогти, в нас вже є досвід організації самооборони, давайте допоможемо організувати і озброїмо, а Бацька хай відпочиває.
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03.06.2022 23:26 Ответить
 
 