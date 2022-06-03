Лукашенко хочет иметь при каждом сельсовете "народное ополчение": Их будет немного. Может, 50 человек
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, предлагает, чтобы создаваемое им "народное ополчение" состояло из групп примерно из 50 человек при каждом сельсовете.
Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко считает, что лица, которые будут входить в "народное ополчение", должны владеть основным оружием. Он подчеркнул, что "настоящий мужчина должен уметь при необходимости защитить свою семью".
"И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-нибудь на складе. Мы их зовем на учения – они возьмут свои автоматы (преимущественно автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - отметил белорусский диктатор.
Пожалуйста, подождите...
Бульбаші - козли. Тещу задовбали ТЛФ дзвінками, не повірите, по м.Луцьку 214.02.22 р. били не кацапи з території РБ, а кляті ОМЕРИКАНЦІ 6 флоту США. І Це на повному сер"йозі. Тьху гниди.
дебіли просто, нє?
Тут тещу і порвало. Весела бабулька видала на чистій білоруській мові кучу матюків. У бомбосховищи усі притихли. Потім ржали, що ті коняки..
Отакі вони ... Доречі, йго сина мєнта побили сильно. Нога та руця зламані.
Тещин вердікт - "не хочн на Волині здохнути".
Это все? Я рассчитывал на что-то более безумное от папаши. Что-то он сдуваться начал.
Питання тільки кого і від кого обороняти.
Ходять чутки, що пуйло жме його вводити війська, а він крутиться.
Якщо рашка луку придавить - знайдуться(або москалі знайдуть) генерали, які поведуть війська в Україну.
Це не значить, що кривавий диктатор хорошим став, але .... мутновата історія.
Все можливо.
Обох повісить на подвійному фонарному стовпі!
Хором!
А решение принял правильное
А у нас год бегали с теробороной /а воз. был и ныне там /
Этим делом должны были заняться специалисты военкоматы
А то от призыва до призыва протирают штаны
І у нас є алкаші ...
Питання - хто вони по національності ... і скільки їх %
ТТупость!