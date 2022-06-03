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Если Украина перестанет воевать – не будет Украины. Если Россия прекратит – не будет войны, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна,обстріл,словянськ

Украина не может перестать воевать, ведь это привело бы к концу ее существования как суверенной страны. Но если бы Россия прекратила боевые действия, то война закончилась бы.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, США пытаются делать все, чтобы покончить с войной, уменьшить насилие и "завершить конфликт, в котором изначально не было нужды".

Поэтому, продолжил Прайс, Вашингтон хочет сделать все возможное, чтобы усилить позицию Украины на поле боя и за столом переговоров.

В то же время, сказал спикер Госдепа, США также хотят быть осторожными, чтобы ни Вашингтон, ни международное сообщество не сделали ничего, что "могло бы напрасно продолжить конфликт".

"Сейчас есть только одна страна, которая затягивает этот конфликт, и это, конечно, Россия. Если бы сегодня Украина перестала воевать, завтра бы не было суверенной, независимой Украины. Если бы Россия сегодня перестала воевать, сегодня не было бы войны. Вот к чему это сводится", - объяснил он.

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Топ комментарии
+19
Дякуємо за золоті слова та підтримку!
Нажаль, не всі це усвідомлюють
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03.06.2022 16:21
+15
Нам вибору немає. На кону наше існування як нації. Тому ми будемо боронити нашу країну усіма засобами.
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03.06.2022 16:31
+11
Джо Байденко, їбаш їх *****! Кожен на своєму фронті
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03.06.2022 16:22
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Дякуємо за золоті слова та підтримку!
Нажаль, не всі це усвідомлюють
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03.06.2022 16:21 Ответить
Якби не допомога США та iнших держав навiть страшно уявити що сталося би.
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03.06.2022 18:30 Ответить
Джо Байденко, їбаш їх *****! Кожен на своєму фронті
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03.06.2022 16:22 Ответить
Зараз не на часі переставати воювати, навіть коли рф перестане. Тільки після повного звільнення українських територій.
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03.06.2022 16:22 Ответить
Нам вибору немає. На кону наше існування як нації. Тому ми будемо боронити нашу країну усіма засобами.
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03.06.2022 16:31 Ответить
а як тоді крилата мирна фраза Найвєлічайшого хрипливого, стомленого, легенько поголеного "патріота" "перестать стрелять"?
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03.06.2022 18:53 Ответить
Плюнуть ему межи очи
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03.06.2022 20:39 Ответить
Кратко и лаконично...
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03.06.2022 16:38 Ответить
...процитували Пороха.
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03.06.2022 19:44 Ответить
А ще Штати затягують цей конфлікт, не бажаючи постачати в Україну зброю великої сили.
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03.06.2022 16:51 Ответить
Кораблі з устаткуваням ідуть близько двох тижнів - майте терпіння.
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03.06.2022 17:05 Ответить
Ну то пошукай зброю під асфальтом. Можливо, буде трохи швидше.
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03.06.2022 17:25 Ответить
Тобто під асфальтом є і танки, і літаки, и ракети великої дальності, і важке ППО? А відібране Штатами ЯО там теж є?
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03.06.2022 19:42 Ответить
просто перестать стрелять
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03.06.2022 17:12 Ответить
Те ж саме всі ці роки говорив один гідний український державник, але довбойоби й далі несли дічь про те, що він "наживаєцца на вайнє".

"Якщо росія припинить стріляти, то буде мир. А якщо Україна припинить стріляти, як нам пропонують зараз, то не буде України." ©

Всі згадали автора цитати?
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03.06.2022 17:22 Ответить
https://prm.ua/yakshcho-rosiia-prypynyt-striliaty-bude-myr-iakshcho-ukraina-prypynyt-striliaty-ne-bude-ukrainy-poroshenko/
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03.06.2022 17:30 Ответить
...АЛЕ ЯКЩО РОСІЯ ПРОДОВЖИТЬ ВОЮВАТИ, НЕ БУДЕ РОСІЇ!
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03.06.2022 17:42 Ответить
Набридли вже ці довбані арестовичі, кучми, януковичі, зеленські, бойки, шуфричі, рабіновичі, безуглі. Давайте їх після війни повісимо, бо діла не буде.
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03.06.2022 17:50 Ответить
Параша розпадеться при будьякому варіанті, в том чи іншому вигляді....це вже не теорія, а аксіома! Гарантує документ підписаний 9 травня 2022р
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03.06.2022 18:16 Ответить
Непоганий речник у держдепартаменті США.Влучно висловився.Ждемо нових партій зброї.
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03.06.2022 19:49 Ответить
Спасибо за поддержку
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03.06.2022 20:40 Ответить
 
 