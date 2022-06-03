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Украинская промышленность восстановится до довоенного уровня через 5 лет, если получит финансирование и мягкую климатическую политику, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

азовсталь

Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. Однако для этого необходим ряд решений, в том числе международных институтов, и доступ к финансированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в колонке Главы Комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA, директора GMK Center Станислава Зинченко.

Война повлекла ряд последствий для промышленного сектора Украины, указывает эксперт: поврежден целый ряд предприятий ("Азовсталь", ММК им. Ильича, "Северодонецкий Азот", Авдеевский коксохимический завод, "Энергомашспецсталь" и другие), возникли сбои в цепочках снабжения, упало внутренее потребление. Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. А фактически страна потеряла десятилетие.

"Более того: в Украине уже не приходится говорить о климатических целях на 2030 год. Планы снижения выбросов провалились, если говорить об углеродной составляющей. Поэтому нам нужен пересмотр целей NDC-2 (национальный определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением). Также Украина ожидает поддержку со стороны наших партнеров, прежде всего, ЕС, для финансирования программ восстановления промышленности после войны, доступа к фондам финансирования "зеленого" перехода для украинских компаний, поскольку местная экономика очень пострадала от войны", - подчеркивает Зинченко.

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Поддержка мирового сообщества в реализации программ восстановления позволит применить лучшие практики по снижению выбросов в промышленности, в частности - некоторые критически важные технологии, такие, как циркулярные решения, или рост использования возобновляемых источников энергии, указывает эксперт.

"Но, даже восстанавливая с помощью мирового сообщества разрушенные предприятия, мы все равно не сможем построить "зеленую" промышленность – технология пока не готова. Современные технологии позволяют сократить выбросы всего на 25%. Если же мы строим на месте "Азовстали" новый металлургический завод, мы должны понимать, что через 20 лет его придется строить заново. Он не завершит свой жизненный цикл и может не обеспечить возврат инвестиций", - отмечает эксперт.

Кроме того, разрушенную украинскую промышленность может окончательно уничтожить "углеродный налог" CBAM, условия которого ужесточаются, убежден Зинченко. Поэтому мир должен ввести более мягкую климатическую политику по отношению к Украине, которая будет оправляться от потрясения.

"Украине нужны особые условия. Очевидно, что украинские заводы не смогут достичь существенных успехов в снижении углеродоемкости до 2023 года, когда запустится CBAM. Сейчас ЕС не ограничивает 100% нашего экспорта, поэтому важность этого вопроса выросла. Украине нужен доступ к европейским инструментам. В то же время, Украине нужен особый подход для выполнения требований по снижению выбросов. То есть климатическая политика Украины должна быть максимально мягкой и стимулирующей", - резюмировал эксперт.

Как известно, в мае Комитет по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов в ЕС (ENVI) финализировал свое видение дизайна СВАМ и уже 6 июня документ будет вынесен на голосование Европарламента. Его условия ужесточились: так, если нормы проекта будут распространяться на Украину, украинские экспортеры в ЕС будут ежегодно платить более 1 млрд евро налога на углерод.
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Топ комментарии
+4
Українська промисловість чи олігархічна промисловість відновиться? До чого тут кліматична політика, якшо залишатсья Гєтьманцев і зелена бєніна шобла? За їх наявності уркаїнська промисловість відновиться в Польщі та інших странах ЄС.
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03.06.2022 16:03
+4
Велика промисловість у районах близьких до російського кордону не повинна будуватись ні в якому разі. Це можливо виключно якщо сама росія буде розчленована або тотально демілітаризована. Все інше це змарновані кошти на відбудову. Біля кордону тільки поля та птахоферми. Ну ще фабрики шкарпеток та спідньої білизни.
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03.06.2022 16:36
+3
Для відновлення економіки потрібно викинути на смітник Гетьманцева.
Але презедент цього не робить, бо лотерейний аферист один із стовпів цієї влади.
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03.06.2022 16:09
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Правила форума Совет форумчан
дуже дуже багато "якщо". Якщо кінчиться війна, якщо повернуться люди. Наприклад - нащо вкладати гроші в Северодонецкую квартиру (вибачте, не хотів образити мешкаців города, це так для прикладу), якщо кожні 10 років ії буде зносити орда ? Якщо любі друзі підуть за грати... і так далі
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03.06.2022 16:02 Ответить
Розкажи свої страшилки жителям ісраїлю, які в таких же умовах живуть останні 50 років. І кількість охочих переїхати туди не зменшується останні 40 років
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03.06.2022 17:03 Ответить
А что поделать? Такие прогнозы они всегда немного про "если". Естественно, мы говорим об оптимальных условиях, других вариантов нет, у нас колоссальные разрушения, отток рабочей силы, проблемы с инфраструктурой.
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03.06.2022 23:33 Ответить
Українська промисловість чи олігархічна промисловість відновиться? До чого тут кліматична політика, якшо залишатсья Гєтьманцев і зелена бєніна шобла? За їх наявності уркаїнська промисловість відновиться в Польщі та інших странах ЄС.
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03.06.2022 16:03 Ответить
Експердвипердів не бракує, одні лушпайки чутися від них...нах...
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03.06.2022 16:04 Ответить
В том-то и проблема, какие именно объекты восстанавливать? Если мы строим новый Азовсталь, то за чьи деньги и кому он будет принадлежать? Кто на нём будет работать? Кто будет восстанавливать город и сколько людей вернётся и так десятки вопросов
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03.06.2022 16:04 Ответить
да какой азовсталь. никто его не восстановит уже. новое что-то строить. только где, кто и за какие бабки. да и нужно ли? уж лучше переделать страну на сельское хозяйство с нормальными фермерами. хотя бы на первое время. жрать то чего будем?
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03.06.2022 17:30 Ответить
Компенсация через международные суды решит вопрос с финансированием. Кому принадлежать будет это вообще не важно. А спецов придётся готовить, без этого никак. Но благо научная база0то у нас есть, не с нуля же.
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03.06.2022 23:34 Ответить
Для відновлення економіки потрібно викинути на смітник Гетьманцева.
Але презедент цього не робить, бо лотерейний аферист один із стовпів цієї влади.
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03.06.2022 16:09 Ответить
Поддерживаю обеими руками. Гетьманцев и в более спокойные времена был во вред, но сейчас он просто отжигает
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03.06.2022 23:35 Ответить
Бєня з Нелохом відновлять до фунтаменту. Як кацапи Мощун відновили.
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03.06.2022 16:11 Ответить
ну да, Беня именно тот вариант ускоренного восстановления промышленности страны. Мне кажеться, что он появится в стране только в том случае, если действительно пойдут в страну инвестиции.
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03.06.2022 18:10 Ответить
Велика промисловість у районах близьких до російського кордону не повинна будуватись ні в якому разі. Це можливо виключно якщо сама росія буде розчленована або тотально демілітаризована. Все інше це змарновані кошти на відбудову. Біля кордону тільки поля та птахоферми. Ну ще фабрики шкарпеток та спідньої білизни.
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03.06.2022 16:36 Ответить
Не можна спідньої білизни, привід буде знову напасти
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03.06.2022 17:53 Ответить
Есть лучший вариант. Поставим современные системы ПВО и тогда промышленные активы можно будет ставить хоть за 10 метров от границы, ведь ни одна вошь не сможет перешагнуть через нее
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03.06.2022 23:26 Ответить
Как же все эти придворные "эксперты" бояться слов "борьба с коррупцией". Наверное потому, что сами с неё кормятся.
Любому адекватному человеку очевидно, что если Украина не поборет коррупцию, то всё это "послевоенное "развитие" и "финансирование" - это очередной распил бабла и не более.
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03.06.2022 16:49 Ответить
Вся фішка у тому, що без боротьби з корупцією ніхто Україні не дасть грошей на відновлення. Про це вже неодноразово розповідали наші європейські друзі.
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03.06.2022 17:05 Ответить
Не буде ніякого "даваєннага" рівня. Усяка руда шобла нехай навіть не сподівається!
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03.06.2022 17:00 Ответить
Є цікавий момент пов'язаний із держ підприємствами. Через них чиновниками кралися з бюджету сотні мільярдів грошей. А продавати ці підприємства ніхто не спішив, бо нікому вони в ринковій економіці не потрібні. Тепер ці підприємства утилізує війна і бюджету трохи полегшає.
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03.06.2022 17:11 Ответить
5 лет - это если не будут красть. Но коррупция у нас осталась на том же уровне. Значит половину будут красть уйдет на восстановление все 10 лет...
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03.06.2022 17:54 Ответить
А с чего вы взяли что только половину будут красть? И где гарантия что кто-то будет нам финансово помогать? Не исключен вариант, что нам самим, собственными силами прийдется все восстанавливать после победы.
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03.06.2022 18:08 Ответить
План РФ по розвалу ЄС та НАТО:
пускаємо Україну в НАТО і ЄС, корупціонери, як Зе, залишають НАТО без танків, літаків, кораблів, артилерії, розкрадають бюджетні гроші в ЄС.
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03.06.2022 17:58 Ответить
Для кого нужны сейчас такие экспертные заключения? Или я что-то пропустил и у нас уже прекратили пальбу, а рашисты уже выводят свои войска через границу? Так нет ведь, они продолжают нести нам разруху, продолжают убивать и калечить людей, рушить наши предприятия и инфраструктуру. Так о каких сроках может идти сейчас речь?
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03.06.2022 18:05 Ответить
""Україні потрібні особливі умови. Джерело: https://censor.net/ua/n3345750"

- Звичайно! Насамперед потрібно усунути від влади гнид, які системно "розпилюють" бюджети на всіх рівнях!
Інакше ніякі економічні реформи не зможуть забезпечити наповнення бюджетів в достатній мірі щоби утримувати потужні Збройні Сили України та забезпечити соціальний розвиток України!
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03.06.2022 19:13 Ответить
Думаю 5 лет это слишком оптимистический прогноз. Хотя, конечно же, многое будет зависеть от возобновления работы портов. Сейчас это головная боль №1 для экономики страны
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03.06.2022 23:20 Ответить
Будем надеяться, что нам максимально будут в этом помогать. Уже сейчас ослабили некоторые пошлины, например на металл, но мы понимаем, что это очень и очень мало. Будем надеяться, что будут и другие программы, дающие доступ нашим предприятиям на мировые рынки. Кроме того надо как-то решать вопросы с логистикой
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03.06.2022 23:29 Ответить
Все стабілізується, відновиться. Зараз головне, зберегти людей, зберегти державність. Бачу, завдяння окупантів - зробити Україну непридатною для нормального проживання, знищити побільше людей
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04.06.2022 11:54 Ответить
 
 