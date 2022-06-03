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Путин не хочет захватить Украину. Россия хочет, чтобы с ней считались, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

У российских властей нет желания захватить и поработить Украину.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремление Украину захватить, еще что-то нет... Нет желания поработить, захватить и другое", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами.

По словам самопровозглашенного "президента" Беларуси, Россия просто показала, что с ней необходимо считаться.

Также диктатор отметил, что "не надо оскорблять Путина, душить русский язык, на котором говорят все украинцы".

Также смотрите: Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ Беларуси в Украине: Якобы удалось освободить "десятки белорусов". ВИДЕО
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Топ комментарии
+79
с каципей надо считаться не больше чем с бешеными собаками, увидел, убил, считай рассчитался
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03.06.2022 15:15
+78
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03.06.2022 15:16
+47
Після слова "повірте" перестав читати.
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03.06.2022 15:15
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Даже не гопник. Алкаш с белочкой уровня "ты меня уважаешь?"
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03.06.2022 16:21 Ответить
Рашка после облома и ухода из Украины серьезно возьмется за анексию белорашки.Там по сути вся почва уже готова-экономика вся на подсосе у Москвы,белорусский язык и культура практически уничтожены,народ в массе своей ментально уже окацаплен и безволен,воруженные силы-то же самое.Там даже 3 дней не понадобится.
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03.06.2022 16:22 Ответить
Бульбофюрер це розуміє. Але якщо про повагу до рашки заговорив - значить, зрадоньку задумав...
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04.06.2022 01:44 Ответить
Імітую голос лукаша: "Я не хочу бить, діктатором, я просто хочу чтоби всє ісполнялі мої прікази."
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03.06.2022 16:26 Ответить
Зі скаженою собакою обов'язково потрібно рахуватись. До того часу, поки її не пристрелять
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03.06.2022 16:28 Ответить
Вже все прорахували - треба валити цю памойну фєдєрацію…
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03.06.2022 16:29 Ответить
Влада, де візовий режим і щ одним і іншим агресором?
Де заборона ************ товарів?
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03.06.2022 17:45 Ответить
Готуйся приєднуватись бєларусской губернієй. Дебіл!
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03.06.2022 16:31 Ответить
Де беруться такі вусаті дурбалаї? звісно де, в колгоспній білорусі..., то манкурт, вихований піонерією, камсамолією, побєдобєсієм.... і іншими совковими збоченнями....
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03.06.2022 16:36 Ответить
невдозі Українці і тебе порахують, наволоч
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03.06.2022 16:37 Ответить
С убийцами, отравителями, насильниками, педофилами и террористами никто считаться больше не будет. Их будут уничтожать, методично и максимально жестко.
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03.06.2022 16:40 Ответить
Навіщо в загали звертати увагу на патякання цого картопляного мудака.
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03.06.2022 16:44 Ответить
Смерть бульбособакам..
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03.06.2022 16:45 Ответить
Серьезно? Т.е. что бы с паРашей считались, это стадо гидроцефальных рогопилов поперло уничтожать соседнюю страну? Не беспокойся, хрыч усатый, уж Украина-то с паРашей посчитается. По полной посчитается.
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03.06.2022 16:47 Ответить
кількість вбитих куйлом українців ,котрих куйло вбив за те.що вони в себе вдома хочуть розмовляти рідною мовою ,голосять на весь світ без голосу-"лукашенко брехливий посібник кровавого рашистського куйла, руки котрого вимазані українською кровью"
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03.06.2022 16:49 Ответить
******** картофелефюрер открыл снова свою оовеную пасть. *********** гавномету рассказывал, что вАлодя КЫев будет наш за трЫ-чАтЫрЭ дня и там в УкраЫне гАвно, там нЭкаму с нами вАевать
, а теперь поет про новую концепцию *****. Как в анекдоте - концепция поменялась, мы обосрались?
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03.06.2022 16:53 Ответить
вже втомився слухати і ***** і цього гауляітера-************* - як не ******** то збрешуть.
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03.06.2022 17:05 Ответить
Редакторе, "рахуватися" це лічити за порядком. В даному контексті "...зважали на її думку".
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03.06.2022 17:08 Ответить
http://sum.in.ua/s/rakhuvatysja
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03.06.2022 17:50 Ответить
Видно що думка України її не цікавит
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03.06.2022 17:10 Ответить
С Путиным все бы начали считаться,если бы он захватил Киев за три дня.А сейчас это лошара и никому не нужный политический труп.Шойгу и Кадыров уже договариваются о будущем без Путина.Аминь
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03.06.2022 17:16 Ответить
Ага кому какая часть роисся достанется. Если ещё друг друга не перебьют
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03.06.2022 18:01 Ответить
Ага, а коли маніяк відрізає жертві вухо - це він не прагне її скалічити, а лишень хоче аби жертва його почула, так бульбо вусата?
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03.06.2022 17:19 Ответить
Увесь світ рахується з росією - одна Україна не рахується шолі?
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03.06.2022 17:21 Ответить
Усы Картоху украшают,
Усами улицу метут,
Усами *опу подтирают
И на п...де усы растут. (С)
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03.06.2022 17:23 Ответить
Недопрезидент приєднався до російської армії ГОМОДРИЛІВ. Вітаю!
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03.06.2022 17:25 Ответить
Після слова "повірте", я одразу повірив. Чи як воно гадає?
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03.06.2022 17:34 Ответить
Поэтому ты, св...лочь, предоставляешь москалям военные аэродромы, места для стартовых ракетных площадок, ж/д, топливо, казармы...?
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03.06.2022 17:43 Ответить
Лука, просто пішов ти нах...
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03.06.2022 17:54 Ответить
А які прагнення у лукашенка у цій війні?Ще тільки ця підла і підступна наволоч не втуляла нам прагнення путіна.росія прагне щоб з нею рахувалися і прагне щоб вона ні з ким не рахувалася з Україною зокрема
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03.06.2022 18:09 Ответить
Закрыть границу, отменить безвизовый режим, ввести полное торговое эмбарго против этих Иуд.
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03.06.2022 18:20 Ответить
Коли кацан стріляє в голову українцю, він нічого поганого не робить, він хоче йому добра - найвища степінь рашизму бульбофюрера
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03.06.2022 18:34 Ответить
дарма білоруси не довели свою революцію до кінця. Квіточки ворогу дарували, сердечки пальцями показували. Ось тепер маємо...
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03.06.2022 18:37 Ответить
Белорусы уже нашли место , где повесят сумасшедшего людоеда??
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03.06.2022 18:58 Ответить
Этого картофельного урода только вешать, желательно частями, никаких судов. Это уже за гранью. А что ж тогда делают мокшане /буряты. осетины, тувинцы/ на территории Украины ? И как теперь считаться с кацапней после разрушения половины Украины и 7 млн беженцев ?
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03.06.2022 19:02 Ответить
Путін не прагне захопити Україну. ...., - Лукашенко
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А Крым тогда что?
Такое впечатление, что этот председатель колхоза до сих пор пьет самогон из гнилой картошки.
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03.06.2022 19:12 Ответить
Этот ****** советской эпохи фашизма, Бульбаш лукашенко, как всегда врёт и не моргнёт!! Жаль , что никто его не грохнет!! Европа стала бы на много чище!!
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03.06.2022 20:00 Ответить
До чего же мерзкий в своей трусости этот жополиз!
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04.06.2022 10:08 Ответить
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