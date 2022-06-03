Большинство граждан стран Центрально-Восточной Европы видят Украину в ЕС и НАТО, - опрос GLOBSEC. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан шести из девяти стран Центрально-Восточной Европы поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опрос аналитического центра GLOBSEC из Братиславы.

Более половины населения восьми из девяти изучаемых стран (Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Румыния, Венгрия) считают, что Украина – независимая страна.

Однако в шести странах (Латвия, Эстония, Словакия, Румыния, Венгрия и Болгария) более 20% считают, что Украина – "марионетка Запада". Только в Болгарии менее половины (45%) называют Украину независимым государством.

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"Эта динамика объясняется более сильным влиянием Кремля в странах, таких как Болгария или Словакия, где значительная часть населения даже считает, что Украина - часть России, и антизападные нарративы более четко выражены, как в Венгрии или Румынии", - отмечают исследователи.

Менее единая позиция государств Центрально-Восточной Европы относительно будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

В Польше, Литве, Чехии, Эстонии, Латвии и Румынии большинство (от 51% в Румынии до почти 80% в Польше) считают, что Украина в будущем должна стать членом Евросоюза и/или Североатлантического союза.

В Словакии, Болгарии и Венгрии большинство выступают за сохранение Украиной нейтрального статуса.

"10% опрошенных в Болгарии и Словакии считают, что Украина должна остаться в российской сфере влияния. В других странах Центральной и Восточной Европы такое мнение высказали 1-5% респондентов", - отмечается в исследовании.

Кроме того, согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.