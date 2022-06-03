Украинская промышленность восстановится до довоенного уровня через 5 лет, если получит финансирование и мягкую климатическую политику, - эксперт

Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. Однако для этого необходим ряд решений, в том числе международных институтов, и доступ к финансированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в колонке Главы Комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA, директора GMK Center Станислава Зинченко.

Война повлекла ряд последствий для промышленного сектора Украины, указывает эксперт: поврежден целый ряд предприятий ("Азовсталь", ММК им. Ильича, "Северодонецкий Азот", Авдеевский коксохимический завод, "Энергомашспецсталь" и другие), возникли сбои в цепочках снабжения, упало внутренее потребление. Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. А фактически страна потеряла десятилетие.

"Более того: в Украине уже не приходится говорить о климатических целях на 2030 год. Планы снижения выбросов провалились, если говорить об углеродной составляющей. Поэтому нам нужен пересмотр целей NDC-2 (национальный определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением). Также Украина ожидает поддержку со стороны наших партнеров, прежде всего, ЕС, для финансирования программ восстановления промышленности после войны, доступа к фондам финансирования "зеленого" перехода для украинских компаний, поскольку местная экономика очень пострадала от войны", - подчеркивает Зинченко.

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Поддержка мирового сообщества в реализации программ восстановления позволит применить лучшие практики по снижению выбросов в промышленности, в частности - некоторые критически важные технологии, такие, как циркулярные решения, или рост использования возобновляемых источников энергии, указывает эксперт.

"Но, даже восстанавливая с помощью мирового сообщества разрушенные предприятия, мы все равно не сможем построить "зеленую" промышленность – технология пока не готова. Современные технологии позволяют сократить выбросы всего на 25%. Если же мы строим на месте "Азовстали" новый металлургический завод, мы должны понимать, что через 20 лет его придется строить заново. Он не завершит свой жизненный цикл и может не обеспечить возврат инвестиций", - отмечает эксперт.

Кроме того, разрушенную украинскую промышленность может окончательно уничтожить "углеродный налог" CBAM, условия которого ужесточаются, убежден Зинченко. Поэтому мир должен ввести более мягкую климатическую политику по отношению к Украине, которая будет оправляться от потрясения.

"Украине нужны особые условия. Очевидно, что украинские заводы не смогут достичь существенных успехов в снижении углеродоемкости до 2023 года, когда запустится CBAM. Сейчас ЕС не ограничивает 100% нашего экспорта, поэтому важность этого вопроса выросла. Украине нужен доступ к европейским инструментам. В то же время, Украине нужен особый подход для выполнения требований по снижению выбросов. То есть климатическая политика Украины должна быть максимально мягкой и стимулирующей", - резюмировал эксперт.

Как известно, в мае Комитет по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов в ЕС (ENVI) финализировал свое видение дизайна СВАМ и уже 6 июня документ будет вынесен на голосование Европарламента. Его условия ужесточились: так, если нормы проекта будут распространяться на Украину, украинские экспортеры в ЕС будут ежегодно платить более 1 млрд евро налога на углерод.